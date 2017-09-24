Паралимпийская сборная Украины по футболу стала победителем чемпионата мира, который состоялся в Аргентине

В решающем поединке наша команда одолела иранцев - 1: 0 Единственный мяч забил Артем Шеремет.

Отметим, что Украина достаточно уверенно преодолела всю турнирную дистанцию: 25 забитых голов на 2 пропущенных. Такой результат наша команда смогла достичь благодаря уверенной игре вратаря сборной, ведущего спортсмена СК "Электрометаллург", никопольчанина Константина Симашко.





Стоит отметить, что на пути к званию "чемпионов мира" украинцы в полуфинале одолели сборную России в серии пенальти, два из которых парировал наш земляк.

Это уже пятый триумф паралимпийской сборной на мировом первенстве. Ранее сине-желтая команда побеждала в 2001, 2003, 2009 и 2013 годах.

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