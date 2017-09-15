ДЕТЯМ В НИКОПОЛЬСКИХ САДИКАХ ВОЗВРАЩАЮТ УКРАДЕННЫЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ! (+ Видео из архива )

Никопольчане, прошло 2 дня после нашей пресс-конференции в информационном агентстве УНИАН, где были оглашены факты вопиющих нарушений при поставках продуктов питания в детские дошкольные учреждения Никополя, и вчера власть СПОХВАТИЛАСЬ.

Видео из архива пресс конференции (Отдельно о питании в Никополе)





14 сентября на сайте ПРОЗОРРО были опубликованы документы о понижении цены на поставку ЯБЛОК и Картофеля (фото прилагаются).

Пусть вас не смущает дата заключения дополнительных соглашений (11 сентября) – сделано это задним числом, якобы ДО проведения пресс-конференции в Киеве.





Причем, основанием стала наспех сфабрикованная справка неизвестного никому специалиста по питанию (хотя, законодательство требует документального подтверждения от компетентных ОРГАНОВ и ОРГАНИЗАЦИЙ). Видимо, лучше быстро нарисовать «левую» бумагу, чем начать сушить сухарики.





Итак, до вчерашнего дня яблоки поставлялись по цене 26 грн.61 коп. (!), с сегодняшнего дня – по 16 гривен 80 копеек за килограмм.

Цена опять завышена (как в VARUSЕ), но это другая история. Для сравнения – прилагаю ФОТО реальных цен по Селянскому рынку.

Общая сумма понижения составила почти 60 тысяч гривен!!!





Аналогичная ситуация по поставкам картофеля.

До вчерашнего дня цена его поставки составляла 15 гривен 07 копеек. С сегодняшнего дня – 9 гривен 60 копеек.

И всё равно, цена ЗАВЫШЕНА.

Однако, сумма понижения составила 331 тысяч гривен!!!





Итого, благодаря активной позиции Общественного союза «Никопольчане» городскому бюджету будет СЭКОНОМЛЕНО почти 400 ТЫСЯЧ гривен.





Огромное спасибо Анне Псарёвой (участник нашей группы), которая оказала неоценимую помощь в изучении ситуации в сфере поставок продуктов в детские садики.





НО ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ!!! Есть и другие позиции продуктов, по которым вчера цены были понижены.

Об этом – в следующих постах.





Теперь несколько вопросов нашему городскому руководителю Андрею Фисаку?

1. Когда будет проведено служебное расследование по фактам завышения цен при поставках продуктов питания в детские дошкольные учреждения?

2. Когда будет возмещен ущерб?

3. Когда будут проведены дополнительные тендерные процедуры по закупке недостающих объемов продуктов питания?

4. Почему Вы не реагировали на эти факты ДО пресс-конференции в Киеве?

5. Кто наживался на наших детях?





И только не говорите, что всё законно, никто не виноват и понижение цен на продукты состоялось само по себе, независимо от общественного резонанса. Громада точно Вам этого не простит – дело касается наших детей.





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