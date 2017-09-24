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Политика / Кто и за что собирается платить, теперь - будем посмотреть. Случайно темник прилетел (Сегодня, 15:18)
В последнее время наблюдается какая то активность наемных журнатролей на Никопольском поле. То хотят открыть "классное интернет-СМИ в Никополе и окрестностях" куда нанимают "Очень нужны люди с мозгами, готовые хорошо работать за деньги и жить в Никополе." (см. Кто и за что собирается платить? ).
А вот сегодня мне в Messenger прилетел "чей то" темник . Сообщение сразу удалено, пока не буду писать от кого и кто кому обязан. А просто, будем посмотреть, что и от куда вылезет в ближайшее время, тогда все само станет на свои места
twitter, facebook, Google +, livejournal, ц.укр, Канал на youtube
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Политика » Просмотров: 0 » Комментариев:0
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