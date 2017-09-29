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город Покров / Центральний парк Покрова.Ці фото розділяє всього один рік (Сегодня, 12:40)
У 2016-му ще пустир, парк, що понад 20 років залишався у забутті.
У 2017-му вже сучасний парковий простір із зонами тихого та активного відпочинку, соціальною зарядкою по суботам і кіно під відкритим небом.
Це і є децентралізація, ініційована Президентом України Петром Порошенко.
Проект реконструкції парку, реалізований за підтримки губернатора Валентина Резніченко.
Коли усі вектори влади направлені на розвиток регіону, впровадження важливих інфраструктурних проектів - є перспектива і є майбутнє.
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: город Покров » Просмотров: 4 » Комментариев:0
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