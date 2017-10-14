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События

За нашу рідну Україну, Що зберегли за всі віки — Низький уклін і тричі "СЛАВА!" Українські захисники!




Сьогодні Україна святкує славне свято,
Це свято - чоловіче, твоє це свято, брате!
Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину
Родину захищати і рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,
Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,
Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,
Покровом Божа Матір тебе хай огортає!
  • Категория: События
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 11:39Просмотров: 140 Комментариев: 0
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