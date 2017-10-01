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Хвостатые и четвероногие, Никопольчане

Новый кандидат на пост мера города пойдет под лозунгом: - Украду не больше чем съем. Голосуем ЗА Канзаса (видео)

 
Амбулю Канзасу тоже надоел бардак в городе, потому, как вы видели, принято решение балатироваться на пост городского головы. Если вы скажете что это будет номинальная фигура то отвечу что ведь действующий все равно ни чего не решает в городе, так Канзик хоть реально украдет не больше чем съест

  • Категория: Хвостатые и четвероногие, Никопольчане
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 13:18Просмотров: 436
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