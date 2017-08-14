Что же будет происходить 17 августа в КСК НЗФ?

Никопольчане, по-разному можно относиться к инициативе о сборе подписей за отставку городского головы Андрея Фисака. Но однозначно – это очередной шаг к развитию гражданского общества в нашем городе.
Если отвлечься от эмоций, то отзыв городского головы по НАРОДНОЙ инициативе – это законная ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ процедура, и ничего экстремального в этом нет. К сожалению, ГРОМАДА пока ещё не использует ВСЕХ своих прав по контролю за властью.
Небольшим шагом в этом направлении был сбор подписей за электронную петицию «Принципы формирования общественного наблюдательного совета». И хотя депутаты петицию отклонили (вопреки интересам жителей Никополя), всё равно этот процесс свою положительную роль в жизни города сыграл – найден ещё один демократический рычаг воздействия на городскую власть. Готовим и другие петиции.
Теперь об отзыве городского головы. Андрей Фисак уже более ТРЁХ лет во главе Никополя. Моё личное мнение – его деловые качества НЕ СООТВЕТСТВУЮТ занимаемой должности. Но кто-то может думать и по-другому.
Именно для того, чтобы и определить, каков КРЕДИТ ДОВЕРИЯ у нашего городского головы, и создается инициативная группа по сбору подписей.
Возможно, никопольчане и не поддержат эту инициативу, и тогда Андрей Фисак с удвоенной энергией начнет трудиться на благо Никополя.
Возможно, более 17 тысяч жителей города выразят ему своё недоверие и тогда ГРОМАДА сможет существенно повлиять на городскую политику.
Но в любом случае, Андрей Фисак, должен воспринимать этот процесс как ОБЫЧНУЮ демократическую процедуру и должен задать СЕБЕ вопрос: что же я делаю неправильно?
И последнее, о чём хотелось бы сказать: уже сейчас разворачивается кампания по противодействию этой инициативе. Возможны и провокации на самом собрании 17 августа. Заинтересованы в этой кампании только те лица, которые «присосались» к городскому бюджету и не хотят отставки Андрея Фисака по своим меркантильным мотивам.
ИТАК, призываю всех, кто ПОДДЕРЖИВАЕТ проведение ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ процедуры по определению уровня народной поддержки нашего городского головы АНДРЕЯ ФИСАКА придти 17 августа в 17-00 в КСК НЗФ, зарегистрироваться и принять участие в собрании избирателей.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Написали заявление на разработку проектной документации . Разберёмся и определимся на сессии.
Вы так не беспокойтесь Александр Михайлович! 11 км - путь далекий, не спешите! :) Все, что Вы написали про План и.т.д. Это описано в статье...не поверите, но и другие читать умеют..:) Вопрос в другом, если следовать Вашей логике, то все заявления должны рассматриваться на сессии и депутатская комиссия не в праве отказать!! Отсюда вопрос: Что делать с отказами депутатской комиссии ранее,с ссылкой на Ген.план или План детального планирования а это не меньше 20% заявлений?
Я, уже сто раз писал,что спешка нужна при ловле блох , и я никогда ни о чем не беспокоюсь , кроме здоровье мамы. Ко всему остальному отношусь , как к восходу солнца.
Это не моя логика, а Земельный Кодекс Украины. Неужели не доходит,странно ....вроде бы в стопятидесятый раз , нет все равно стена Яценюка... : " Лицо, заинтересованное в получении в пользование земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности по проекту землеустройства по его отводу, обращается с ходатайством о предоставлении разрешения на его разработку в соответствующий орган исполнительной власти или органа местного самоуправления, в соответствии с полномочиями, определенными статьей 122 настоящего Кодекса...
Соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления в пределах их полномочий в месячный срок рассматривает ходатайство и дает разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка или предоставляет мотивированный отказ в его предоставлении. Усе ....
Но , конечно есть момент : ... Основанием отказа в предоставлении такого разрешения может быть ТОЛЬКО несоответствие места расположения земельного участка требованиям законов, принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов, а также генеральных планов населенных пунктов, другой градостроительной документации, схем землеустройства и технико-экономических обоснований использования и охраны земель административно территориальных единиц, проектов землеустройства относительно благоустройства территории населенных пунктов, утвержденных в установленном законом порядке.
НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТКАЗ - ЭТО СЕССИЯ !!!!!!
Отдых в Крыму, тоже из вписывается в сюжет! Вот на границе и надо поставить череду билбордов с фотографиями погибших ребят..Пусть наши "патриоты" отдыхают в Крыму с легкой душой!
Вы знаете таким "людям" глубоко наплевать на погибших ребят, на войну, на отжатый Крым))) Хотя они при любых раскладах не могут отдыхать с легкой душой в связи с тем, что у таких "людей" нет души (и ума)...
///«Полум’яний виступ пропагандиста Расолова» вчасно зупинив сивочолий Голова ради отаманів Війська запорізького Низового, який майже за загривок спіймав на гарячому шкідливого московського кота і віддав в руки поліціантів./// Эту гниду надо передать не в руки полиции, а сотрудникам СБУ)))
Написали заявление на разработку проектной документации . Разберёмся и определимся на сессии.
Вы так не беспокойтесь Александр Михайлович! 11 км - путь далекий, не спешите! :) Все, что Вы написали про План и.т.д. Это описано в статье...не поверите, но и другие читать умеют..:) Вопрос в другом, если следовать Вашей логике, то все заявления должны рассматриваться на сессии и депутатская комиссия не в праве отказать!! Отсюда вопрос: Что делать с отказами депутатской комиссии ранее,с ссылкой на Ген.план или План детального планирования а это не меньше 20% заявлений?
Ребята, давайте жить дружно. Я хоть за 11 000 км. от вас , но все под контролем. Не дуйте пузыри , скоро буду .
Ребята все взрослые , разберёмся.
Я проекта решения не видел. Депутатская комиссия , все сделала правильно , есть заявление , через 30 дней на сессию , без вариантов. То , не то , позато. В течении месяца решение сессии или Да или Нет. И не гоните на членов деп. Комиссии , по вопросам заявлений о разработке проектной документации по выделению земли , других вариантов как вынести на сессию не позднее чем в месячный срок нет. Зем. Кодекс. Ст. 123 , не вчитывайтесь, все придумано до вас.
Теперь по теме и прошу не перебивать , и лучше записывайте , чтобы не переспрашивать.
Есть утверждённый План подетальной планировки центральной части Никополя.
Есть у Васи , у Пети , у Саши -проекты изменения этого Плана подетальной планировки сделанные за свои не за бюджетные. На здоровье. Разработали -ваше право. Можете в музей , можете в капсулу потомкам, а можете через обществ. слушания и решение сессии при положительном варианте на слушаниях , принять эти изменния. Утвердить внесение Изменений в План подетальной планировки может сессия горсовета , после обсуждения этого вопроса на общественных слушаниях.
Все записывают ? Молодцы . Едем дальше.
Решения сессии об утверждении внесения изменений в План подетальной планировки центральной части Никополя не было.
Ну так к чему пузыри ? Если нет принятых изменений в Подетальный План центральной части Никополя , то скачиваем и слушаем песню Азамата Мусагалиева : "@ли ты ноешь", а не организовываем супротив , против того , что не может быть принято без того , чего я выше перечислил.
Написали заявление на разработку проектной документации . Разберёмся и определимся на сессии. Ордена только отливать не нужно с надписью : МЫ НЕ ДОПУСТИЛИ.
Все что написал , сохраните для потомков , когда будут на землеустроителей поступать , пригодится. Людмила меня учила хорошо.
Вы что, подурели совсем?! За бумагами суть хороните! Представьте, вторгается Гитлер и требует у наших депутатов--а ну-ка, выделяйте землю под храм, потому как капелланам негде молиться за победу немецкого оружия. Потом приходит Путлер и требует того же, мол, без благословения церкви в Никополе войска из Донецка не могут сдвинуться дальше на грабеж и убийства в Украине, так что кончайте базар и выделяйте землю под наш храм в 30 дней по вашим же законам! А наши запроданцы блеют о юридической казуистике, как удобнее лизнуть зад Москве! Ох, чуется, висеть им на колоколах, приветствущих танки Путлера под Никополем, может, тогда поверят, что война--это не шутки, а горе народное. Кстати, к С. Донцу обратился народ с вопросом, что делать с крестом и оградой самозахватчиков? Не я его ставил, говорит, и не мне его сносить (лукавит,конечно), можете делать с ними, что угодно, ничего вам не будет за это. Ну, кто скинется на бутылку для металлистов?
Урочистості з нагоди другої річниці заснування Національної поліції відбулися 4 серпня у міському відділі поліції.
Зі святом працівників правоохоронних органів привітали: нікопольський міський голова Андрій Фісак, помічник народного депутата України Андрія Шипка - Тетяна Мороз, керівництво Нікопольського району, голова міського відділу поліції Євген Кравцов, голова спілки ветеранів МВС Нікополя Яків Дрозд, духовенство міста.
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