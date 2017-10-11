Криминал
Молодик, який вчиняв грабежі в денний час в м. Нікополь, опинився за гратами
Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно чоловіка за вчинення ряду кримінальних правопорушень за фактами відкритого викрадення майна у місцевих жителів м. Нікополь (грабіж).
Встановлено, що 26-річний молодик, маючи не зняту та не погашену судимість, повторно, протягом травня 2017 року, перебуваючи в м. Нікополь, в денний час доби, шляхом ривку зривав з ший жінок золоті ланцюжки, які в подальшому реалізовував до ломбарду. Отримані грошові кошти витрачав на власні потреби.
Нікопольською місцевою прокуратурою забезпечено підтримання державного обвинувачення в суді. Прокурором в судовому засіданні доведено винну обвинуваченого в повному обсязі.
За результатами судового розгляду, суд, врахувавши позицію прокурора, призначив молодику покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі.
Прокурор Нікопольської
місцевої прокуратури
В. Жур
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