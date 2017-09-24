Как мы уже неоднократно писали ранее, одним из самых сложных вызовов для маленького горняцкого города в прошлом году стала реализация проекта по отказу от центрального теплоснабжения. Закрытие убыточного и, по сути дела, являющегося банкротом местного «Орджоникидзетеплоэнерго» в свое время вызвало немало споров и пересудов. Как мы уже неоднократно писали ранее, одним из самых сложных вызовов для маленького горняцкого города в прошлом году стала реализация проекта по отказу от центрального теплоснабжения. Закрытие убыточного и, по сути дела, являющегося банкротом местного «Орджоникидзетеплоэнерго» в свое время вызвало немало споров и пересудов.

Многие попросту не верили, что отказаться от центрального теплоснабжения город сможет в столь короткие строки. Например, в последние годы работы старого мэра Ивана Цупрова проект децентрализации предполагалось делать поэтапно и растянуть чуть ли не на 5 лет. По некоторой информации, это объяснялось уж слишком привлекательной возможностью направлять миллионы гривен местного бюджета для поддержания теплосетей, несмотря на откровенно отвратительное качество центрального отопления и его дальнейшую бесперспективность.





Проведенная в течении 2016-го и года децентрализация решила сразу несколько проблем. Во-первых, была проведена установка систем отопления жилья тем горожанам, которые продолжали зависеть от центрального теплоснабжения. Благодаря городской программе помощи, благодаря чем у в квартирах таких людей появились автономные источники отопления.





Во-вторых, удалось решить вопрос обогрева объектов социальной сферы, таких как больница, школы, общежития и тд. Она была решена за счет строительства модульных автономных котельных. Сегодня в городе действует 6 таких объектов и строятся еще две на альтернативных видах топлива.





Как отметил мэр города Александр Шаповал, преимущество отказа от централизованного теплоснабжения также состоит в том, что город сам может регулировать уровень отопления в зависимости от погодных условий. В качестве примера он привел ситуацию отопительного сезона 2016-2017, когда после периода плюсовой температуры в город пришло резкое похолодание. Возникла необходимость срочно подать теплоноситель к социальным объектам, чтобы обеспечить нормальный температурный режим. «Мы смогли буквально в течении 12 часов запустить котельную», – подчеркнул Александр Шаповал.





Но, пожалуй, наиболее впечатляющим является экономический эффект от децентрализации отопления. А цифры здесь приятно шокируют. За один отопительный сезон Покров теперь экономит от 25 до 30 миллионов гривен! Так, в прошлом году только центральная городская больница сэкономила около 1 миллиона гривен, благодаря тому, что получила возможность регулировать отопление. Стоит отметить, что наиболее крупная модульная котельная расположена на территории больничного городка. Вместо газа для топлива здесь используют паллеты, сделанные из шелухи семечек.





Если вспомнить, что еще несколько лет назад начало отопительного сезона для города превращалось в нескончаемый поиск денег на то, чтобы оплатить долги за газ убыточных теплосетей и каждый раз существовала реальная угроза, что город останется без отопления – сегодня прогресс налицо. Десятки миллионов гривен экономии и уверенность в стабильности прохождения отопительного сезона – вот главные результаты успешной программы децентрализации для Покрова.



