События
За нашу рідну Україну, Що зберегли за всі віки — Низький уклін і тричі "СЛАВА!" Українські захисники!
Сьогодні Україна святкує славне свято,
Це свято - чоловіче, твоє це свято, брате!
Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину
Родину захищати і рідну Україну!
Хай мир панує завжди і спокій навкруги,
Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,
Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,
Покровом Божа Матір тебе хай огортає!
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