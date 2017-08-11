Есть ли в Никополе депутаты патриоты Украины, или все по 15? 

На сайт "Народний контроль Нікополя” надійшла стаття в якій вказано про проект рішення Міської ради : про надання ділянки 0,11 Га для Релігійної організації УПЦ МП за Краєзнавчим музеєм біля Європейської площі! Публікую без скорочень:





” Шановна громада! На депутатській комісії Нікопольської Міської ради по землеустрію було затверджено проект, який надає ділянку 0,11 Га для Релігійної організації від церкви Московського патріархату!!! І це в самому центрі Нікополя! І це в порушення Генерального плану Нікополя, який є основним документом міста! ! це в супереч Плана детального планування центральної частини міста та зонування міста! Незаконно збудовані церкви Московського патріархату заполонили все наше місто: без дозвільних документів, недобудовані або у вигляді вагончика. Церкви Московського патріархату давно вже стали політичним та бізнес проектом. Біля моргу, в супереч Законодавства України збудували церкву, а ті хто не хоче відспівувати померлих в цій церкві, змушені проводити прощання та панихиду на пустирі та в грязі! Церква МП на міському кладовищі , яка планувалась як капличка, будується вже дванадцятий рік! Ми хочемо в центрі паркан та будову на двадцять років?! І це, враховуючи, що в пятистах метрах від цього міста, вже існує великий храм УПЦ МП!





Але все мало?! Можна зрозуміти бажання релігійних працівників збільшувати свою паству, але як зрозуміти дії міських депутатів?! Міські депутати мають захищати мешканців міста та дотримуватись законодавства України! Проект дозволу для церкви МП не пройшов навіть Містобудівну раду, не кажучи про те, що при зміні Плана зонування та детального планування міста, обов’язкове проведення громадських слухань!





Громада Нікополя має протистояти не правовим рішенням! Ми маємо прийти на сесію Міської ради та нарешті сказати "Досить!” Досить свавіллю та пропаганди Московського руського миру!





Маємо надію, що більшість депутатів не підтримує цей проект, тим паче, що навіть в Виконкомі навіть не знають, що збираються там будувати: капличку,церкву, виставковий зал чи релігійну школу, а може торговий центр МП ?! Але точно можна сказати, що при наданні дозволу там буде величезний паркан, туалет для VIP персон та будова на довгі роки!





Московській патріархат діє як і їх господарі в Московії. Московія незаконно анексує чужі території, а Московський патріархат в Україні загарбує землю! Всі конфесії в Нікополі проводять спільні молитви за мир в Україні, окрім Московського патріархату! Вони ставлять себе окремо від інших, як ставит РФ себе, стосовно всього цивілізованого світу!





Я з повагою відношусь до всіх віруючих людей всіх церков! Вони ідуть в церков для "особистой розмови з Богом”, а їх втягують в політичні ігри! Це аморально та огидно!





Люди, запам’ятайте, чим більше буде Московських ставлеників в Україні, тім довше буде тривати війна та гинути українці!..”





P.S Я згоден з автором, крім одного моменту: МАЮ НАДІЮ ЩО У НАС АДЕКВАТНІ МІСЬКІ ДЕПУТАТИ ! Вони розуміють, що живуть в Україні, що триває війна, що Закони України порушувати не можна! Тому вони не підтримають черговий проект по захвату української землі Московським патріархатом!









Никополь, палата №7

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