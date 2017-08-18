Покров, Каменское, а почему нас обходит стороной?  

Цитата: наталя

Взагалі, процедура зняття міського голови, як і депутатів, повинна бути ну дуже простою. А то спочатку обіцянки, а потім стають небожителями. Крім міського бюджету та вирішення своїх проблем - більше нічого не бачать. І, до речі, щось я не пам*ятаю, чи був щорічний звіт міського голови перед громадою відповідно до закону.

Цитата: Виктор Артеменко

Да, Александр, всегда отдавал должное - Вы умеете работать в команде. Расскажу и свое наблюдение. Подходит ко мне один АТОшник (не буду называть фамилию) и говорит что забыл паспорт, а можно по УБД? Он думал что я советник городского головы, так как когда ездил я к нему в АТО числился советником. Так вот спросил я его - Ты за какое решение? Он с гордостью сказал что притащили его сюда поддержать городского голову. Я не стал скрывать что уже не числюсь советником. Он спросил - Так может лучше свалить отсюда? И ушел. И он не один кого притащили. Ну, то ладно

Александр, извините может не в тему, больше чем уверен что Вы читал "Мастер и Маргарита" так вот че то вспомнилась фраза про Аннушку - "Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила". К чему это? Просто вспомнилось

С Вами никогда не спорю.....Потому что все правильно Вы обозначаете...Хотя спорить люблю...Все ушли , но мест не хватило. Депутатам места оставили , но в зал не пустили, Это хорошо , что АТОшник именно с гордостью сказал, что его притащили...и именно узнав , что Вы ушли с должности советника, отправился на выход . Человек без мнения , не должен решения принимать..... А из тех , кто проголосовал за создание инициативной группы , никого не притащили... Тут ясно, что все оказались исключительно сами и на нужных местах в первых рядах , где никто против не голосовал.....Смешно.Но, в принципе, решение принято .....Если все окажется законным, то будут подписи собирать....Это определено в Законе .....Значит , будут собирать...