Город Покров - как он есть: А секрет прост, по Домашнему - значит по Хозяйски (фото, видео)

Цитата: Александр Рыбаков

Я понял , что я тут самый безграмотный в вопросах земельного законодательства да ещё и чью то сторону поддерживаю.А остальные все дипломированные юристы и земельщики.

Ну что Вы, Александр Михайлович! Никто так не говорил! Не надо из крайности в крайность! Вы много знаете и опыт у Вас ест, но есть момент: это не повод других делать дураками. Вот и все..А вообще, надо чаще встречаться депутатам с громадой.. Устав города и Законодательство позволяет это делать регулярно и на депутатском дне тоже.. Конечно, надо убирать эмоции и стараться слышать друг- друга.. Но пока это лишь пожелания :)