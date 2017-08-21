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Жизнь города / Никополь, город где ни кому ни чего не нужно? Где все не наше? А если и делают что так лишь бы отчитаться (фото, видео) (Вчера, 09:59)

Сегодня, начало первого ночи мне позвонил возмущенный водитель и сообщил что на пересечении улиц Г.Чернобыля и 50 лет НЗФ (Краснодонская) прям над проезжей частью висит довольно толстый кабель и разбивает лобовые стекла проезжающих машин. 
 
Подъехав на место я увидел там уже пост сотрудников полиции которые оградили место, и пояснили что уже составили протокол о ДТП с одним из пострадавших. 

 Никополь, город где ни кому ни чего не нужно? Где все не наше? А если и делают что так лишь бы отчитаться (фото, видео)

Со слов полицейских, их дежурная часть сообщила на горячую линию в исполком (неоднократно) что б те выслали аварийку и прибыла вышка горсвета. Работники посмотрели на кабель и сказав: - "Это не наше, это узла связи". Сели в авто и уехали. 

Мне легче проехать чем набирать с кодами 005, и я прибыл в исполком в 00:20 что б выяснить ситуацию - Что дальше? Работникам полиции больше не чего делать как охранять всю ночь, а то и больше свисающий кабель. Но достучаться до дежурного не смог.  

Мы своими силами, как могли, влезли и подмотали тот кабель, так что б не бил лобовые стекла проезжающих авто. Что мешало работникам горсвета, при наличии вышки, просто сделать доброе дело, а не отмахиваться. Менталитет? Понятно что это воришки снимали кабеля и потому разрушили систему, но разговор сейчас о последствиях.

Сегодня утром проезжал на том перекрестке. Понятно что все как и было вчера - Все не наше.
 
Никополь, город где ни кому ни чего не нужно? Где все не наше? А если и делают что так лишь бы отчитаться (фото, видео)
 
Но там есть еще один кабель (в сторону гимназии "Эдем") провисший не более чем 2,5 метра над дорогой. И тоже как вчера, висит до сих пор  и ждет своего авто.

Если в городе нет аварийки которая не скажет - "Это не наше", если у людей нет понимания просто помочь, а наоборот отмахиваться от возникших проблем - ни  к чему хорошему мы не придем
 
Полдень сегодня
 
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 889 » Комментариев:2

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    • Hаписал: Вчера, 11:52 Алексей Вайс, Комментариев: 113, Новостей: 4 Пользователь offline
    Опять за рыбу гроши.
    Мы поняли. Власть г-вно и надо другую.
    Вы лучше послушайте, какой мне сон приснился.
    А было так.
    Путём необоснованного завышения себестоимости, продукция ГОКов уходит за рубеж по максимальной (насколько возможно) цене. Этим достигается несколько целей. Первая - получение более высокого НДС и его возврат из бюджета. Затем эта продукция поставляется в какую нибудь "Панаму". На неё накручиваются все транспортные и т.д. расходы. Затем она каким то чудесным образом там приобретается и поступает на завод на переработку. При этом возникают большие сомнения, действительно ли она куда то плавала, а не преодолевала каких то 25 км. Но как бы там не было в результате получаем золотое сырьё (достигается вторая цель). Но и это ещё не всё. Полученную таким образом продукцию, отправляем потребителю. Но не на прямую, а через посредников. Товарищ К. сам говорил в телепередаче, что каждый должен заниматься своим делом.
    Наше дело мол производить, а продают пускай другие, зачем нам этот геморрой? И тут достигается третья цель.
    Мы в сплошной ж-пе, т.е сплошные убытки (на вот по бумагам посмотри, комар носа не подточит). И тут включаются крокодильи слёзы, мол какие мы бедные, недоедаем и прочее и прочее.
    И происходим о чудо!!!
    Что бы не дать загнутся сироткам (как никак градообразующее предприятие) им выделяются миллиардные дотации. Да да, не смейтесь. Именно так было в 10-м и в 12-м и в другие времена.
    И приснится же такое?
    А вы говорите территория без коррупции.
    Детский сад.
    • +3

    Hаписал: Вчера, 17:03 Довбуш, Комментариев: 46, Новостей: 0 Пользователь offline
    Ну і чому вина влада якщр це кабель укртелекома і він повинен його ремонтувати-якщо робить висновок то вині - НЗФ бо вулицю називав куцин 50 років НЗФ
    • 0

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    • Довбуш 21.08.2017
      Никополь, город где ни кому ни ... (2)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      Ну і чому вина влада якщр це кабель укртелекома і він повинен його ремонтувати-якщо робить висновок то вині - НЗФ бо вулицю називав куцин 50 років НЗФ
    • Алексей Вайс 21.08.2017
      Никополь, город где ни кому ни ... (2)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Опять за рыбу гроши.
      Мы поняли. Власть г-вно и надо другую.
      Вы лучше послушайте, какой мне сон приснился.
      А было так.
      Путём необоснованного завышения себестоимости, продукция ГОКов уходит за рубеж по максимальной (насколько возможно) цене. Этим достигается несколько целей. Первая - получение более высокого НДС и его возврат из бюджета. Затем эта продукция поставляется в какую нибудь "Панаму". На неё накручиваются все транспортные и т.д. расходы. Затем она каким то чудесным образом там приобретается и поступает на завод на переработку. При этом возникают большие сомнения, действительно ли она куда то плавала, а не преодолевала каких то 25 км. Но как бы там не было в результате получаем золотое сырьё (достигается вторая цель). Но и это ещё не всё. Полученную таким образом продукцию, отправляем потребителю. Но не на прямую, а через посредников. Товарищ К. сам говорил в телепередаче, что каждый должен заниматься своим делом.
      Наше дело мол производить, а продают пускай другие, зачем нам этот геморрой? И тут достигается третья цель.
      Мы в сплошной ж-пе, т.е сплошные убытки (на вот по бумагам посмотри, комар носа не подточит). И тут включаются крокодильи слёзы, мол какие мы бедные, недоедаем и прочее и прочее.
      И происходим о чудо!!!
      Что бы не дать загнутся сироткам (как никак градообразующее предприятие) им выделяются миллиардные дотации. Да да, не смейтесь. Именно так было в 10-м и в 12-м и в другие времена.
      И приснится же такое?
      А вы говорите территория без коррупции.
      Детский сад.
    • Виктор Артеменко 20.08.2017
      Випуск програми Нікополь сього ... (5)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Алексей Сергеевич
      Все понятно, я думаю на видео все видно как Журавлев говорит что зал полный 240 человек и зал не резиновый, на видео видно что мест полно и как сказала женщина мест в зале 350 ))) почему остальных не пускали???? Большой вопрос

      Тут посмотрите: http://city-nikopol.com.ua/7440-nikopolchane-progolosovali-za-sbor-podpisey-ob-
      otstavke-gorodskogo-golovy-andreya-fisaka-ne-pomogli-dazhe-byudzhetniki-polnoe-
      video.html
    • Алексей Сергеевич 20.08.2017
      Випуск програми Нікополь сього ... (5)
      Алексей Сергеевич-С„РѕС‚Рѕ
      Все понятно, я думаю на видео все видно как Журавлев говорит что зал полный 240 человек и зал не резиновый, на видео видно что мест полно и как сказала женщина мест в зале 350 ))) почему остальных не пускали???? Большой вопрос
    • Алексей Сергеевич 20.08.2017
      Актуальное интервью Куцин В.С. ... (9)
      Алексей Сергеевич-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Цитата: Алексей Сергеевич
      , что Куцин сделал для Никополя значимое???

      Він платить зарплату працівникам містоутворюючого підприємства

      Любой другой директор завода платил бы зарплату , я спросил что он сделал как депутат., и как они говорят что средняя зарплата на заводе 10 тыс грн))))) у кого????? Я таких людей практически не встречал)
    • Кон 20.08.2017
      Никопольчане проголосовали ЗА ... (18)
      Кон-С„РѕС‚Рѕ
      Павел Макаров прав. Насчёт у Фисака георг. ленточек. Макарова вместо него. Он, как и его деды, антикоммунист и патриот националистической Украины. Умный, смелый и весь собой из народа.
    • Алексей Вайс 20.08.2017
      Актуальное интервью Куцин В.С. ... (9)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      К. ворог Нікополя.
      Це вже всі зрозуміли.
      Пам"ятаєте, як він наших батьків та братів випихав на пенсію?
      Так хай сам іде.
      Йому вже давно пора.
    • Довбуш 20.08.2017
      Відкриття української церкви і ... (1)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      слава українській православній церкві кп .СЛАВА УКРАЇНІ
    • Довбуш 20.08.2017
      Актуальное интервью Куцин В.С. ... (9)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      Добре співає стратег а люди с завода тікають і будуть бігти.Налог плати за землю 3 відсотки . А взагалі я тепер зрозумів що відставку замутив куцин і партія -відродження. ЗАРПЛАТУЛ ЮДЯМ ПЛАТИ НОРМАЛЬНУ!!!
    • Русскоязычный бандеровец 20.08.2017
      Актуальное интервью Куцин В.С. ... (9)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Цитата: Алексей Сергеевич
      , что Куцин сделал для Никополя значимое???

      Він платить зарплату працівникам містоутворюючого підприємства

      Только 2/3 зарплаты. А себе-то и замам еще лет 5-7 назад платил по несколько сотен тысяч в месяц. А сейчас даже не берусь предполагать насколько выросли их зарплаты. Завод скоро может прекратить существование под руководством такого "эффективного" менеджера. Про Фисака-то все верно, но чья бы корова мычала... Мэра менять нужно, но точно не на Куцина или какую-то его марионетку из "Выродження". Хватит нам проводить эксперименты над своим городом.
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