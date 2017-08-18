Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

Политика / Покров, Каменское, а почему нас обходит стороной? (Сегодня, 14:18)

Покров, Каменское. А почему в Никополе ДВА огромных парка в доисторическом состоянии? Почему даже на клумбочке возле исполкома ни одного цветочка? Даже центральные дороги УБИТЫ.
Покров, Каменское, а почему нас обходит стороной?  

Зная и видя как реконструкция городского Парка в Покрове изменила досуг его жителей, представляем себе что изменится в досуге жителей Каменского, реконструированный парк в котором открывается уже 16 сентября.

Покров, Каменское, а почему нас обходит стороной?

Аттракционы, колесо обозрения, любимые многими с детства "машинки", фонтаны, водоемы, места для пикника и для просто валяния на травке, самый большой в Украине скейт-парк, спортивные площадки, зона воркаута и много чего еще.

Этот парк будет местом притяжения для тысяч людей.

  • 100

twitterfacebookGoogle +livejournal  ц.укрКанал на youtube

 

Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Политика » Просмотров: 393 » Комментариев:0

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ в Пикник Зоне !
  • Шановні мешканці Нікополя!
  • SOS!!! Парк "Победы" - зона бедствия!
  • Городская власть уничтожает центральный парк Никополя
  • Сквер развлечений или Никопольский Совет развлекается?

    • Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    twitter

    facebook

    Google +

    livejournal 

     ц.укр

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • В щи "русского мира" добавили ведро цианида (+ видео Om TV)
  • Есть ли в Никополе депутаты патриоты Украины, или все по 15?
  • Реформа системы ЖКХ. Опыт Покрова
  • Виктор Артеменко: У нас больше нет права на ошибку (видео)
  • Виктор Артеменко: Каким бы я хотел видеть городского голову, моего города
  • Есть ли единый алгоритм действий в таких ситуациях с Горгазом?
  • Сбор подписей у исполкома: Зачем столько охраны и полиции у входа? Кого боимся? Женщин? (фото, видео)
  • С-400 СНОВА ОБЛАЖАЛСЯ (ВИДЕО)
  • Что будет если Горгаз не перестанет беспределить. Не доводите людей (видео)
  • Никопольчанки против закрытия детского филиала поликлиники (видео)
    • • Обзоры
    Приглашаем всех любителей животных в группу " Хвостатые и четвероногие, Никопольчане " (facebook)
    Уважаемые читатели! Приглашаю в не так давно созданную  в ФБ группу под названием "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане". Название говорит само за себя и рад буду видеть в ней всех любителей животных.
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 42
    Пользователей: 0
    Гостей: 42
    • Календарь
    «    Август 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 
    • Архив
    Август 2017 (51)
    Июль 2017 (74)
    Июнь 2017 (50)
    Май 2017 (91)
    Апрель 2017 (75)
    Март 2017 (83)
    На правах рекламмы Полезно
    Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
    Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
    Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями. 
    подробнее
    → все в разделе
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Александр Рыбаков 18.08.2017
      Никопольчане проголосовали ЗА ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Однозначное нарушение прав граждан на свободное волеизъявление и реализацию своих прав. Если собрание назначено на 17.00 , значит я, как гражданин города могу прийти в 16.59. и мне должна быть дана возможность зарегистрироваться и принять участие без ограничений. А когда регистрировали сразу по 5-7 без очереди понятно кого, то конечно мест не хватило. Если по Закону на сборы могло быть допущено 200 человек , так нужно было на 200 мест и снять зал. а остальных послать . Права горожан однозначно нарушены, никто не может мешать свободному волеизъявлению граждан , по причине того, что мест не хватило. Нужно было написать в объявлении указать что регистрация за полтора часа , например. И если пришло больше людей чем было мест в зале. , нужно было отменить сборы. , а не отправлять граждан погулять. А если бы пришла на собрание 1 000 человек, Вы бы тоже сказали первые 300 , потому что зал на триста, а остальные типа гуляем ? Это не демократия, это нарушение
    • Александр Рыбаков 18.08.2017
      Никопольчане проголосовали ЗА ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Уважаемы жители города , которые не смогли принять участие в собрании по созданию инициативной группы для сбора подписей о снятии с должности городского головы АНДРЕЯ ФИСАКА 17 августа в 17-00 в КСК НЗФ, по причине отказа в регистрации и которых не пропустили в зал где проходило собрание могут обращаться за юридической поддержкой в мою общественную приемную депутата Городского Совета , расположенную по адресу , ул. Электрометалургов 33, тел. 0669367208 . В рабочие дни с 10.00 до 16.00.
    • Александр Рыбаков 18.08.2017
      Никопольчане проголосовали ЗА ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Кроме борьбы за личное , началась борьба и в Никополе между Президентом и теми кто хочет. Весной могут быть также и выборы в ВРУ. Поэтому мэр от партии Президента на территории где , расположены крупные промышленные предприятия , нужен свой. Согласится ли на это Президент , которому положат на стол анализ ситуации, кто во главе и кем санкционировано ? Посмотрим.
    • Алексей Вайс 18.08.2017
      Никопольчане проголосовали ЗА ... (16)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Виктор Артеменко
      - "Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила". К чему это? Просто вспомнилось

      Да скоро такое масло начнётся, что ВСЕМ тошно станет.
      А оно нам надо?
      Когда мы уже научимся смотреть немножко дальше ?
      Причём результатом для пересічних будет абсолютный ноль, то есть минус 273.
      Eсли Журавлёв и сидящие в зале себя к таким не причислили, то они ошиблись.
      Для справки:
      8 серпня стартував ДОДАТКОВИЙ призов до лав Національної гвардії Украині. (это факт)
      А за распил на металлолом нашего любимого НЗФ получено предварительное согласие. Согласовывают цену. (а это слухи)
    • Алексей Вайс 18.08.2017
      Никопольчане проголосовали ЗА ... (16)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Аплодирую стоя.

      Суровые годы уходят
      Борьбы за свободу страны
      За ними другие приходят
      Они будут тоже трудны

    • Александр Рыбаков 18.08.2017
      Никопольчане проголосовали ЗА ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Особенно улыбнуло шедевральное заявление П. Макарова о том, что что он точно помнит, как А. Фисак раздавал георгиевские ленточки врагов Украины. в 2010 году !!!! и еще даже раньше и поэтому его нужно снять в 2017 !!!, которое было встречено продолжительными аплодисментами
    • Александр Рыбаков 18.08.2017
      Никопольчане проголосовали ЗА ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Пустых мест в зале было полно . Все эти отговорки , что депутаты не взяли удостоверения , "понты для приезжих.."Все были с удостоверениями . Их тупо не пустили и все...
    • Довбуш 18.08.2017
      Никопольчане проголосовали ЗА ... (16)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виктор Артеменко
      Да, Александр, всегда отдавал должное - Вы умеете работать в команде. Расскажу и свое наблюдение. Подходит ко мне один АТОшник (не буду называть фамилию) и говорит что забыл паспорт, а можно по УБД? Он думал что я советник городского головы, так как когда ездил я к нему в АТО числился советником. Так вот спросил я его - Ты за какое решение? Он с гордостью сказал что притащили его сюда поддержать городского голову. Я не стал скрывать что уже не числюсь советником. Он спросил - Так может лучше свалить отсюда? И ушел. И он не один кого притащили. Ну, то ладно
      Александр, извините может не в тему, больше чем уверен что Вы читал "Мастер и Маргарита" так вот че то вспомнилась фраза про Аннушку - "Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила". К чему это? Просто вспомнилось

      Віктор а більше 200 голосів це що не люди журавля і скільки пустих місць було в залі а людей не пускали казали місць не було а більше всього пусті місця були тому що талони дали раніше а люди не прийшли. Висновок і ті і ті добрі
    • Александр Рыбаков 18.08.2017
      Никопольчане проголосовали ЗА ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: наталя
      Взагалі, процедура зняття міського голови, як і депутатів, повинна бути ну дуже простою. А то спочатку обіцянки, а потім стають небожителями. Крім міського бюджету та вирішення своїх проблем - більше нічого не бачать. І, до речі, щось я не пам*ятаю, чи був щорічний звіт міського голови перед громадою відповідно до закону.


      С Вами никогда не спорю.....Потому что все правильно Вы обозначаете...Хотя спорить люблю...

      Цитата: Виктор Артеменко
      Да, Александр, всегда отдавал должное - Вы умеете работать в команде. Расскажу и свое наблюдение. Подходит ко мне один АТОшник (не буду называть фамилию) и говорит что забыл паспорт, а можно по УБД? Он думал что я советник городского головы, так как когда ездил я к нему в АТО числился советником. Так вот спросил я его - Ты за какое решение? Он с гордостью сказал что притащили его сюда поддержать городского голову. Я не стал скрывать что уже не числюсь советником. Он спросил - Так может лучше свалить отсюда? И ушел. И он не один кого притащили. Ну, то ладно
      Александр, извините может не в тему, больше чем уверен что Вы читал "Мастер и Маргарита" так вот че то вспомнилась фраза про Аннушку - "Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила". К чему это? Просто вспомнилось


      Все ушли , но мест не хватило. Депутатам места оставили , но в зал не пустили, Это хорошо , что АТОшник именно с гордостью сказал, что его притащили...и именно узнав , что Вы ушли с должности советника, отправился на выход . Человек без мнения , не должен решения принимать..... А из тех , кто проголосовал за создание инициативной группы , никого не притащили... Тут ясно, что все оказались исключительно сами и на нужных местах в первых рядах , где никто против не голосовал.....Смешно.

      Но, в принципе, решение принято .....Если все окажется законным, то будут подписи собирать....Это определено в Законе .....Значит , будут собирать...
    • Виктор Артеменко 18.08.2017
      Никопольчане проголосовали ЗА ... (16)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Да, Александр, всегда отдавал должное - Вы умеете работать в команде. Расскажу и свое наблюдение. Подходит ко мне один АТОшник (не буду называть фамилию) и говорит что забыл паспорт, а можно по УБД? Он думал что я советник городского головы, так как когда ездил я к нему в АТО числился советником. Так вот спросил я его - Ты за какое решение? Он с гордостью сказал что притащили его сюда поддержать городского голову. Я не стал скрывать что уже не числюсь советником. Он спросил - Так может лучше свалить отсюда? И ушел. И он не один кого притащили. Ну, то ладно
      Александр, извините может не в тему, больше чем уверен что Вы читал "Мастер и Маргарита" так вот че то вспомнилась фраза про Аннушку - "Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила". К чему это? Просто вспомнилось
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    250x250_hend
    События Все события в городе и не только
    Прес-служба міської ради: Міський голова Андрій Фісак привітав правоохоронців з другою річницею створення Національної поліції
    Урочистості з нагоди другої річниці заснування Національної поліції відбулися 4 серпня у міському відділі поліції.
    Зі святом працівників правоохоронних органів привітали: нікопольський міський голова Андрій Фісак, помічник народного депутата України Андрія Шипка - Тетяна Мороз, керівництво Нікопольського району, голова міського відділу поліції Євген Кравцов, голова спілки ветеранів МВС Нікополя Яків Дрозд, духовенство міста.
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    Никопольские паралимпийцы берут награды (видео)
    Никопольские паралимпийцы берут награды
    подробнее
    → все происшествия
    Іван Сірко, Ассоциация, асторский, АТО, беспредел, Брэндак, вірш, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, затопська січ, исполком, лірика, Марганец, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, Никополь Вечерний, никопольчане, ОСМД, поезія, Польша, помощь, работа, реклама, референдум, реформа, рпл, Самопоміч, самопоміч нікополь, Тихон, УВБ, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305