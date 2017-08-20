Актуальное интервью Куцин В.С.: О достижениях и проблемах НЗФ. О деятельности и бездеятельности городского головы Никополя Фисака А. П. и его команды (видео) 

Цитата: Александр Рыбаков

С 1ой по 5-ую минуту , показана часть тех нарушений на собрании , о которых я ранее писал....

Цитата: Александр Рыбаков

Ну а с 10-ой по 15 минуту, снова боец с женщинами и пенсионерками Сашко Кирилов

Жалко я не видел. Бабушки уж очень напоминают Марущаковский ансамбль. Не от туда?Обидно вся слава Кирилову а про меня не слова, я там тоже был. Как только ушел на Кирилова, говорят люди которых нет в кадре, начали нападать пуще прежнего и была какая то возня. Но что б драка??? Как то девушка путается в показаниях - средней тяжести и один день провела в больнице. Средняя тяжесть подразумевает, как я помню, нарушение косных тканей и не менее 21 дня госпитализации. Говорит что он журналистом не назывался, а на моем видео другое.К слову, в материалах "Никополь Сегодня" используют мои видео без ссылок и без согласования. Наверное от скуки и недостатка славы в суд подам. Ну то ладно, женщин бить не хорошо (если действительно бил).К стати Александр, может не в тему, я как бы просто не помню Вашей реакции как человека, и как депутата, когда пару лет назад Ваш однопартиец (тогда еще ПартииРегионов), тоже депутат женщине газовым ключом голову раскоил, вот та действительно еле из реанимации вылезла. Наши городские СМИ и депутаты - молчали. А сейчас пол программы про Кирилова (это я от зависти).На самом деле к чему сюжет? Пусть правоохранительные органы занимаются, если бил пусть накажут. А если нет? В сюжете будут извинения? И почему тогда Никополь Сегодня упускают десятки других бытовых случаев которые происходят в городе, поселитесь в травмпункте и не такого насобираете за день. Или Кирилов особенный?Вообще не боролись бы вы с мельницами, а занимались городом. Кирилову медаль надо от лица представителей городской власти дать, вон как мэр сайгачит по объектам. Кто б его еще заставил