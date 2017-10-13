Хвостатые и четвероногие, Никопольчане
Поднимаем тему городка для выгула и обучения собак в Никополе
Вопрос этот давно поднимался в городе Никополь, но пока безрезультатно. Знаю что выделение территории и благоустройство городка для выгула и обучения собак внесено в проект реконструкции парка "Победы" (близ ветлечебницы), на что областной бюджет планирует выделить около 40 миллионов гривен в 2018 году.
Сколько именно на данный городок не знаю, но считаю что на данное время нам, людям небезразличным к собачьему племени, необходимо самоорганизоваться и принимать непосредственное участие от самого проекта до конечного подрядчика. Иначе, есть основания полагать что городок для выгула и обучения собак будет только в отчетах, бюджетные деньги будут освоены "как всегда", а проблема так и останется.
Все кому не безразлична эта тема, и просто готов чем то помочь, ждем вас на первом собрании в 11 часов 22 октября в парке "Победы" за ветлечебницей со стороны ул. Херсонская (где и снимался сюжет).
С Уважением, хозяин "Канзаса" Виктор 050 7085305, или звоните для справок Кинологу-експерту Анжеле Ивановне 099 6232482
Сколько именно на данный городок не знаю, но считаю что на данное время нам, людям небезразличным к собачьему племени, необходимо самоорганизоваться и принимать непосредственное участие от самого проекта до конечного подрядчика. Иначе, есть основания полагать что городок для выгула и обучения собак будет только в отчетах, бюджетные деньги будут освоены "как всегда", а проблема так и останется.
Все кому не безразлична эта тема, и просто готов чем то помочь, ждем вас на первом собрании в 11 часов 22 октября в парке "Победы" за ветлечебницей со стороны ул. Херсонская (где и снимался сюжет).
С Уважением, хозяин "Канзаса" Виктор 050 7085305, или звоните для справок Кинологу-експерту Анжеле Ивановне 099 6232482
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