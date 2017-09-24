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Жизнь города / Туристичний злiт «Зеленими стежками рідної землі» 21школи м.Нiкополь (вiдео) (Сегодня, 20:50)
22 вересня 2017р. серед учнів 5-10 класів КЗ «НСЗШ №21» відбувся туристичний зліт «Зеленими стежками рідної землі» до бази відпочинку «Волна», де учні проходили конкурси: туристичні вузли, кошовари, постав палатку, орієнтування на місцевості, конкурс для туристів початківців та вікторина «Веселий турист».
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 8 » Комментариев:0
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