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События / Нікопольські поліцейські відвідали первокласників міста та Нікопольського району (фото) (Сегодня, 10:24)
Працівники ювенальної превенції Нікопольського відділу поліції 1 вересня відвідали школи міста та Нікопольського району. Де провели пізнавальний "Урок з поліцейськими”.
Правоохоронці привітали першачків гімназії № 15 та Покровської загальноосвітньої школи з початком навчального року. І в формі гри вчили дітлахів правилам особистої безпеки. Щоб кожен першачок знав своє прізвище та ім'я, знав адресу. Поліцейські розповіли малюкам як себе слід поводити коли заблукав і не знаєш куди йти. Розповіли основні правила безпеки, як слід поводитись коли дитина знаходиться вдома одна чи на вулиці, а також як себе поводити з незнайомцями.
Крім того повторили з дітками правила дорожнього руху.
Дітлахи охоче відповідали на запитання та задавали свої.
Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області
за матеріалами Нікопольського ВП
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
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Працівники ювенальної превенції Нікопольського відділу поліції 1 вересня відвідали школи міста та Нікопольського району. Де провели пізнавальний "Урок з поліцейськими”.
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