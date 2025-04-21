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Группі "Хвостаті та чотирилапі Друзі. Україна! Нікополь!" animals Ukraine. Nikopol" 8 років!!!


🐾 СЬОГОДНІ НАМ 8 РОКІВ! 🐾
Привіт, хвостаті й чотирилапі, ну й, звісно, ваші чудові друзі-люди!

З вами на зв’язку я — Американський Бульдог Канзас, але для своїх просто Канзик, адмін і натхненник нашої групи «Хвостаті та чотирилапі Друзі. Україна! Нікополь!»

8 років тому я, ще молодим песиком із великим серцем, створив цю групу, бо знав: нам, хвостатим, теж потрібен свій куточок у цьому бурхливому світі. І за ці роки ми стали справжньою родиною з понад 20 тисяч учасників!

Ми разом:
🐶 знаходили загублених друзів;
🐱 підбирали безхатьків і шукали їм нову домівку;
🦜 ділилися фото й веселими історіями;
🐰 допомагали один одному з порадами, кормами, лікуванням і просто добрим словом.

Ця група — про любов, тепло і взаємодопомогу, без політики, сварок і бруду. Лише про те, що насправді важливо — наші вірні друзі, тварини.

Я безмежно вдячний кожному з вас, хто долучився, хто ділився, хто підтримував. Ви — сила цієї спільноти. Ви — ті, завдяки кому ця група живе й допомагає не тільки Нікополю, а й іншим містам та селищам України.

Тому сьогодні — святкуємо! Обіймаю вас усіх своїми лапами та махаю хвостом! 🎉

З любов’ю, ваш Канзик 🐾

Хто ще не знами, просто вступаємо!
Хвостаті та чотирилапі Друзі. Україна! Нікополь!" animals Ukraine. Nikopol
https://www.facebook.com/groups/860602160755466
Також запрошую всіх до нашого чату у Telegram: https://t.me/ChatanimalsUkraine

P.S. І пам’ятайте — справжня вірність має хвіст ❤️

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