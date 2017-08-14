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Никополь, палата №7 / Пациент палаты №7, Виктор Артеменко: Предлагаю запретить критиковать представителей городской власти (видео) (Вчера, 23:18)

Пациент палаты №7, Виктор Артеменко: Предлагаю запретить критиковать представителей городской власти (видео) 

Пациент палаты №7, Виктор Артеменко: Предлагаю запретить критиковать представителей городской власти 
 

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Никополь, палата №7 » Просмотров: 391 » Комментариев:0

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    Виктор Артеменко
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    • Benny Hill 14.08.2017
      Виктор Залевский: Поездки в мо ... (2)
      Benny Hill-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Отдых в Крыму, тоже из вписывается в сюжет! Вот на границе и надо поставить череду билбордов с фотографиями погибших ребят..Пусть наши "патриоты" отдыхают в Крыму с легкой душой!

      Вы знаете таким "людям" глубоко наплевать на погибших ребят, на войну, на отжатый Крым))) Хотя они при любых раскладах не могут отдыхать с легкой душой в связи с тем, что у таких "людей" нет души (и ума)...
    • Копчик С. 14.08.2017
      Виктор Залевский: Поездки в мо ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Отдых в Крыму, тоже из вписывается в сюжет! Вот на границе и надо поставить череду билбордов с фотографиями погибших ребят..Пусть наши "патриоты" отдыхают в Крыму с легкой душой!
    • Benny Hill 14.08.2017
      12 серпня. Що робили московськ ... (1)
      Benny Hill-С„РѕС‚Рѕ
      ///«Полум’яний виступ пропагандиста Расолова» вчасно зупинив сивочолий Голова ради отаманів Війська запорізького Низового, який майже за загривок спіймав на гарячому шкідливого московського кота і віддав в руки поліціантів.///
      Эту гниду надо передать не в руки полиции, а сотрудникам СБУ)))
    • Копчик С. 13.08.2017
      Есть ли в Никополе депутаты па ... (16)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Написали заявление на разработку проектной документации .
      Разберёмся и определимся на сессии.

      Вы так не беспокойтесь Александр Михайлович! 11 км - путь далекий, не спешите! :)
      Все, что Вы написали про План и.т.д. Это описано в статье...не поверите, но и другие читать умеют..:)
      Вопрос в другом, если следовать Вашей логике, то все заявления должны рассматриваться на сессии и депутатская комиссия не в праве отказать!! Отсюда вопрос: Что делать с отказами депутатской комиссии ранее,с ссылкой на Ген.план или План детального планирования а это не меньше 20% заявлений?
    • Кон 13.08.2017
      Есть ли в Никополе депутаты па ... (16)
      Кон-С„РѕС‚Рѕ
      Правильно сказал сегодня Л. Кравчук на TV "NеwsОnе": "Главный враг Украины - сама Украина"
    • Кон 13.08.2017
      Есть ли в Никополе депутаты па ... (16)
      Кон-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виктор Артеменко
      Александр Рыбаков, не знаю я кто где, что нарушил. Знаю одно Московскому патриархату и ВСЕМУ что связывает с Россией НЕ место В Украине. И точка. Какими методами и когда - другой вопрос.

      Или ИхТамНетЫ снова браЦкий народ???

      аНИКОПОЛЬ - РУССКИЙ ГОРОД. Был таковым, есть и будет. А Вы, Виктор, ни русский, ни хохол. Да и не патриот. Так себе.
    • Александр Рыбаков 12.08.2017
      Есть ли в Никополе депутаты па ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Ребята, давайте жить дружно. Я хоть за 11 000 км. от вас , но все под контролем. Не дуйте пузыри , скоро буду .

      Ребята все взрослые , разберёмся.

      Я проекта решения не видел. Депутатская комиссия , все сделала правильно , есть заявление , через 30 дней на сессию , без вариантов. То , не то , позато. В течении месяца решение сессии или Да или Нет. И не гоните на членов деп. Комиссии , по вопросам заявлений о разработке проектной документации по выделению земли , других вариантов как вынести на сессию не позднее чем в месячный срок нет. Зем. Кодекс. Ст. 123 , не вчитывайтесь, все придумано до вас.

      Теперь по теме и прошу не перебивать , и лучше записывайте , чтобы не переспрашивать.

      Есть утверждённый План подетальной планировки центральной части Никополя.

      Есть у Васи , у Пети , у Саши -проекты изменения этого Плана подетальной планировки сделанные за свои не за бюджетные.
      На здоровье. Разработали -ваше право. Можете в музей , можете в капсулу потомкам, а можете через обществ. слушания и решение сессии при положительном варианте на слушаниях , принять эти изменния.
      Утвердить внесение Изменений в План подетальной планировки может сессия горсовета , после обсуждения этого вопроса на общественных слушаниях.

      Все записывают ? Молодцы . Едем дальше.

      Решения сессии об утверждении внесения изменений в План подетальной планировки центральной части Никополя не было.

      Ну так к чему пузыри ? Если нет принятых изменений в Подетальный План центральной части Никополя , то скачиваем и слушаем песню Азамата Мусагалиева : "@ли ты ноешь", а не организовываем супротив , против того , что не может быть принято без того , чего я выше перечислил.

      Написали заявление на разработку проектной документации .
      Разберёмся и определимся на сессии.
      Ордена только отливать не нужно с надписью : МЫ НЕ ДОПУСТИЛИ.

      Все что написал , сохраните для потомков , когда будут на землеустроителей поступать , пригодится. Людмила меня учила хорошо.
    • Палыч 12.08.2017
      Виктор Артеменко: Считаю что э ... (1)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Ну, дает Виктор! Отследить, предупредить, взять под контроль, да еще с ментами! Заметить и прихлопнуть! Ато мы не успеем почиститься перед концом света.
    • Палыч 12.08.2017
      Есть ли в Никополе депутаты па ... (16)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Вы что, подурели совсем?! За бумагами суть хороните! Представьте, вторгается Гитлер и требует у наших депутатов--а ну-ка, выделяйте землю под храм, потому как капелланам негде молиться за победу немецкого оружия. Потом приходит Путлер и требует того же, мол, без благословения церкви в Никополе войска из Донецка не могут сдвинуться дальше на грабеж и убийства в Украине, так что кончайте базар и выделяйте землю под наш храм в 30 дней по вашим же законам! А наши запроданцы блеют о юридической казуистике, как удобнее лизнуть зад Москве! Ох, чуется, висеть им на колоколах, приветствущих танки Путлера под Никополем, может, тогда поверят, что война--это не шутки, а горе народное.
      Кстати, к С. Донцу обратился народ с вопросом, что делать с крестом и оградой самозахватчиков? Не я его ставил, говорит, и не мне его сносить (лукавит,конечно), можете делать с ними, что угодно, ничего вам не будет за это. Ну, кто скинется на бутылку для металлистов?
    • Александр Рыбаков 12.08.2017
      Есть ли в Никополе депутаты па ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Довбуш
      марущакам в Нікополі нема місця гнати їх з міста -нехай їде до гюндяя


      Статья 35 Конституция Украины

      Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность.

      Статья 161 УК Украины – «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии»
      1. Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой либо религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств людей в связи с их религиозными убеждениями, расовой, этнической принадлежностью, цветом кожи, языком, а также прямое либо косвенное ограничение прав или установление прямых либо косвенных привилегий по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам, – наказываются штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.
      2. Те же действия, соединенные с насилием, обманом либо угрозами, а также совершённые должностным лицом, – наказываются штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет.
      3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые организованной группой лиц или повлекшие гибель людей либо иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет.
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