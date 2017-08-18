Покров, Каменское, а почему нас обходит стороной?  

Покров, Каменское. А почему в Никополе ДВА огромных парка в доисторическом состоянии? Почему даже на клумбочке возле исполкома ни одного цветочка? Даже центральные дороги УБИТЫ.
Зная и видя как реконструкция городского Парка в Покрове изменила досуг его жителей, представляем себе что изменится в досуге жителей Каменского, реконструированный парк в котором открывается уже 16 сентября.
Аттракционы, колесо обозрения, любимые многими с детства "машинки", фонтаны, водоемы, места для пикника и для просто валяния на травке, самый большой в Украине скейт-парк, спортивные площадки, зона воркаута и много чего еще.
Этот парк будет местом притяжения для тысяч людей.
Уважаемые читатели! Приглашаю в не так давно созданную в ФБ группу под названием "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане". Название говорит само за себя и рад буду видеть в ней всех любителей животных.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Однозначное нарушение прав граждан на свободное волеизъявление и реализацию своих прав. Если собрание назначено на 17.00 , значит я, как гражданин города могу прийти в 16.59. и мне должна быть дана возможность зарегистрироваться и принять участие без ограничений. А когда регистрировали сразу по 5-7 без очереди понятно кого, то конечно мест не хватило. Если по Закону на сборы могло быть допущено 200 человек , так нужно было на 200 мест и снять зал. а остальных послать . Права горожан однозначно нарушены, никто не может мешать свободному волеизъявлению граждан , по причине того, что мест не хватило. Нужно было написать в объявлении указать что регистрация за полтора часа , например. И если пришло больше людей чем было мест в зале. , нужно было отменить сборы. , а не отправлять граждан погулять. А если бы пришла на собрание 1 000 человек, Вы бы тоже сказали первые 300 , потому что зал на триста, а остальные типа гуляем ? Это не демократия, это нарушение
Уважаемы жители города , которые не смогли принять участие в собрании по созданию инициативной группы для сбора подписей о снятии с должности городского головы АНДРЕЯ ФИСАКА 17 августа в 17-00 в КСК НЗФ, по причине отказа в регистрации и которых не пропустили в зал где проходило собрание могут обращаться за юридической поддержкой в мою общественную приемную депутата Городского Совета , расположенную по адресу , ул. Электрометалургов 33, тел. 0669367208 . В рабочие дни с 10.00 до 16.00.
Кроме борьбы за личное , началась борьба и в Никополе между Президентом и теми кто хочет. Весной могут быть также и выборы в ВРУ. Поэтому мэр от партии Президента на территории где , расположены крупные промышленные предприятия , нужен свой. Согласится ли на это Президент , которому положат на стол анализ ситуации, кто во главе и кем санкционировано ? Посмотрим.
Виктор Артеменко - "Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила". К чему это? Просто вспомнилось
Да скоро такое масло начнётся, что ВСЕМ тошно станет. А оно нам надо? Когда мы уже научимся смотреть немножко дальше ? Причём результатом для пересічних будет абсолютный ноль, то есть минус 273. Eсли Журавлёв и сидящие в зале себя к таким не причислили, то они ошиблись. Для справки: 8 серпня стартував ДОДАТКОВИЙ призов до лав Національної гвардії Украині. (это факт) А за распил на металлолом нашего любимого НЗФ получено предварительное согласие. Согласовывают цену. (а это слухи)
Особенно улыбнуло шедевральное заявление П. Макарова о том, что что он точно помнит, как А. Фисак раздавал георгиевские ленточки врагов Украины. в 2010 году !!!! и еще даже раньше и поэтому его нужно снять в 2017 !!!, которое было встречено продолжительными аплодисментами
Да, Александр, всегда отдавал должное - Вы умеете работать в команде. Расскажу и свое наблюдение. Подходит ко мне один АТОшник (не буду называть фамилию) и говорит что забыл паспорт, а можно по УБД? Он думал что я советник городского головы, так как когда ездил я к нему в АТО числился советником. Так вот спросил я его - Ты за какое решение? Он с гордостью сказал что притащили его сюда поддержать городского голову. Я не стал скрывать что уже не числюсь советником. Он спросил - Так может лучше свалить отсюда? И ушел. И он не один кого притащили. Ну, то ладно Александр, извините может не в тему, больше чем уверен что Вы читал "Мастер и Маргарита" так вот че то вспомнилась фраза про Аннушку - "Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила". К чему это? Просто вспомнилось
Віктор а більше 200 голосів це що не люди журавля і скільки пустих місць було в залі а людей не пускали казали місць не було а більше всього пусті місця були тому що талони дали раніше а люди не прийшли. Висновок і ті і ті добрі
Взагалі, процедура зняття міського голови, як і депутатів, повинна бути ну дуже простою. А то спочатку обіцянки, а потім стають небожителями. Крім міського бюджету та вирішення своїх проблем - більше нічого не бачать. І, до речі, щось я не пам*ятаю, чи був щорічний звіт міського голови перед громадою відповідно до закону.
С Вами никогда не спорю.....Потому что все правильно Вы обозначаете...Хотя спорить люблю...
Цитата: Виктор Артеменко
Да, Александр, всегда отдавал должное - Вы умеете работать в команде. Расскажу и свое наблюдение. Подходит ко мне один АТОшник (не буду называть фамилию) и говорит что забыл паспорт, а можно по УБД? Он думал что я советник городского головы, так как когда ездил я к нему в АТО числился советником. Так вот спросил я его - Ты за какое решение? Он с гордостью сказал что притащили его сюда поддержать городского голову. Я не стал скрывать что уже не числюсь советником. Он спросил - Так может лучше свалить отсюда? И ушел. И он не один кого притащили. Ну, то ладно Александр, извините может не в тему, больше чем уверен что Вы читал "Мастер и Маргарита" так вот че то вспомнилась фраза про Аннушку - "Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила". К чему это? Просто вспомнилось
Все ушли , но мест не хватило. Депутатам места оставили , но в зал не пустили, Это хорошо , что АТОшник именно с гордостью сказал, что его притащили...и именно узнав , что Вы ушли с должности советника, отправился на выход . Человек без мнения , не должен решения принимать..... А из тех , кто проголосовал за создание инициативной группы , никого не притащили... Тут ясно, что все оказались исключительно сами и на нужных местах в первых рядах , где никто против не голосовал.....Смешно.
Но, в принципе, решение принято .....Если все окажется законным, то будут подписи собирать....Это определено в Законе .....Значит , будут собирать...
Да, Александр, всегда отдавал должное - Вы умеете работать в команде. Расскажу и свое наблюдение. Подходит ко мне один АТОшник (не буду называть фамилию) и говорит что забыл паспорт, а можно по УБД? Он думал что я советник городского головы, так как когда ездил я к нему в АТО числился советником. Так вот спросил я его - Ты за какое решение? Он с гордостью сказал что притащили его сюда поддержать городского голову. Я не стал скрывать что уже не числюсь советником. Он спросил - Так может лучше свалить отсюда? И ушел. И он не один кого притащили. Ну, то ладно Александр, извините может не в тему, больше чем уверен что Вы читал "Мастер и Маргарита" так вот че то вспомнилась фраза про Аннушку - "Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила". К чему это? Просто вспомнилось
Урочистості з нагоди другої річниці заснування Національної поліції відбулися 4 серпня у міському відділі поліції.
Зі святом працівників правоохоронних органів привітали: нікопольський міський голова Андрій Фісак, помічник народного депутата України Андрія Шипка - Тетяна Мороз, керівництво Нікопольського району, голова міського відділу поліції Євген Кравцов, голова спілки ветеранів МВС Нікополя Яків Дрозд, духовенство міста.
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