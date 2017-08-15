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Жизнь города / Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео) (Сегодня, 13:36)

Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео)
Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео) 

Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? 
 

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 688 » Комментариев:0

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    • Александр Рыбаков 15.08.2017
      Есть ли в Никополе депутаты па ... (21)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Голос За члена земельной комиссии на заседании комиссии и в протоколе комиссии , означает , что член комиссии поддержал не сам проект решение , а вынесение его на сессию горсовета.

      А голос этого члена комиссии на пленараном заседании , означает что депутат поддержал непосредственно сам проект.
    • Александр Рыбаков 15.08.2017
      Есть ли в Никополе депутаты па ... (21)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      [.Для всех... я то знаю, как должно было быть и как произошло на этой комиссии и кто про лобировал и манипулировал остальными членами комиссии


      Где я там был за , где против , если я по регламенту там на таких же правах приходил как и вы. Нигде и никогда я в СМИ и соц. сетях и трибуны сессии не говорил, что депутатская комиссия обладает правом принятия решений по заявлениям по разработке проектной документации по выделению земли. Я не член земельной комиссии и уже давным давно перестал посещать ее заседания. И хожу туда только если вопрос касается УПЦ Киевского патриархата , из-за личного уважения к одному человеку. Все ребята взрослые , разберетесь сами в земельных вопросах. И супер интересно, что произошло на той земельной комиссии и кто
      что лобировал ???. Я ни с кем не общался из членов комиссии , да и не собираюсь.
    • Копчик С. 15.08.2017
      Первый замглавы АП Ковальчук п ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Двойственные чувства. С одной стороны "позаботятся об их бытовых, социальных, культурных и духовных потребностях...." - это должно обеспечить Министерство Оборони!
      С другой стороны, распределение шефской помощи - верный шаг для распределения волонтерской помощи.
      Указ кстати не №442 а №44
      И так читаем " військова частина А0593
      Нікопольська міська рада (за згодою).."
      Для меня это новость...Постараемся выяснить..

      [quote=Копчик С.]Двойственные чувства. С одной стороны "позаботятся об их бытовых, социальных, культурных и духовных потребностях...." - это должно обеспечить Министерство Оборони!
      С другой стороны, распределение шефской помощи - верный шаг для распределения волонтерской помощи.
      Указ кстати не №442 а №44
      И так читаем " військова частина А0593
      Нікопольська міська рада (за згодою).." Наш никопольский зенитно - ракетный полк
    • Александр Рыбаков 15.08.2017
      Есть ли в Никополе депутаты па ... (21)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ , полетел , в Никополе лучше , уже на базе.
      Вам нравится , что по вашим заявлениям решение принимает комиссия, в полномочиях которой этого нет и быть не может и все , что там комиссия принимает , носит только рекомендательный характер ? Я не возражаю. Тема , в связи с тем , что у меня пластинка уже заела , закрыта. Успехов.
    • Копчик С. 15.08.2017
      Есть ли в Никополе депутаты па ... (21)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТКАЗ
      - ЭТО СЕССИЯ !!!!!!

      Наверное, расстояние тому виной, что Вы не расслышали мой вопрос..:)
      Начнем снова...во втором чтении :)
      Открываем Кодекс: "3. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в межах їх повноважень у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні..."
      Александр Михайлович утверждает, что таким правом ( отказывать)обладает только сессия Городского совета! Я не против, я даже за!
      Тогда вопрос ( третий раз) На каком основании депутатская комиссия давала отказы по заявлениям самостоятельно, а не выносила эти все вопросы на сессию? Элементарный вопрос, но нет никакого ответа!
      Достаточно вспомнить как не дали два участка учасникам АТО на Новопавловке! Ребята пришли, принесли требующийся пакет документов ( см.Кодекс). Депутаты приняли положительное решение с условием, что ребята сделают разрешение по"водоохранной зоне..." за свой счет самостоятельно.. Ребята поблагодарили, Сергей Петрович в ФБ поблагодарил.. А на следующей комиссии им решили отказать..Хоть этих ребят и не пригласили да и в повестке не было этого вопроса! И тогда Александр Михайлович говорил, что все верно.. А сейчас говорит, что депутатская комиссия не имеет право отказывать!
      Так хотелось бы определенности от Вас! Ответьте на вопрос выше и все станет ясно..Для всех... я то знаю, как должно было быть и как произошло на этой комиссии и кто про лобировал и манипулировал остальными членами комиссии
    • Александр Рыбаков 15.08.2017
      Что же будет происходить 17 ав ... (1)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Лично я как депутат , никаких " компаний" , по противодействию инициативе, которые разворачиваются , разворачиваются , но никак развернуться не могут , не вижу. Даже , когда потрошитель погребов возле исполкома по 1500 подписей в день собирал и установленные особы и сам потрошитель раздавали листовки с тем..., за что придется нести ответственность, никто ничему , кроме комментариев в интернете не противодействовал. Жители Никополя имеют право проводить любые собрания и обсуждать все что захотят. Не нужно пугать самих себя своими провокациями.

      А стоят за всем этим люди , которые хотят власти в городе, хотят участвовать защищая свое , , но при этом уничтожают имущество громя бардюры, угрожая женщинам и разбивая палатки с разрешенной Законом агитацией,поджигая детскую больницу , уничтожая дорожную технику подрядчиков , не хотят платить за свои , или через подставных за свои , земельные участки ,, не оформляют годами огромные площади в центре города, воруя у города десятки миллионов гривен , продавая сурогат в своих разливайках, и так далее и тому подобное....

      Интересен и тот момент, что мероприятие по созданию инициативной группы, по отстранению от должности городского головы, законно избранного от партии Президента Украины , проводится в КСК , принадлежащему группе " Приват" , и инициаторами являются члены партии " Возрождение" ...Ясно, что все согласованно, ( а просто взяли в аренду и никто не в курсе - в таком деле .это смешно) то есть стоит задача организовывать противостояние , на фоне предполагаемого закрытия производства в Марганце и т. а. ???? ....
    • Александр Рыбаков 14.08.2017
      Есть ли в Никополе депутаты па ... (21)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Цитата: Александр Рыбаков
      Написали заявление на разработку проектной документации .
      Разберёмся и определимся на сессии.

      Вы так не беспокойтесь Александр Михайлович! 11 км - путь далекий, не спешите! :)
      Все, что Вы написали про План и.т.д. Это описано в статье...не поверите, но и другие читать умеют..:)
      Вопрос в другом, если следовать Вашей логике, то все заявления должны рассматриваться на сессии и депутатская комиссия не в праве отказать!! Отсюда вопрос: Что делать с отказами депутатской комиссии ранее,с ссылкой на Ген.план или План детального планирования а это не меньше 20% заявлений?


      Я, уже сто раз писал,что спешка нужна при ловле блох , и я никогда ни о чем не беспокоюсь , кроме здоровье мамы. Ко всему остальному отношусь , как к восходу солнца.

      Это не моя логика, а Земельный Кодекс Украины. Неужели не доходит,странно ....вроде бы в стопятидесятый раз , нет все равно стена Яценюка... : " Лицо, заинтересованное в получении в пользование земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности по проекту землеустройства по его отводу, обращается с ходатайством о предоставлении разрешения на его разработку в соответствующий орган исполнительной власти или органа местного самоуправления, в соответствии с полномочиями, определенными статьей 122 настоящего Кодекса...

      Соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления в пределах их полномочий в месячный срок рассматривает ходатайство и дает разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка или предоставляет мотивированный отказ в его предоставлении. Усе ....

      Но , конечно есть момент : ... Основанием отказа в предоставлении такого разрешения может быть ТОЛЬКО несоответствие места расположения земельного участка требованиям законов, принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов, а также генеральных планов населенных пунктов, другой градостроительной документации, схем землеустройства и технико-экономических обоснований использования и охраны земель административно территориальных единиц, проектов землеустройства относительно благоустройства территории населенных пунктов, утвержденных в установленном законом порядке.

      НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТКАЗ
      - ЭТО СЕССИЯ !!!!!!
    • Benny Hill 14.08.2017
      Виктор Залевский: Поездки в мо ... (2)
      Benny Hill-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Отдых в Крыму, тоже из вписывается в сюжет! Вот на границе и надо поставить череду билбордов с фотографиями погибших ребят..Пусть наши "патриоты" отдыхают в Крыму с легкой душой!

      Вы знаете таким "людям" глубоко наплевать на погибших ребят, на войну, на отжатый Крым))) Хотя они при любых раскладах не могут отдыхать с легкой душой в связи с тем, что у таких "людей" нет души (и ума)...
    • Копчик С. 14.08.2017
      Виктор Залевский: Поездки в мо ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Отдых в Крыму, тоже из вписывается в сюжет! Вот на границе и надо поставить череду билбордов с фотографиями погибших ребят..Пусть наши "патриоты" отдыхают в Крыму с легкой душой!
    • Benny Hill 14.08.2017
      12 серпня. Що робили московськ ... (1)
      Benny Hill-С„РѕС‚Рѕ
      ///«Полум’яний виступ пропагандиста Расолова» вчасно зупинив сивочолий Голова ради отаманів Війська запорізького Низового, який майже за загривок спіймав на гарячому шкідливого московського кота і віддав в руки поліціантів.///
      Эту гниду надо передать не в руки полиции, а сотрудникам СБУ)))
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