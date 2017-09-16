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Жизнь города / Відкрите звернення нікопольчан в Природоохоронну прокуратуру з питання звалища відходів асфальту в чисто поле (вiдео) (Вчера, 19:06)

Відкрите звернення нікопольчан в Природоохоронну прокуратуру з питання звалища відходів асфальту в чисто поле (вiдео)
Відкрите звернення нікопольчан в Природоохоронну прокуратуру з питання звалища відходів асфальту в чисто поле (вiдео)
Відкрите звернення нікопольчан в Природоохоронну прокуратуру з питання звалища відходів асфальту в чисто поле (вiдео)
Відкрите звернення нікопольчан в Природоохоронну прокуратуру з питання звалища відходів асфальту в чисто поле (вiдео) 
Відкрите звернення нікопольчан в Природоохоронну прокуратуру з питання звалища відходів асфальту в чисто поле

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 472 » Комментариев:0

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