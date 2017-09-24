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Криминал / У Нікополі дільничні вилучили пістолет у місцевого мешканця (фото) (Сегодня, 13:25)
До поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів, що під час сварки за прилеглу територію сусід погрожує пістолетом.
Правоохоронці відразу відреагували на інформацію і провели санкціонований обшук за місцем мешкання підозрюваного чоловіка. У чоловіка вилучили предмет, схожий на пістолет, та направили його на дослідження.
Сам 34-річний власник пояснив, що це травматичний пістолет, який він придбав декілька місяців назад у незнайомого чоловіка для самооборони.
Даний факт кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3-х до 7 років.
Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській області
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 0 » Комментариев:0
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