Куда уходят областные деньги? И вновь, ул.Луговая (видео) 

Цитата: Копчик С.

[.Для всех... я то знаю, как должно было быть и как произошло на этой комиссии и кто про лобировал и манипулировал остальными членами комиссии

Где я там был за , где против , если я по регламенту там на таких же правах приходил как и вы. Нигде и никогда я в СМИ и соц. сетях и трибуны сессии не говорил, что депутатская комиссия обладает правом принятия решений по заявлениям по разработке проектной документации по выделению земли. Я не член земельной комиссии и уже давным давно перестал посещать ее заседания. И хожу туда только если вопрос касается УПЦ Киевского патриархата , из-за личного уважения к одному человеку. Все ребята взрослые , разберетесь сами в земельных вопросах. И супер интересно, что произошло на той земельной комиссии и кточто лобировал ???. Я ни с кем не общался из членов комиссии , да и не собираюсь.