Что же будет происходить 17 августа в КСК НЗФ?

Никопольчане, по-разному можно относиться к инициативе о сборе подписей за отставку городского головы Андрея Фисака. Но однозначно – это очередной шаг к развитию гражданского общества в нашем городе.









Если отвлечься от эмоций, то отзыв городского головы по НАРОДНОЙ инициативе – это законная ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ процедура, и ничего экстремального в этом нет. К сожалению, ГРОМАДА пока ещё не использует ВСЕХ своих прав по контролю за властью.

Небольшим шагом в этом направлении был сбор подписей за электронную петицию «Принципы формирования общественного наблюдательного совета». И хотя депутаты петицию отклонили (вопреки интересам жителей Никополя), всё равно этот процесс свою положительную роль в жизни города сыграл – найден ещё один демократический рычаг воздействия на городскую власть. Готовим и другие петиции.





Теперь об отзыве городского головы. Андрей Фисак уже более ТРЁХ лет во главе Никополя. Моё личное мнение – его деловые качества НЕ СООТВЕТСТВУЮТ занимаемой должности. Но кто-то может думать и по-другому.





Именно для того, чтобы и определить, каков КРЕДИТ ДОВЕРИЯ у нашего городского головы, и создается инициативная группа по сбору подписей.

Возможно, никопольчане и не поддержат эту инициативу, и тогда Андрей Фисак с удвоенной энергией начнет трудиться на благо Никополя.

Возможно, более 17 тысяч жителей города выразят ему своё недоверие и тогда ГРОМАДА сможет существенно повлиять на городскую политику.

Но в любом случае, Андрей Фисак, должен воспринимать этот процесс как ОБЫЧНУЮ демократическую процедуру и должен задать СЕБЕ вопрос: что же я делаю неправильно?





И последнее, о чём хотелось бы сказать: уже сейчас разворачивается кампания по противодействию этой инициативе. Возможны и провокации на самом собрании 17 августа. Заинтересованы в этой кампании только те лица, которые «присосались» к городскому бюджету и не хотят отставки Андрея Фисака по своим меркантильным мотивам.





ИТАК, призываю всех, кто ПОДДЕРЖИВАЕТ проведение ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ процедуры по определению уровня народной поддержки нашего городского головы АНДРЕЯ ФИСАКА придти 17 августа в 17-00 в КСК НЗФ, зарегистрироваться и принять участие в собрании избирателей.

Власть в городе принадлежит ГРОМАДЕ.





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