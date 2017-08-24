 Оголошення про проведення аукціону з продажу майна мережі теплопостачання

Цитата: Палыч

Шановный бандеровец! Дело не в том, кто там дзявкал, что поделать,никакая сучка не виновата, что родилась не львицей,но вопрос-то остается--кто "вместо"? Или "ничто" терпимее "кого-то"? Выскажись, пожалуйста, твое мнение ценится.

В данном случае вместо "кого-то" мы и имеем "ничто". Поэтому терять в случае его ухода особо нечего. Что касается кто "вместо", меня на примете такой кандидатуры нет, скажу сразу. Нужно сначала отправить в отставку действующего, назначить одновременно с выборами мэра и выборы в горсовет. Посмотреть кто заявит о своем желании участвовать в выборах и голосовать за достойного. Всегда среди кандидатов такие есть, но за них почему-то электорат не голосует предпочитая лучше наступать на грабли. Приходя на встречу с кандидатом нужно задавать первый вопрос, гарантирует-ли он что Донца не будет в его команде ни в каком качестве. В случае положительного ответа можно оставаться и слушать его программу. Но ни в коем случае не голосовать за кандидатов от Видродження. Но не все же так будут делать. В этом вся беда.