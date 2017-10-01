город Покров
В 2018-м году в Покрове капитально отремонтируют еще 4 автодороги
За последние годы маленький горняцкий город осуществил настоящий прорыв в сфере благоустройства. В том числе это касается ремонта автомобильных дорог. Ведь некоторые автомагистрали города не знали понятия «капитальный ремонт» десятки лет. Попытки предыдущего руководства города поддерживать хоть какое-то их состояние ограничивались, в основном, так называемым «ямочным» ремонтом. О «эффективности» такого «ремонта» много говорить не приходится – зачастую наложенных «латок» хватало максимум до следующего сезона.
Нынешняя стратегия города нацелена именно на проведение капитальных ремонтов, причем не отдельных аварийных участков улицы, а ее полной реконструкции. Достичь этого удается благодаря активному взаимодействию областной государственной администрацией благодаря чему работы по Покровы включаются в общий список дорог, которые ремонтируют в населенных пунктах области. Например, в текущем году в Днепропетровской области проводится капитальный ремонт 160 автодорог. В это количество вошли и проекты по дорогам Покрова.
В частности, здесь уже завершен капитальный ремонт двух улиц - Лизы Чайкиной и Чехова. Это центральные автомагистрали с оживленным потоком движения и естественно, что их восстановление было крайне важно. Всего дорожники капитально отремонтировали 1,2 километра дороги по ул. Лизы Чайкиной. Здесь уложили новый асфальт, обустроили бордюры и забор, на тротуарах уложили плитку, сделали освещение, установили новые остановки.
Стоит отметить, что пользуясь случаем руководство города одновременно решило еще одну актуальную для этой части Покрова проблему – была реконструирована система канализации, уложены новые пластиковые трубы, что позволяет надеяться на решение проблемы подтопления домов. То есть, работа не ограничилась только косметическим внешним эффектом, а была решена серьезная инфраструктурная проблема, тянущаяся еще с советских времен.
Аналогично были проведены работы по улице Чехова. Здесь также обновили 1,1 километра дороги, нанесли разметку, сделали бордюры, обустроили пешеходные зоны. И также устаревшие трубы водопроводных коммуникаций в период проведения реконструкции улицы менялись на пластиковые.
Фактически, одним выстрелом удалось убить двух зайцев, что говорит о взвешенном и основательном подходе к вопросу. Новые коммуникации, проложенные при этих ремонтах, имеют возможно даже более важное значение, чем новый асфальт.
При этом не стоит думать, что это разовые проекты. Сегодня в Покрове последовательно реализуется именно система постепенного ремонта основных автомагистралей. Так, как отметил заместитель мэра города Николай Гончаров, в следующем 2018-м году в городе планируют отремонтировать еще четыре улицы. Это улицы Соборная (бывшая Газеты Правда), Григория Тыквы, Партизанская и Горького. Это также очень оживленные участки. Пожалуй, больше всего местные жители ожидают проведения ремонта улицы Партизанской, который давно назрел, поскольку по данной улице проходят основные автобусные маршруты.
Нынешняя стратегия города нацелена именно на проведение капитальных ремонтов, причем не отдельных аварийных участков улицы, а ее полной реконструкции. Достичь этого удается благодаря активному взаимодействию областной государственной администрацией благодаря чему работы по Покровы включаются в общий список дорог, которые ремонтируют в населенных пунктах области. Например, в текущем году в Днепропетровской области проводится капитальный ремонт 160 автодорог. В это количество вошли и проекты по дорогам Покрова.
В частности, здесь уже завершен капитальный ремонт двух улиц - Лизы Чайкиной и Чехова. Это центральные автомагистрали с оживленным потоком движения и естественно, что их восстановление было крайне важно. Всего дорожники капитально отремонтировали 1,2 километра дороги по ул. Лизы Чайкиной. Здесь уложили новый асфальт, обустроили бордюры и забор, на тротуарах уложили плитку, сделали освещение, установили новые остановки.
Стоит отметить, что пользуясь случаем руководство города одновременно решило еще одну актуальную для этой части Покрова проблему – была реконструирована система канализации, уложены новые пластиковые трубы, что позволяет надеяться на решение проблемы подтопления домов. То есть, работа не ограничилась только косметическим внешним эффектом, а была решена серьезная инфраструктурная проблема, тянущаяся еще с советских времен.
Аналогично были проведены работы по улице Чехова. Здесь также обновили 1,1 километра дороги, нанесли разметку, сделали бордюры, обустроили пешеходные зоны. И также устаревшие трубы водопроводных коммуникаций в период проведения реконструкции улицы менялись на пластиковые.
Фактически, одним выстрелом удалось убить двух зайцев, что говорит о взвешенном и основательном подходе к вопросу. Новые коммуникации, проложенные при этих ремонтах, имеют возможно даже более важное значение, чем новый асфальт.
При этом не стоит думать, что это разовые проекты. Сегодня в Покрове последовательно реализуется именно система постепенного ремонта основных автомагистралей. Так, как отметил заместитель мэра города Николай Гончаров, в следующем 2018-м году в городе планируют отремонтировать еще четыре улицы. Это улицы Соборная (бывшая Газеты Правда), Григория Тыквы, Партизанская и Горького. Это также очень оживленные участки. Пожалуй, больше всего местные жители ожидают проведения ремонта улицы Партизанской, который давно назрел, поскольку по данной улице проходят основные автобусные маршруты.
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