Затопська січ
На Покрову у Нікополі відбулася святкова хода (фото)
14 жовтня Україна святкує одразу кілька важливих свят, пов'язаних між собою: Свято Покрови Пресвятої Богородиці, День захисника України, День козацтва та День заснування УПА.
За легендою, в цей день у 860 році мешканці Константинополя з молитвою звернулись до Пресвятої Діви Марії з проханням про порятунок від військ князя Аскольда, що оточили місто. Богородиця з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою. Аскольд був настільки вражений, що разом зі своїм військом прийняв хрещення.
Покрова Пресвятої Богородиці була одним з найголовніших свят запорізьких козаків. Вони називали її іменем козацькі церкви, та особливо шанували ікони Покрови. Тому з 7 серпня 1999 року указом президента було встановлено День українського козацтва в день свята Покрови Пречистої Богородиці.
14 жовтня також вважається днем заснування Української повстанської армії. Є символічний зв’язок між козацькими традиціями, які були пов’язані зі святом Покрови, та заснуванням у цей день УПА.
День захисника України був офіційно встановлений як державне свято 14 жовтня 2014 року. Адже Покрова символізує захист від ворога, а козаки були і є в перших рядах добровольців, що боронять нашу землю від російсько-терористичних збройних формувань.
14 жовтня 2017 року Козацьке товариство "Затопська січ" долучилося до святкової ходи у місті Нікополі за участю козацтва, ветеранів АТО, волонтерів, патріотичних організацій та духовенства Української православної церкви Київського патріархату. Більше фото дивіться за посиланням.
За легендою, в цей день у 860 році мешканці Константинополя з молитвою звернулись до Пресвятої Діви Марії з проханням про порятунок від військ князя Аскольда, що оточили місто. Богородиця з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою. Аскольд був настільки вражений, що разом зі своїм військом прийняв хрещення.
Покрова Пресвятої Богородиці була одним з найголовніших свят запорізьких козаків. Вони називали її іменем козацькі церкви, та особливо шанували ікони Покрови. Тому з 7 серпня 1999 року указом президента було встановлено День українського козацтва в день свята Покрови Пречистої Богородиці.
14 жовтня також вважається днем заснування Української повстанської армії. Є символічний зв’язок між козацькими традиціями, які були пов’язані зі святом Покрови, та заснуванням у цей день УПА.
День захисника України був офіційно встановлений як державне свято 14 жовтня 2014 року. Адже Покрова символізує захист від ворога, а козаки були і є в перших рядах добровольців, що боронять нашу землю від російсько-терористичних збройних формувань.
14 жовтня 2017 року Козацьке товариство "Затопська січ" долучилося до святкової ходи у місті Нікополі за участю козацтва, ветеранів АТО, волонтерів, патріотичних організацій та духовенства Української православної церкви Київського патріархату. Більше фото дивіться за посиланням.
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