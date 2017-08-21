Никополь, город где ни кому ни чего не нужно? Где все не наше? А если и делают что так лишь бы отчитаться (фото, видео)

Сегодня, начало первого ночи мне позвонил возмущенный водитель и сообщил что на пересечении улиц Г.Чернобыля и 50 лет НЗФ (Краснодонская) прям над проезжей частью висит довольно толстый кабель и разбивает лобовые стекла проезжающих машин.

Подъехав на место я увидел там уже пост сотрудников полиции которые оградили место, и пояснили что уже составили протокол о ДТП с одним из пострадавших.









Со слов полицейских, их дежурная часть сообщила на горячую линию в исполком (неоднократно) что б те выслали аварийку и прибыла вышка горсвета. Работники посмотрели на кабель и сказав: - "Это не наше, это узла связи". Сели в авто и уехали.





Мне легче проехать чем набирать с кодами 005, и я прибыл в исполком в 00:20 что б выяснить ситуацию - Что дальше? Работникам полиции больше не чего делать как охранять всю ночь, а то и больше свисающий кабель. Но достучаться до дежурного не смог.





Мы своими силами, как могли, влезли и подмотали тот кабель, так что б не бил лобовые стекла проезжающих авто. Что мешало работникам горсвета, при наличии вышки, просто сделать доброе дело, а не отмахиваться. Менталитет? Понятно что это воришки снимали кабеля и потому разрушили систему, но разговор сейчас о последствиях.





Сегодня утром проезжал на том перекрестке. Понятно что все как и было вчера - Все не наше.

Но там есть еще один кабель (в сторону гимназии "Эдем") провисший не более чем 2,5 метра над дорогой. И тоже как вчера, висит до сих пор и ждет своего авто.





Если в городе нет аварийки которая не скажет - "Это не наше", если у людей нет понимания просто помочь, а наоборот отмахиваться от возникших проблем - ни к чему хорошему мы не придем

Полдень сегодня

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