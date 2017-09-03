Олег Гаврилюк: песня "Никопольчаночки" 

Пусть расскажет как он никопольчан обдирает на технической воде для полива. ТОВ «Ніко-ресурсенерджи» принадлежащее Тыхенко С. заключило договор с "Энергоресурсы" на поставку технической воды населению. Покупают по 2,78 грн., а населению продают по 4,80 грн., плюс еще добавляют потери. И получается что техническая вода дороже питьевой. У большинства домохозяйств вода получается по 7-9 грн., а то и более. Ничего не делая (качает как вы поняли "Энергорессурсы"), сети (трубопровод) куплен и установлен за деньги жителей, а предприятие «Ніко-ресурсенерджи» снимает сливки особо не напрягаясь.

Вот где разобраться-бы "патриоту города Никополя" господину Тыхенко. Скоро люди откажутся от такой технической воды и начнут поливать питьевой. И снова с весны в городе начнется проблема с напором воды в многоэтажках.