Я не хочу, чтоб жили в Украине продавшие страну за колбасу!





«Я не люблю, когда стреляют в спину,

Я также против выстрелов в упор»…

Я не хочу, чтоб жили в Украине

Поднявшие в Донбассе триколор!





Я не хочу, чтоб мне стреляли в спину!

Чтоб путать артобстрелы и грозу!

Я не хочу, чтоб жили в Украине

Продавшие страну за колбасу!





Они тогда.... кто «деду за победу»

Орал «Спасибо»... убивали нас!

Бежали табуном на референдум

И за полушку продали Донбасс…





Я не хочу, чтоб снова про Союз,

Про Сталина и нужники с газетой…

Я не хочу ни Путина с "Лайфньюз"

Ни старой булки с хлебною котлетой.





Я не хочу прославленные даты –

7 ноября и Первомай…

Я не хочу, чтоб грязные буряты

На танки «переделали» трамвай.





Я не хочу, не верю в эти вопли

Желающих вернуться из Читы.

Я не хочу, чтобы кремлевский гоблин

Извел Карпаты на могильные кресты.





Я не хочу, чтоб старая с косой

Плащом своим накрыла Украину.

Вдруг завтра их поманят колбасой?

Я не люблю, когда стреляют в спину…





2015

100

twitter, facebook, Google +, livejournal, ц.укр, Канал на youtube