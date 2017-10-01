Новый кандидат на пост мера города пойдет под лозунгом: - Украду не больше чем съем. Голосуем ЗА Канзаса (видео)

Амбулю Канзасу тоже надоел бардак в городе, потому, как вы видели, принято решение балатироваться на пост городского головы. Если вы скажете что это будет номинальная фигура то отвечу что ведь действующий все равно ни чего не решает в городе, так Канзик хоть реально украдет не больше чем съест



