Університет третього віку розпочав учбовий рік

Навчання без вікових кордонів – продовжується. Вже традиційно територіальний центр Покрова відкриває першого вересня альма-матер для поважних за віком учнів.









Поважні студенти віддають перевагу вивченню комунікаційних технологій, з якими почуваються впевненіше і комфортніше, адже володіння комп’ютером відкриває нові можливості у спілкуванні з рідними та друзями. Їх цікавлять тематичні лекції, доповіді, які прагнуть завершувати дискусіями і – практичні заняття з художньо-естетичних дисциплін.

Цього року працюватимуть три факультети: «Розвиток творчого мислення з використанням інформаційно-комунікаційних технологій», «Основи народознавства та краєзнавства», «Психологічні аспекти формування здорового довголіття».

Всі вони цікаві й затребувані серед підопічних центру, які мають можливість відвідувати заняття без обмежень. Враженнями діляться під час творчих вечорів та зустрічей.

Початок нового навчального року, з яким поздоровляла підопічних директор центру Наталія Даниленко, запам’ятається особливим настроєм. Поважні студенти не лише приймали вітання, а й самі дарували пісні й поезії з добрими щирими побажаннями.

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Цьогорічний набір слухачів теж вирізняється чисельністю, бажаючих пізнавати нове більшає. Про що говорять працівники центру, розповідаючи про плани на навчальний рік 2017-2018 року. До вибору спеціалізацій теж підійшли ґрунтовно: проведене анкетування розставило пріоритети.