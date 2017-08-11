Есть ли в Никополе депутаты патриоты Украины, или все по 15? 

На сайт "Народний контроль Нікополя” надійшла стаття в якій вказано про проект рішення Міської ради : про надання ділянки 0,11 Га для Релігійної організації УПЦ МП за Краєзнавчим музеєм біля Європейської площі! Публікую без скорочень:
” Шановна громада! На депутатській комісії Нікопольської Міської ради по землеустрію було затверджено проект, який надає ділянку 0,11 Га для Релігійної організації від церкви Московського патріархату!!! І це в самому центрі Нікополя! І це в порушення Генерального плану Нікополя, який є основним документом міста! ! це в супереч Плана детального планування центральної частини міста та зонування міста! Незаконно збудовані церкви Московського патріархату заполонили все наше місто: без дозвільних документів, недобудовані або у вигляді вагончика. Церкви Московського патріархату давно вже стали політичним та бізнес проектом. Біля моргу, в супереч Законодавства України збудували церкву, а ті хто не хоче відспівувати померлих в цій церкві, змушені проводити прощання та панихиду на пустирі та в грязі! Церква МП на міському кладовищі , яка планувалась як капличка, будується вже дванадцятий рік! Ми хочемо в центрі паркан та будову на двадцять років?! І це, враховуючи, що в пятистах метрах від цього міста, вже існує великий храм УПЦ МП!
Але все мало?! Можна зрозуміти бажання релігійних працівників збільшувати свою паству, але як зрозуміти дії міських депутатів?! Міські депутати мають захищати мешканців міста та дотримуватись законодавства України! Проект дозволу для церкви МП не пройшов навіть Містобудівну раду, не кажучи про те, що при зміні Плана зонування та детального планування міста, обов’язкове проведення громадських слухань!
Громада Нікополя має протистояти не правовим рішенням! Ми маємо прийти на сесію Міської ради та нарешті сказати "Досить!” Досить свавіллю та пропаганди Московського руського миру!
Маємо надію, що більшість депутатів не підтримує цей проект, тим паче, що навіть в Виконкомі навіть не знають, що збираються там будувати: капличку,церкву, виставковий зал чи релігійну школу, а може торговий центр МП ?! Але точно можна сказати, що при наданні дозволу там буде величезний паркан, туалет для VIP персон та будова на довгі роки!
Московській патріархат діє як і їх господарі в Московії. Московія незаконно анексує чужі території, а Московський патріархат в Україні загарбує землю! Всі конфесії в Нікополі проводять спільні молитви за мир в Україні, окрім Московського патріархату! Вони ставлять себе окремо від інших, як ставит РФ себе, стосовно всього цивілізованого світу!
Я з повагою відношусь до всіх віруючих людей всіх церков! Вони ідуть в церков для "особистой розмови з Богом”, а їх втягують в політичні ігри! Це аморально та огидно!
Люди, запам’ятайте, чим більше буде Московських ставлеників в Україні, тім довше буде тривати війна та гинути українці!..”
P.S Я згоден з автором, крім одного моменту: МАЮ НАДІЮ ЩО У НАС АДЕКВАТНІ МІСЬКІ ДЕПУТАТИ ! Вони розуміють, що живуть в Україні, що триває війна, що Закони України порушувати не можна! Тому вони не підтримають черговий проект по захвату української землі Московським патріархатом!
Нікопольський об’єднаний міський військовий комісаріат продовжує відбір кандидатів на військову службу за контрактом на посади солдатського, сержантського, старшинського та офіцерського складу Збройних Сил України.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Я разделяю и поддерживаю автора статьи особенно в части "Проект дозволу для церкви МП не пройшов навіть Містобудівну раду, не кажучи про те, що при зміні Плана зонування та детального планування міста, обов’язкове проведення громадських слухань!" Кто с депутатов выступил против этого беззакония?
Не только атаманы Сирко, Махно и другие, но и целые страны создавали союзы с одними против других и через время объединялись с бывшими врагами против бывших друзей. И, думаю, всегда находились бившие себя пяткой в грудь и доказывавшие, что Икс - враг на веки вечные и мы с Игреком ему покажем, а через несколько лет те-же личности хвалили Икса и проклинали Игрека.
Перешёл по ссылке http://sku-vz.com.ua/ivan-sirko/ и ,, , удивился ...."В 1658-1659 годы Иван Сирко и Иван Богун переходят в оппозицию к гетману Выговскому, посему во время Конотопской битвы Сирко с Богуном сражаются против войск Выговского,",, как же так получается ...?
Перешёл по ссылке, любезно предоставленной автором и прочитал, что не "майже", а штурмовали Москву вместе с поляками и литовцами. И ещё:
На початку квітня 1617 року королевич Владислав вирушив із Варшави в похід до Москви з метою отримати корону московського царя, якою на той час володів обраний 21 лютого 1613 року Земським Собором Михайло Романов
Сил у поляков было мало, решили привлечь запорожцев.
Умови для участі військ Сагайдачного в поході були такими:
Розширення козацької території у Речі Посполитій; Свобода православної віри в Україні; Збільшення реєстрового козацького війська; Визнання Річчю Посполитою адміністративної й судової автономії України.
Повоевали, что получилось:
Річ Посполита отримала білоруські й українські землі, які до того були під владою Москви — Смоленську, Чернігівську та Новгород-Сіверську, всього 29 міст. Король Речі Посполитої офіційно зберіг за собою право претендувати на московський трон.
За свою участь у московському поході запорожці отримали грошову винагороду в розмірі 20 000 золотих та 7000 штук сукна
Сагайдачний прийняв титул «гетьмана України»
Получается, тогда решили пойти под "крышу" Варшавы, заодно подзаработать, а позже решили пойти под "крышу" Москвы и остались на какое-то время. Потом поляки забрали Западную Украину, а Сталин вернул.
В этот раз горгаз испугался и газ дал. Эти жильцы отстояли, потому что были вместе радикально настроены. Но это не решение проблемы. Что делать тем, кто столкнется с беспределом горгаза в одиночку и без поддержки? Таких в Никополе подавляющее большинство. Что делать им?
Серко или Сирко (Иван Дмитриевич, умер в 1680 г.) - популярнейший кошевой атаман запорожского войска, родом из казацкой слободы Мерефы Слободской Украины (нынешней Харьковской губернии). В 1654 г., будучи полковником, не захотел принять присяги на подданство московскому государю и удалился в Запорожье, где пробыл в неизвестности до 1659 г. Решившись, наконец, стать сторонником московского царя, он самостоятельно ходил на крымцев, взял Аккерман и Чигирин, "очень многих полонил", а затем, призванный князем Трубецким и гетманом Беспалым, в течение нескольких лет "чинил промысел" над крымскими улусами. В 1663 г. Серко сделался кошевым атаманом Запорожского войска и одержал ряд блестящих побед над крымцами, поляками и Петром Дорошенко при Перекопе, в Капустяной долине, близ Умани и др., причем он один из первых стал присоединять к казакам отряды калмыков. В 1664 г., не доверяя гетману Брюховецкому , возвратился в Сечь, но на следующий же год вышел оттуда и по-прежнему поражал татар, тем самым защищая от них малороссиян.
Пан Рибаков наводить цитати з джерела "Большой Русский Биографический Словарь". Ось як там пишуть про проект: "Основу настоящего словаря составляют статьи из Энциклопедического Словаря (ЭС) издательства Брокгауз и Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря (НЭС). Он включает уникальные и актуальные до сих пор статьи-биографии российских деятелей, а также материалы тома “Россия”. " Тобто, це адаптована версія переписаного москалями в Петербурзі Енциклопедичного словника Брокгауза. Організатори наголошують на актуальності більшості статей, причому Україна в них називається не інакше, як Малоросія, а українці - малороси. Совпадєніє?
Урочистості з нагоди другої річниці заснування Національної поліції відбулися 4 серпня у міському відділі поліції.
Зі святом працівників правоохоронних органів привітали: нікопольський міський голова Андрій Фісак, помічник народного депутата України Андрія Шипка - Тетяна Мороз, керівництво Нікопольського району, голова міського відділу поліції Євген Кравцов, голова спілки ветеранів МВС Нікополя Яків Дрозд, духовенство міста.
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