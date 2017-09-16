Відкрите звернення нікопольчан в Природоохоронну прокуратуру з питання звалища відходів асфальту в чисто поле (вiдео) 

09 вересня 2017 року о 13-00 год. на Європейській площі навпроти Нікопольської міської ради відбудеться почесне прийняття присяги на вірність народу України військовослужбовцями резервістами загону територіальної оборони м. Нікополя, які зараз беруть участь у військових зборах та проходять вишкіл щодо захисту нашого міста від можливих проявів агресору.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Они и будут все отрицать. Когда на фронте по 5 убитых в день и по 20 раненых, нам лапшу олигархические сми по темникам правящего режима на уши вешают про двух раненых и одного травмированного(наверное использовать этот термин Лысенко-брехуну пришел в голову). А в это время по В Днепре и Харькове десятки раненых не успевают развозить по больницам. Вертолеты, конечно, границу пересекают не в первый раз. Просто утечка информации в этот раз произошла. А не сбили по тем же причинам, по которым позволяют Рашке добывать наш газ в Черном море - обосрались. Удивляться нечему. Это нормальное состояние нашей власти, которая не способна защитить территориальную целостность и суверенитет нашего государства, а способна только торговать с агрессором и поднимать тарифы населению.
Не сбили , потому что , как и новость с ракетами С 300 - это фейк. "В ВСУ отрицают, что российский боевой вертолет Ка-52 пересек украинскую границу в Херсонской области. Об этом заявил начальник пресс-центра командования ВС ВСУ Роман Юрчило телеканалу "2+2". "По данным оперативно-дежурной группы Воздушных Сил, информация о пересечении вертолетом Ка-52 границы на территории Херсонской области не подтверждается", - отметил он.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/2131026-v-vsu-prokommentirovali-soobscheniya-o-prolet e-rossiyskogo-boevogo-vertoleta-nad-hersonskoy-oblastyu-video.html"
Шкода чоловіка! Він же не паркани та люки краде! Він то що в землі роками лежить знаходить.. Тим паче 6 дітей.. А зброєю ці раритети назвати тяжко! :) Хоча, маючи шістьох дітей, треба думати: чи зберігати дома міни та набої!!!! Могло бахнути та вбити..
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