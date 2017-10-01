В 2018-м году в Покрове капитально отремонтируют еще 4 автодороги

За последние годы маленький горняцкий город осуществил настоящий прорыв в сфере благоустройства. В том числе это касается ремонта автомобильных дорог. Ведь некоторые автомагистрали города не знали понятия «капитальный ремонт» десятки лет. Попытки предыдущего руководства города поддерживать хоть какое-то их состояние ограничивались, в основном, так называемым «ямочным» ремонтом. О «эффективности» такого «ремонта» много говорить не приходится – зачастую наложенных «латок» хватало максимум до следующего сезона.Нынешняя стратегия города нацелена именно на проведение капитальных ремонтов, причем не отдельных аварийных участков улицы, а ее полной реконструкции. Достичь этого удается благодаря активному взаимодействию областной государственной администрацией благодаря чему работы по Покровы включаются в общий список дорог, которые ремонтируют в населенных пунктах области. Например, в текущем году в Днепропетровской области проводится капитальный ремонт 160 автодорог. В это количество вошли и проекты по дорогам Покрова.В частности, здесь уже завершен капитальный ремонт двух улиц - Лизы Чайкиной и Чехова. Это центральные автомагистрали с оживленным потоком движения и естественно, что их восстановление было крайне важно. Всего дорожники капитально отремонтировали 1,2 километра дороги по ул. Лизы Чайкиной. Здесь уложили новый асфальт, обустроили бордюры и забор, на тротуарах уложили плитку, сделали освещение, установили новые остановки.Стоит отметить, что пользуясь случаем руководство города одновременно решило еще одну актуальную для этой части Покрова проблему – была реконструирована система канализации, уложены новые пластиковые трубы, что позволяет надеяться на решение проблемы подтопления домов. То есть, работа не ограничилась только косметическим внешним эффектом, а была решена серьезная инфраструктурная проблема, тянущаяся еще с советских времен.Аналогично были проведены работы по улице Чехова. Здесь также обновили 1,1 километра дороги, нанесли разметку, сделали бордюры, обустроили пешеходные зоны. И также устаревшие трубы водопроводных коммуникаций в период проведения реконструкции улицы менялись на пластиковые.Фактически, одним выстрелом удалось убить двух зайцев, что говорит о взвешенном и основательном подходе к вопросу. Новые коммуникации, проложенные при этих ремонтах, имеют возможно даже более важное значение, чем новый асфальт.При этом не стоит думать, что это разовые проекты. Сегодня в Покрове последовательно реализуется именно система постепенного ремонта основных автомагистралей. Так, как отметил заместитель мэра города Николай Гончаров, в следующем 2018-м году в городе планируют отремонтировать еще четыре улицы. Это улицы Соборная (бывшая Газеты Правда), Григория Тыквы, Партизанская и Горького. Это также очень оживленные участки. Пожалуй, больше всего местные жители ожидают проведения ремонта улицы Партизанской, который давно назрел, поскольку по данной улице проходят основные автобусные маршруты.