Актуальное интервью Куцин В.С.: О достижениях и проблемах НЗФ. О деятельности и бездеятельности городского головы Никополя Фисака А. П. и его команды (видео) 

Уважаемые читатели! Приглашаю в не так давно созданную в ФБ группу под названием "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане". Название говорит само за себя и рад буду видеть в ней всех любителей животных.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Добре співає стратег а люди с завода тікають і будуть бігти.Налог плати за землю 3 відсотки . А взагалі я тепер зрозумів що відставку замутив куцин і партія -відродження. ЗАРПЛАТУЛ ЮДЯМ ПЛАТИ НОРМАЛЬНУ!!!
Він платить зарплату працівникам містоутворюючого підприємства
Только 2/3 зарплаты. А себе-то и замам еще лет 5-7 назад платил по несколько сотен тысяч в месяц. А сейчас даже не берусь предполагать насколько выросли их зарплаты. Завод скоро может прекратить существование под руководством такого "эффективного" менеджера. Про Фисака-то все верно, но чья бы корова мычала... Мэра менять нужно, но точно не на Куцина или какую-то его марионетку из "Выродження". Хватит нам проводить эксперименты над своим городом.
Реакция была и я это комментировал, потому что нет того чего я не комментировал и осуждал, написав , как и Вы сегодня , "если это действительно было". Не указывая, что кто- то из побитых в показаниях путается и что повреждения не той тяжести что заявляют женщины. . А по моему однопартийцу из тогда еще Партии Регионов , были доказательства и был сюжет с извинениями ? Ух ты круто тогда. Я пропустил сюжет или было доказано ?
Кирилов не особенный , но он представляется начальником юридического управления серьезной организации и журналистом , а не просто шел мимо с камерой .
Я не знаю откуда бабушки, нужно журналистское расследование провести, это будет очень важно понять откуда именно эти женщины и в какую церковь ходят..может подождать до Пасхи и всех кто придет снять, там их немного будет......
нарушений не только Вы не видели , но, может действительно всех пустили желающих , и организатор извинился от фонаря , за то что не всех пустили...А раз пустили , то чего извинялся , а раз не пустили , то не нарушения....И эти все люди выдумали все ..может нужно было Кирилова позвать , он бы порешал....
Да и по погребам приговора не было ...то так выдумки.....
Виктор Анатольевич , вспомните сюжеты по подобным случаям по избиениям женщин , то есть там все тоже липа была , раз не доказали , что не бил , снятые и прокомментированные вами раньше, год два назад...Что- то поменялось ?
В показаниях путаются все свидетели, которые видели все своими глазами и на камеру об этом говорят ....Заговор , короче...
И какой мере я не занимаюсь городом как депутат , на своем избирательном округе , на котором меня избрали и ТОЛЬКО ТАМ И ТЕМ жителям я подотчетен по закону ? . Городом заниматься должны те, кого город выбрал, я меня выбрали жители трех улиц и то не всех домов. Жалоб не было , в понедельник прием , может действительно я перестал заниматься ОКРУГОМ ...посмотрим.
С 1ой по 5-ую минуту , показана часть тех нарушений на собрании , о которых я ранее писал....
Жалко я не видел. Бабушки уж очень напоминают Марущаковский ансамбль. Не от туда?
Цитата: Александр Рыбаков
Ну а с 10-ой по 15 минуту, снова боец с женщинами и пенсионерками Сашко Кирилов
Обидно вся слава Кирилову а про меня не слова, я там тоже был. Как только ушел на Кирилова, говорят люди которых нет в кадре, начали нападать пуще прежнего и была какая то возня. Но что б драка??? Как то девушка путается в показаниях - средней тяжести и один день провела в больнице. Средняя тяжесть подразумевает, как я помню, нарушение косных тканей и не менее 21 дня госпитализации. Говорит что он журналистом не назывался, а на моем видео другое.
К слову, в материалах "Никополь Сегодня" используют мои видео без ссылок и без согласования. Наверное от скуки и недостатка славы в суд подам. Ну то ладно, женщин бить не хорошо (если действительно бил).
К стати Александр, может не в тему, я как бы просто не помню Вашей реакции как человека, и как депутата, когда пару лет назад Ваш однопартиец (тогда еще ПартииРегионов), тоже депутат женщине газовым ключом голову раскоил, вот та действительно еле из реанимации вылезла. Наши городские СМИ и депутаты - молчали. А сейчас пол программы про Кирилова (это я от зависти).
На самом деле к чему сюжет? Пусть правоохранительные органы занимаются, если бил пусть накажут. А если нет? В сюжете будут извинения? И почему тогда Никополь Сегодня упускают десятки других бытовых случаев которые происходят в городе, поселитесь в травмпункте и не такого насобираете за день. Или Кирилов особенный?
Вообще не боролись бы вы с мельницами, а занимались городом. Кирилову медаль надо от лица представителей городской власти дать, вон как мэр сайгачит по объектам. Кто б его еще заставил
С 1ой по 5-ую минуту , показана часть тех нарушений на собрании , о которых я ранее писал....
Ну а с 10-ой по 15 минуту, снова боец с женщинами и пенсионерками Сашко Кирилов, Если в Капуловке , женщины избили Сашка и он обратился за медицинской помощью, то тут уже Сашко решил видимо, за тот случай отыграться и избил молодую женщину , которая абсолютно справедливо сделала ему замечание . Свидетельница этой истории Татьяна Ивановна , окрестила активиста - попугаем... Вот такие они " активисты " они же организаторы собраний они же начальники юридических управлений , они же корреспонденты..
Куцин обвиняет всех, он знает все то что написал Александр Михалович Рыбаков, думаю тут заговор против мэра, Вам так не кажется? У Куцина берет интервью такой же стыдо- депутат как он говорит)))) и давайте не будем рассказывать как звали все и всем бесплатно делает)) на стадионе родители платят за автобус чтоб детей на соревнование отвезти, такое было с подавно, и задают то на форму то на мячи для футбола, и это факт, спросите у любого родителя, что Куцин сделал для Никополя значимое??? Я не знаю, может я не вкурсе?, приведите пример
А есть ВООБЩЕ понимание в том, кто заказывает проекты , кто отвечает за проведение экспертизы , кто проводит тендеры , кто определяет победителей, кто осуществляет технадзор , Кто подписывае акты приёмки и кто производит оплату , ЕСЛИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ РАБОТ ДЕНЬГИ ВЫДЕЛЕНЫ ОБЛАСТЬЮ ?
Вот, Александр Михайлович.даже согласен с Вами! :) Есть такие моменты.. Но по факту, для простого никопольчанина нет реконструкции парка, нет бассейна и.т.д. И вот Куцин В.С в своей программе обозначил проблемы и ответственных. Пресс служба имеет программу Новости Никополя и что мы там видим? Как советская программа "Время" все чудесно, все решается.. Так если бы мер и другие ответственные лица говорил открыто: есть проблема, не решена..Почему..Кто виноват...Как пытаемся исправить и.т.д. Может и ситуация в городе была иной. Нет открытого диалога с людьми,тогда будут всегда подковерные игры.. И всегда страдает город в целом!
Сергей Петрович, наконец-то я вам не возражаю.Я сто биллионов раз говорил руководителю, когда он спрашивал мое мнение , о состоянии в городе и настроениях людей, что нужно раз в неделю пресс конференцию делать, с открытым телефоном. ! Ничего военного . Люди звонят , вы отвечаете , как есть . Все ! Вопрос открытости снят. И тогда все, кто хочет в чем-то обвинить, уже позади.... Тут возражений нет . Вообще нет. Думаю, поправит он это дело... По другому не получится.
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