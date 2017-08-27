Комітет проти будівництва храму Московського Патріархату в Нікополі: Шановна громадо м. Нікополя! Захистимо нашу безпеку і майбутнє наших дітей! 

Цитата: Александр Рыбаков

Для особо одаренных в Земельном законодательстве : в очередной раз , но это уже серьезно...., раз с сотого раза не доходит : В полномочия постоянных депутатских комиссий не входит : принятие либо не принятие решений по земельным вопросам .

Цитата: Александр Рыбаков

По поводу еще одного смешного заключения Сергея Петровича : " и сразу, не прочитав, депутаты голосуют за "ликвидацию" этого совета!" Всем депутатам , проект решения , состоящий из нескольких предложений был роздан . . После того как проект включили в повестку дня., то как внесенный с голоса его отправили в конец повестки . И рассматривали этот проект решения в конце сессии , через пару часов примерно. Депутаты не смогли прочитать несколько предложений за несколько часов ? Хотя все прочитали его за минуту , еще тогда когда я вносил предложение о включении его в повестку дня сессии .Смеемся в третий раз....

В тысячный раз спрашиваю, как самого одаренного депутата :) На каком основании тогда отказывали ранее?! По причине не соответствии Ген.плана, зонирования и.т.д?! Хватит лапшу людям вешать и подтасовывать факты под свои решения..А это уже и не смешно... Имейте смелость отвечать за свои поступки и решения как городской депутат! Вот и все! А остальное детский сад: я хороший, я не виноват.. Хотя, кстати даже в Ваших отмазках нет точности: вопрос по Наб.совету был в середине сессии и два часа не прошло! Такое решение для города не имело срочности, но Вы с голоса подняли этот вопрос и подали готовый проект решения! Что изменилось в городе после такого срочного решения, к лучшему?! Вы бы так инициативу проявляли в контроле городского бюджета!!! :)Но это опять все лирика и нет ответа на вопрос:Александр Михайлович, Вы за этот проект решения или нет?