Уважаемые читатели! Приглашаю в не так давно созданную в ФБ группу под названием "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане". Название говорит само за себя и рад буду видеть в ней всех любителей животных.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Опять за рыбу гроши. Мы поняли. Власть г-вно и надо другую. Вы лучше послушайте, какой мне сон приснился. А было так. Путём необоснованного завышения себестоимости, продукция ГОКов уходит за рубеж по максимальной (насколько возможно) цене. Этим достигается несколько целей. Первая - получение более высокого НДС и его возврат из бюджета. Затем эта продукция поставляется в какую нибудь "Панаму". На неё накручиваются все транспортные и т.д. расходы. Затем она каким то чудесным образом там приобретается и поступает на завод на переработку. При этом возникают большие сомнения, действительно ли она куда то плавала, а не преодолевала каких то 25 км. Но как бы там не было в результате получаем золотое сырьё (достигается вторая цель). Но и это ещё не всё. Полученную таким образом продукцию, отправляем потребителю. Но не на прямую, а через посредников. Товарищ К. сам говорил в телепередаче, что каждый должен заниматься своим делом. Наше дело мол производить, а продают пускай другие, зачем нам этот геморрой? И тут достигается третья цель. Мы в сплошной ж-пе, т.е сплошные убытки (на вот по бумагам посмотри, комар носа не подточит). И тут включаются крокодильи слёзы, мол какие мы бедные, недоедаем и прочее и прочее. И происходим о чудо!!! Что бы не дать загнутся сироткам (как никак градообразующее предприятие) им выделяются миллиардные дотации. Да да, не смейтесь. Именно так было в 10-м и в 12-м и в другие времена. И приснится же такое? А вы говорите территория без коррупции. Детский сад.
Все понятно, я думаю на видео все видно как Журавлев говорит что зал полный 240 человек и зал не резиновый, на видео видно что мест полно и как сказала женщина мест в зале 350 ))) почему остальных не пускали???? Большой вопрос
Все понятно, я думаю на видео все видно как Журавлев говорит что зал полный 240 человек и зал не резиновый, на видео видно что мест полно и как сказала женщина мест в зале 350 ))) почему остальных не пускали???? Большой вопрос
Він платить зарплату працівникам містоутворюючого підприємства
Любой другой директор завода платил бы зарплату , я спросил что он сделал как депутат., и как они говорят что средняя зарплата на заводе 10 тыс грн))))) у кого????? Я таких людей практически не встречал)
Добре співає стратег а люди с завода тікають і будуть бігти.Налог плати за землю 3 відсотки . А взагалі я тепер зрозумів що відставку замутив куцин і партія -відродження. ЗАРПЛАТУЛ ЮДЯМ ПЛАТИ НОРМАЛЬНУ!!!
Він платить зарплату працівникам містоутворюючого підприємства
Только 2/3 зарплаты. А себе-то и замам еще лет 5-7 назад платил по несколько сотен тысяч в месяц. А сейчас даже не берусь предполагать насколько выросли их зарплаты. Завод скоро может прекратить существование под руководством такого "эффективного" менеджера. Про Фисака-то все верно, но чья бы корова мычала... Мэра менять нужно, но точно не на Куцина или какую-то его марионетку из "Выродження". Хватит нам проводить эксперименты над своим городом.
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