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Жизнь города / О качестве воды в Никополе: - Говорят что ЭТО реально можно пить (видео) (Сегодня, 10:37)

О качестве воды в Никополе: - Говорят что ЭТО реально можно пить (видео) 
О качестве воды в Никополе: - Говорят что ЭТО реально можно пить 

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 167 » Комментариев:0

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    • medveditca 22.09.2017
      Кто и за что собирается платит ... (4)
      medveditca-С„РѕС‚Рѕ
      Боюсь как не армия тролей поселилась в нашем городе для исполнения заказов

      Похоже на то! ))
    • Виктор Артеменко 22.09.2017
      Кто и за что собирается платит ... (4)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: medveditca
      Можно дать больше конкретики?

      Так у них и спросите. Ссылка на автора есть. Мне не ответили, видно секретное что то, а соответственно будет безымянным. Боюсь как не армия тролей поселилась в нашем городе для исполнения заказов
    • medveditca 22.09.2017
      Кто и за что собирается платит ... (4)
      medveditca-С„РѕС‚Рѕ
      Очень странное объявление... Не понятна тематика СМИ (вот только из рубрики размещения можно догадаться, что скорее всего это "политика"), "нужны люди готовые хорошо работать за деньги": хорошо работать кем? за какие деньги? А если ещё и Виктор не подошел, то вообще не понятно чего хотят разместившие объявление...
      Можно дать больше конкретики?
    • Виктор Артеменко 21.09.2017
      Кто и за что собирается платит ... (4)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Связывался через личку: - Я не подхожу. Жаль
    • wizao 16.09.2017
      Фірма доньки екс-віце-мера Дні ... (2)
      wizao-С„РѕС‚Рѕ
      И судиться нельзя, "откат" не позволяет.
    • Русскоязычный бандеровец 16.09.2017
      Российский вертолет ворвался н ... (3)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Они и будут все отрицать. Когда на фронте по 5 убитых в день и по 20 раненых, нам лапшу олигархические сми по темникам правящего режима на уши вешают про двух раненых и одного травмированного(наверное использовать этот термин Лысенко-брехуну пришел в голову). А в это время по В Днепре и Харькове десятки раненых не успевают развозить по больницам. Вертолеты, конечно, границу пересекают не в первый раз. Просто утечка информации в этот раз произошла. А не сбили по тем же причинам, по которым позволяют Рашке добывать наш газ в Черном море - обосрались. Удивляться нечему. Это нормальное состояние нашей власти, которая не способна защитить территориальную целостность и суверенитет нашего государства, а способна только торговать с агрессором и поднимать тарифы населению.
    • Копчик С. 15.09.2017
      Фірма доньки екс-віце-мера Дні ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Зміна власника або ліквідація фірми - це улюблений метод таких шахраїв.
    • Александр Рыбаков 15.09.2017
      Российский вертолет ворвался н ... (3)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Исправление : Ракеты СС 300
    • Александр Рыбаков 15.09.2017
      Российский вертолет ворвался н ... (3)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Не сбили , потому что , как и новость с ракетами С 300 - это фейк.
      "В ВСУ отрицают, что российский боевой вертолет Ка-52 пересек украинскую границу в Херсонской области. Об этом заявил начальник пресс-центра командования ВС ВСУ Роман Юрчило телеканалу "2+2". "По данным оперативно-дежурной группы Воздушных Сил, информация о пересечении вертолетом Ка-52 границы на территории Херсонской области не подтверждается", - отметил он.

      Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/2131026-v-vsu-prokommentirovali-soobscheniya-o-prolet
      e-rossiyskogo-boevogo-vertoleta-nad-hersonskoy-oblastyu-video.html"
    • Виктор Артеменко 14.09.2017
      УНИАН: «Реальное народовластие ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Полное видео пресс-конференции в УНИАН
      http://city-nikopol.com.ua/7504-polnoe-video-press-konferencii-v-unian.html
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