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Авторские стихи, песни / Я не хочу, чтоб жили в Украине продавшие страну за колбасу! (Вчера, 10:22)
«Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор»…
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Поднявшие в Донбассе триколор!
Я не хочу, чтоб мне стреляли в спину!
Чтоб путать артобстрелы и грозу!
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Продавшие страну за колбасу!
Они тогда.... кто «деду за победу»
Орал «Спасибо»... убивали нас!
Бежали табуном на референдум
И за полушку продали Донбасс…
Я не хочу, чтоб снова про Союз,
Про Сталина и нужники с газетой…
Я не хочу ни Путина с "Лайфньюз"
Ни старой булки с хлебною котлетой.
Я не хочу прославленные даты –
7 ноября и Первомай…
Я не хочу, чтоб грязные буряты
На танки «переделали» трамвай.
Я не хочу, не верю в эти вопли
Желающих вернуться из Читы.
Я не хочу, чтобы кремлевский гоблин
Извел Карпаты на могильные кресты.
Я не хочу, чтоб старая с косой
Плащом своим накрыла Украину.
Вдруг завтра их поманят колбасой?
Я не люблю, когда стреляют в спину…
2015
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Авторские стихи, песни » Просмотров: 367 » Комментариев:0
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