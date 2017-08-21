|
Жизнь города / Никополь, город где ни кому ни чего не нужно? Где все не наше? А если и делают что так лишь бы отчитаться (фото, видео) (Вчера, 09:59)
Сегодня, начало первого ночи мне позвонил возмущенный водитель и сообщил что на пересечении улиц Г.Чернобыля и 50 лет НЗФ (Краснодонская) прям над проезжей частью висит довольно толстый кабель и разбивает лобовые стекла проезжающих машин.
Подъехав на место я увидел там уже пост сотрудников полиции которые оградили место, и пояснили что уже составили протокол о ДТП с одним из пострадавших.
Со слов полицейских, их дежурная часть сообщила на горячую линию в исполком (неоднократно) что б те выслали аварийку и прибыла вышка горсвета. Работники посмотрели на кабель и сказав: - "Это не наше, это узла связи". Сели в авто и уехали.
Мне легче проехать чем набирать с кодами 005, и я прибыл в исполком в 00:20 что б выяснить ситуацию - Что дальше? Работникам полиции больше не чего делать как охранять всю ночь, а то и больше свисающий кабель. Но достучаться до дежурного не смог.
Мы своими силами, как могли, влезли и подмотали тот кабель, так что б не бил лобовые стекла проезжающих авто. Что мешало работникам горсвета, при наличии вышки, просто сделать доброе дело, а не отмахиваться. Менталитет? Понятно что это воришки снимали кабеля и потому разрушили систему, но разговор сейчас о последствиях.
Сегодня утром проезжал на том перекрестке. Понятно что все как и было вчера - Все не наше.
Но там есть еще один кабель (в сторону гимназии "Эдем") провисший не более чем 2,5 метра над дорогой. И тоже как вчера, висит до сих пор и ждет своего авто.
Если в городе нет аварийки которая не скажет - "Это не наше", если у людей нет понимания просто помочь, а наоборот отмахиваться от возникших проблем - ни к чему хорошему мы не придем
Полдень сегодня
twitter, facebook, Google +, livejournal, ц.укр, Канал на youtube
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 889 » Комментариев:2
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
• Личный кабинет
• Новости по разделам
• Мы в соцсетях
• Популярное
• Обзоры
Уважаемые читатели! Приглашаю в не так давно созданную в ФБ группу под названием "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане". Название говорит само за себя и рад буду видеть в ней всех любителей животных.
Всего на сайте: 34
Пользователей: 0
Гостей: 34
|
На правах рекламмы Полезно
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
влажность:
давление:
ветер:
Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
Copyright © WEBoss.Net & Delphi
События Все события в городе и не только
Відкриття української церкви ім Петра Калнишевського!
Спорт Живая лента всего мира
Никопольские паралимпийцы берут награды
Показать все теги