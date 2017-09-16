Збройні Сили України запрошують на службу за контрактом! 

Нікопольський об’єднаний міський військовий комісаріат продовжує відбір кандидатів на військову службу за контрактом на посади солдатського, сержантського, старшинського та офіцерського складу Збройних Сил України.
За детальною інформацією зверніться до Нікопольського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: вул. І. Сірка 39, тел. 5-13-21
09 вересня 2017 року о 13-00 год. на Європейській площі навпроти Нікопольської міської ради відбудеться почесне прийняття присяги на вірність народу України військовослужбовцями резервістами загону територіальної оборони м. Нікополя, які зараз беруть участь у військових зборах та проходять вишкіл щодо захисту нашого міста від можливих проявів агресору.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Они и будут все отрицать. Когда на фронте по 5 убитых в день и по 20 раненых, нам лапшу олигархические сми по темникам правящего режима на уши вешают про двух раненых и одного травмированного(наверное использовать этот термин Лысенко-брехуну пришел в голову). А в это время по В Днепре и Харькове десятки раненых не успевают развозить по больницам. Вертолеты, конечно, границу пересекают не в первый раз. Просто утечка информации в этот раз произошла. А не сбили по тем же причинам, по которым позволяют Рашке добывать наш газ в Черном море - обосрались. Удивляться нечему. Это нормальное состояние нашей власти, которая не способна защитить территориальную целостность и суверенитет нашего государства, а способна только торговать с агрессором и поднимать тарифы населению.
Не сбили , потому что , как и новость с ракетами С 300 - это фейк. "В ВСУ отрицают, что российский боевой вертолет Ка-52 пересек украинскую границу в Херсонской области. Об этом заявил начальник пресс-центра командования ВС ВСУ Роман Юрчило телеканалу "2+2". "По данным оперативно-дежурной группы Воздушных Сил, информация о пересечении вертолетом Ка-52 границы на территории Херсонской области не подтверждается", - отметил он.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/2131026-v-vsu-prokommentirovali-soobscheniya-o-prolet e-rossiyskogo-boevogo-vertoleta-nad-hersonskoy-oblastyu-video.html"
Шкода чоловіка! Він же не паркани та люки краде! Він то що в землі роками лежить знаходить.. Тим паче 6 дітей.. А зброєю ці раритети назвати тяжко! :) Хоча, маючи шістьох дітей, треба думати: чи зберігати дома міни та набої!!!! Могло бахнути та вбити..
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