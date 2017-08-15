Кто должен ответить за это безобразие? А, Андрей Петрович это кто??? (фото, видео) 

Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
[.Для всех... я то знаю, как должно было быть и как произошло на этой комиссии и кто про лобировал и манипулировал остальными членами комиссии
Где я там был за , где против , если я по регламенту там на таких же правах приходил как и вы. Нигде и никогда я в СМИ и соц. сетях и трибуны сессии не говорил, что депутатская комиссия обладает правом принятия решений по заявлениям по разработке проектной документации по выделению земли. Я не член земельной комиссии и уже давным давно перестал посещать ее заседания. И хожу туда только если вопрос касается УПЦ Киевского патриархата , из-за личного уважения к одному человеку. Все ребята взрослые , разберетесь сами в земельных вопросах. И супер интересно, что произошло на той земельной комиссии и кто что лобировал ???. Я ни с кем не общался из членов комиссии , да и не собираюсь.
Двойственные чувства. С одной стороны "позаботятся об их бытовых, социальных, культурных и духовных потребностях...." - это должно обеспечить Министерство Оборони! С другой стороны, распределение шефской помощи - верный шаг для распределения волонтерской помощи. Указ кстати не №442 а №44 И так читаем " військова частина А0593 Нікопольська міська рада (за згодою).." Для меня это новость...Постараемся выяснить..
[quote=Копчик С.]Двойственные чувства. С одной стороны "позаботятся об их бытовых, социальных, культурных и духовных потребностях...." - это должно обеспечить Министерство Оборони! С другой стороны, распределение шефской помощи - верный шаг для распределения волонтерской помощи. Указ кстати не №442 а №44 И так читаем " військова частина А0593 Нікопольська міська рада (за згодою).." Наш никопольский зенитно - ракетный полк
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ , полетел , в Никополе лучше , уже на базе. Вам нравится , что по вашим заявлениям решение принимает комиссия, в полномочиях которой этого нет и быть не может и все , что там комиссия принимает , носит только рекомендательный характер ? Я не возражаю. Тема , в связи с тем , что у меня пластинка уже заела , закрыта. Успехов.
НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТКАЗ - ЭТО СЕССИЯ !!!!!!
Наверное, расстояние тому виной, что Вы не расслышали мой вопрос..:) Начнем снова...во втором чтении :) Открываем Кодекс: "3. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в межах їх повноважень у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні..." Александр Михайлович утверждает, что таким правом ( отказывать)обладает только сессия Городского совета! Я не против, я даже за! Тогда вопрос ( третий раз) На каком основании депутатская комиссия давала отказы по заявлениям самостоятельно, а не выносила эти все вопросы на сессию? Элементарный вопрос, но нет никакого ответа! Достаточно вспомнить как не дали два участка учасникам АТО на Новопавловке! Ребята пришли, принесли требующийся пакет документов ( см.Кодекс). Депутаты приняли положительное решение с условием, что ребята сделают разрешение по"водоохранной зоне..." за свой счет самостоятельно.. Ребята поблагодарили, Сергей Петрович в ФБ поблагодарил.. А на следующей комиссии им решили отказать..Хоть этих ребят и не пригласили да и в повестке не было этого вопроса! И тогда Александр Михайлович говорил, что все верно.. А сейчас говорит, что депутатская комиссия не имеет право отказывать! Так хотелось бы определенности от Вас! Ответьте на вопрос выше и все станет ясно..Для всех... я то знаю, как должно было быть и как произошло на этой комиссии и кто про лобировал и манипулировал остальными членами комиссии
Лично я как депутат , никаких " компаний" , по противодействию инициативе, которые разворачиваются , разворачиваются , но никак развернуться не могут , не вижу. Даже , когда потрошитель погребов возле исполкома по 1500 подписей в день собирал и установленные особы и сам потрошитель раздавали листовки с тем..., за что придется нести ответственность, никто ничему , кроме комментариев в интернете не противодействовал. Жители Никополя имеют право проводить любые собрания и обсуждать все что захотят. Не нужно пугать самих себя своими провокациями.
А стоят за всем этим люди , которые хотят власти в городе, хотят участвовать защищая свое , , но при этом уничтожают имущество громя бардюры, угрожая женщинам и разбивая палатки с разрешенной Законом агитацией,поджигая детскую больницу , уничтожая дорожную технику подрядчиков , не хотят платить за свои , или через подставных за свои , земельные участки ,, не оформляют годами огромные площади в центре города, воруя у города десятки миллионов гривен , продавая сурогат в своих разливайках, и так далее и тому подобное....
Интересен и тот момент, что мероприятие по созданию инициативной группы, по отстранению от должности городского головы, законно избранного от партии Президента Украины , проводится в КСК , принадлежащему группе " Приват" , и инициаторами являются члены партии " Возрождение" ...Ясно, что все согласованно, ( а просто взяли в аренду и никто не в курсе - в таком деле .это смешно) то есть стоит задача организовывать противостояние , на фоне предполагаемого закрытия производства в Марганце и т. а. ???? ....
Написали заявление на разработку проектной документации . Разберёмся и определимся на сессии.
Вы так не беспокойтесь Александр Михайлович! 11 км - путь далекий, не спешите! :) Все, что Вы написали про План и.т.д. Это описано в статье...не поверите, но и другие читать умеют..:) Вопрос в другом, если следовать Вашей логике, то все заявления должны рассматриваться на сессии и депутатская комиссия не в праве отказать!! Отсюда вопрос: Что делать с отказами депутатской комиссии ранее,с ссылкой на Ген.план или План детального планирования а это не меньше 20% заявлений?
Я, уже сто раз писал,что спешка нужна при ловле блох , и я никогда ни о чем не беспокоюсь , кроме здоровье мамы. Ко всему остальному отношусь , как к восходу солнца.
Это не моя логика, а Земельный Кодекс Украины. Неужели не доходит,странно ....вроде бы в стопятидесятый раз , нет все равно стена Яценюка... : " Лицо, заинтересованное в получении в пользование земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности по проекту землеустройства по его отводу, обращается с ходатайством о предоставлении разрешения на его разработку в соответствующий орган исполнительной власти или органа местного самоуправления, в соответствии с полномочиями, определенными статьей 122 настоящего Кодекса...
Соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления в пределах их полномочий в месячный срок рассматривает ходатайство и дает разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка или предоставляет мотивированный отказ в его предоставлении. Усе ....
Но , конечно есть момент : ... Основанием отказа в предоставлении такого разрешения может быть ТОЛЬКО несоответствие места расположения земельного участка требованиям законов, принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов, а также генеральных планов населенных пунктов, другой градостроительной документации, схем землеустройства и технико-экономических обоснований использования и охраны земель административно территориальных единиц, проектов землеустройства относительно благоустройства территории населенных пунктов, утвержденных в установленном законом порядке.
НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТКАЗ - ЭТО СЕССИЯ !!!!!!
Отдых в Крыму, тоже из вписывается в сюжет! Вот на границе и надо поставить череду билбордов с фотографиями погибших ребят..Пусть наши "патриоты" отдыхают в Крыму с легкой душой!
Вы знаете таким "людям" глубоко наплевать на погибших ребят, на войну, на отжатый Крым))) Хотя они при любых раскладах не могут отдыхать с легкой душой в связи с тем, что у таких "людей" нет души (и ума)...
///«Полум’яний виступ пропагандиста Расолова» вчасно зупинив сивочолий Голова ради отаманів Війська запорізького Низового, який майже за загривок спіймав на гарячому шкідливого московського кота і віддав в руки поліціантів./// Эту гниду надо передать не в руки полиции, а сотрудникам СБУ)))
Урочистості з нагоди другої річниці заснування Національної поліції відбулися 4 серпня у міському відділі поліції.
Зі святом працівників правоохоронних органів привітали: нікопольський міський голова Андрій Фісак, помічник народного депутата України Андрія Шипка - Тетяна Мороз, керівництво Нікопольського району, голова міського відділу поліції Євген Кравцов, голова спілки ветеранів МВС Нікополя Яків Дрозд, духовенство міста.
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