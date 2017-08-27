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Информация / Комітет проти будівництва храму Московського Патріархату в Нікополі: Шановна громадо м. Нікополя! Захистимо нашу безпеку і майбутнє наших дітей! (Вчера, 09:55)

Комітет проти будівництва храму Московського Патріархату в Нікополі: Шановна громадо м. Нікополя! Захистимо нашу безпеку і майбутнє наших дітей! 

Запрошуємо всіх  небайдужих до  долі  України прийти у  понеділок,  28  серпня  2017р. о 10.00 год. до Нікопольської  міської ради  та підтримати вимогу заборонити  надання  земельної  ділянки церкві   Московського Патріархату  в  центрі  нашого міста.

Захистимо  нашу безпеку і майбутнє  наших  дітей!
 
Комітет проти будівництва храму Московського Патріархату в Нікополі
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Информация » Просмотров: 790 » Комментариев:1

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    [/quote] в центрі нашого міста[quote]

    значить буде біля центру
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    Запрошуємо всіх  небайдужих до  долі  України прийти у  понеділок,  28  серпня  2017р. о 10.00 год. до Нікопольської  міської ради  та підтримати вимогу заборонити  надання  земельної  ділянки церкві   Московського Патріархату  в  центрі  нашого міста.
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    • Василий 27.08.2017
      Комітет проти будівництва храм ... (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      [/quote] в центрі нашого міста[quote]

      значить буде біля центру
    • Александр Рыбаков 27.08.2017
      Відкритий лист до Нікопольсько ... (11)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Насчет лапши , это зря. Не думаю , что это, на мой взгляд несправедливое обвинение , послужит концепсии согласованных решений Горсовета при голосовании по различным вопросам депутатами избранными от ВОО Громадская Сила" и имеющих с ними согласованную позицию в части принятия определённых решений.
    • Александр Рыбаков 27.08.2017
      Відкритий лист до Нікопольсько ... (11)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Не знаю кто там кому отказывал. . Кто и где отказывал , те кому отказали - ищут там где отказали. Пр юридическим вопросам , дискутирую только с юристами. По спортивным со спортсменами. По всем -со своими избирателями . Ликбезов нет . Теперь комментирую посты а не комментарии. Раз я ни в чем не разбираюсь , смысл со мной обсуждать. Вся власть Советам.

      Если кто считает , что полномочия по принятию решений по выделению земли принадлежат громаде , то я не возражаю. Принимайте громадой и выделяйте , что хотите , где хотите, когда хотите и кому хотите. Сами заверяйте и устанавливайте кадастровые номера. Но можно и без номеров. На глаз с рулеткой.
    • Александр Рыбаков 27.08.2017
      Відкритий лист до Нікопольсько ... (11)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Никто из моих избирателей не обращался ко мне по поводу моего голосования по каким либо вопросам рассматриваемых на сессии городского совета
      Полномочия принятия решений по выделению земельных участков- исключительно полномочия городского совета , то есть депутатов . Я принимаю решение как голосовать самостоятельно . На следующих выборах , если я приму решение быть депутатом горсовета , избиратели примут решение по моей кандидатуре учитывая и то , как я голосовал по тем или иным вопросам. Отчёт депутата гооодского совета, один раз в год . Если Вы проживаете на моем округе , то естьчасы приёма , приходите и задайте вопрос по моим голосованиям. Если нет, то к сожалению ничем помочь с точки зрения закона не смогу. Если то совсем не так. Инициируйте сбор подписей за досрочное освобождения меня от обязанностей депутата городского совета в соответствии с Законом о местных выборах.
    • наталя 27.08.2017
      Відкритий лист до Нікопольсько ... (11)
      наталя-С„РѕС‚Рѕ
      [quote=Александр Рыбаков]. Это полномочия исключительно городского совета и больше ничьи и принимаются решения по принятию либо нет , проектов на разработку проектной документации только на сессии городского совета большинством голосов .
      Мені здається, що виключне право вирішувати що й де будувати має лише громада міста Нікополя.А ви, депутати, мабуть забули, що повинні бути її представниками.Так от, чи є у вас, шановний депутат, хоч якесь підтвердження того, що голосуєте саме від імені своїх виборців.Що їх думка і бажання співпадають з вашими.Ну,наприклад, якийсь протокол зборів, де, скажімо, половина ваших виборців вимагала би голосувати саме так. Або тисячі півтори письмових звернень знову таки ваших виборців, які б доручили вам, як голосувати по цьому важливому питанні. Чи радилися ви з виборцями?Дійсно, сміємося до сліз, бо повинно бути саме так. І це теж Закон України.
    • Копчик С. 27.08.2017
      Відкритий лист до Нікопольсько ... (11)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Для особо одаренных в Земельном законодательстве : в очередной раз , но это уже серьезно...., раз с сотого раза не доходит : В полномочия постоянных депутатских комиссий не входит : принятие либо не принятие решений по земельным вопросам .

      В тысячный раз спрашиваю, как самого одаренного депутата :) На каком основании тогда отказывали ранее?! По причине не соответствии Ген.плана, зонирования и.т.д?! Хватит лапшу людям вешать и подтасовывать факты под свои решения..
      Цитата: Александр Рыбаков
      По поводу еще одного смешного заключения Сергея Петровича : " и сразу, не прочитав, депутаты голосуют за "ликвидацию" этого совета!" Всем депутатам , проект решения , состоящий из нескольких предложений был роздан . . После того как проект включили в повестку дня., то как внесенный с голоса его отправили в конец повестки . И рассматривали этот проект решения в конце сессии , через пару часов примерно. Депутаты не смогли прочитать несколько предложений за несколько часов ? Хотя все прочитали его за минуту , еще тогда когда я вносил предложение о включении его в повестку дня сессии .Смеемся в третий раз....

      А это уже и не смешно... Имейте смелость отвечать за свои поступки и решения как городской депутат! Вот и все! А остальное детский сад: я хороший, я не виноват.. Хотя, кстати даже в Ваших отмазках нет точности: вопрос по Наб.совету был в середине сессии и два часа не прошло! Такое решение для города не имело срочности, но Вы с голоса подняли этот вопрос и подали готовый проект решения! Что изменилось в городе после такого срочного решения, к лучшему?! Вы бы так инициативу проявляли в контроле городского бюджета!!! :)
      Но это опять все лирика и нет ответа на вопрос:
      Александр Михайлович, Вы за этот проект решения или нет?
    • Александр Рыбаков 27.08.2017
      Відкритий лист до Нікопольсько ... (11)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      По поводу еще одного смешного заключения Сергея Петровича : " и сразу, не прочитав, депутаты голосуют за "ликвидацию" этого совета!" Всем депутатам , проект решения , состоящий из нескольких предложений был роздан . . После того как проект включили в повестку дня., то как внесенный с голоса его отправили в конец повестки . И рассматривали этот проект решения в конце сессии , через пару часов примерно. Депутаты не смогли прочитать несколько предложений за несколько часов ? Хотя все прочитали его за минуту , еще тогда когда я вносил предложение о включении его в повестку дня сессии .Смеемся в третий раз....
    • Александр Рыбаков 27.08.2017
      Відкритий лист до Нікопольсько ... (11)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Для особо одаренных в Земельном законодательстве : в очередной раз , но это уже серьезно...., раз с сотого раза не доходит : В полномочия постоянных депутатских комиссий не входит : принятие либо не принятие решений по земельным вопросам . Это полномочия исключительно городского совета и больше ничьи и принимаются решения по принятию либо нет , проектов на разработку проектной документации только на сессии городского совета большинством голосов . Смеемся снова.
    • Александр Рыбаков 27.08.2017
      Відкритий лист до Нікопольсько ... (11)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Смех без причины...это признак чего то... Сколько уже Вам раз писать , не спорьте , если не понимаете вообще ничего .Я КАК РАЗ И НАПИСАЛ ДЛЯ СЛЕПОГЛУХОНЕМЫХ. ДЕПУТАТ НА СЕССИИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ МОЖЕТ ВНЕСТИ ЛЮБОЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ . Или ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА . БОЛЬШЕ НИКТО , ТОЧКА И ЕЩЕ РАЗ : НА СЕССИИ ! ТОЧКА . Все остальные за две недели, за 20 дней , как угодно. . А ФРАЗА в обращении " депутати Нікопольської міської ради включають у порядок денний " , во время формирования повестки дня, выглядит с точки зрения Закона и Права : Не туда зашли и не оттуда вышли и не поняли как там оказались. ПО ЗАКОНУ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕССИИ И СООТВЕТСТВЕННО ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЕССИИ ГОТОВИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО И ВСЕГДА ТОЛЬКО ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА И ДЕПУТАТЫ В ЭТОМУ ПРОЦЕССУ РЯДОМ НЕ СТОЯЛИ.
      По Пакетному голосованию , тоже самое : Не туда зашли и не оттуда вышли и не поняли как там оказались. Утверждается состав пакетов , только при формировании повестки дня сессии, на сессии.
      Теперь смейтесь ...над тем , что в очередной раз написали.... .
    • Копчик С. 27.08.2017
      Відкритий лист до Нікопольсько ... (11)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      " Депутаты городского совета , включают в порядок дня вопрос о ...".И кто это из депутатов включил в повестку дня, где взглянуть ? ВООБЩЕ ТО ПО ЗАКОНУ Депутаты городского совета формирование порядка дня сессии не занимаются и ничего никуда, на стадии подготовки распоряжения о созыве сессии, включать не. Могут. . .

      Смешно читать, когда сам же депутат А.М. Рыбаков, прямо на сессии, с голоса предлагает готовый проект решения о Наблюдательном Общественном совете и сразу, не прочитав, депутаты голосуют за "ликвидацию" этого совета!
      Любой депутат может подавать проект решения до сессии ( согласно регламента вроде за 2 недели...хотя есть примеры, когда подают и за три дня до сессии) так и на самой сессии.... А эти сказки, что депутаты ещё не в курсе и розберуться на сессии - это для никопольчан которые не сильны в кулуарных играх Горсовета! :)
      Депутатская комиссия "по земле" поддержала этот проект решения! Это и есть позорный факт! Никто из них не понимает даже сегодня: что там собирается строить гражданин Марущак! Толи торговый центр, толи церковь... Но из опыта захвата украинских земель Московским патриархатом, можно точно сказать - там был бы долгострой на десятки лет с высоким забором!
      Но все это лирика! Александр Михайлович, Вы за этот проект решения или нет?
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