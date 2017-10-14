За нашу рідну Україну, Що зберегли за всі віки — Низький уклін і тричі "СЛАВА!" Українські захисники!

Русскоязычный бандеровец,

А вы представляете у каких моральных уродов окажется оружие. Олигархи спасутся, а вот люди, которые своим трудом чего то имеют снова будут кулаками. На 2-3 года наступит анархия. Все зависит от гражданской активности каждого, который оказывается на должности и должен работу свою выполнять хорошо. Нет будущего за теми активистами, которые так и не смогли занять своё место ни на одном предприятии, не состоялись как предприниматель, не находятся на должностях. Приходящие к власти зависимые от тех кто их привел, поставил, о каких интересах народа идёт речь. Простой пример, как все изменить - деньги родителей в детсадах, школах. Одного родителя не понимают, не желающего сдавать деньги, который считает, что это должно делаться за счёт бюджет.денег. Учителю сказано собирать директором, заведующей, ей голове гороно, районов. Который поставлен, как и директор, а просить выделить достаточное кол-во денег средств на все то, что якобы инициируют родители никто не хочет. Но на ЗП в десятках тысяч грн. деньги находятся. Вот где революции необходимо устраивать