Виктор Артеменко: Считаю что этого организма необходимо высчитать и как минимум взять на контроль (видео) 

Нікопольський об’єднаний міський військовий комісаріат продовжує відбір кандидатів на військову службу за контрактом на посади солдатського, сержантського, старшинського та офіцерського складу Збройних Сил України.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Не только атаманы Сирко, Махно и другие, но и целые страны создавали союзы с одними против других и через время объединялись с бывшими врагами против бывших друзей. И, думаю, всегда находились бившие себя пяткой в грудь и доказывавшие, что Икс - враг на веки вечные и мы с Игреком ему покажем, а через несколько лет те-же личности хвалили Икса и проклинали Игрека.
Перешёл по ссылке http://sku-vz.com.ua/ivan-sirko/ и ,, , удивился ...."В 1658-1659 годы Иван Сирко и Иван Богун переходят в оппозицию к гетману Выговскому, посему во время Конотопской битвы Сирко с Богуном сражаются против войск Выговского,",, как же так получается ...?
Перешёл по ссылке, любезно предоставленной автором и прочитал, что не "майже", а штурмовали Москву вместе с поляками и литовцами. И ещё:
На початку квітня 1617 року королевич Владислав вирушив із Варшави в похід до Москви з метою отримати корону московського царя, якою на той час володів обраний 21 лютого 1613 року Земським Собором Михайло Романов
Сил у поляков было мало, решили привлечь запорожцев.
Умови для участі військ Сагайдачного в поході були такими:
Розширення козацької території у Речі Посполитій; Свобода православної віри в Україні; Збільшення реєстрового козацького війська; Визнання Річчю Посполитою адміністративної й судової автономії України.
Повоевали, что получилось:
Річ Посполита отримала білоруські й українські землі, які до того були під владою Москви — Смоленську, Чернігівську та Новгород-Сіверську, всього 29 міст. Король Речі Посполитої офіційно зберіг за собою право претендувати на московський трон.
За свою участь у московському поході запорожці отримали грошову винагороду в розмірі 20 000 золотих та 7000 штук сукна
Сагайдачний прийняв титул «гетьмана України»
Получается, тогда решили пойти под "крышу" Варшавы, заодно подзаработать, а позже решили пойти под "крышу" Москвы и остались на какое-то время. Потом поляки забрали Западную Украину, а Сталин вернул.
В этот раз горгаз испугался и газ дал. Эти жильцы отстояли, потому что были вместе радикально настроены. Но это не решение проблемы. Что делать тем, кто столкнется с беспределом горгаза в одиночку и без поддержки? Таких в Никополе подавляющее большинство. Что делать им?
Серко или Сирко (Иван Дмитриевич, умер в 1680 г.) - популярнейший кошевой атаман запорожского войска, родом из казацкой слободы Мерефы Слободской Украины (нынешней Харьковской губернии). В 1654 г., будучи полковником, не захотел принять присяги на подданство московскому государю и удалился в Запорожье, где пробыл в неизвестности до 1659 г. Решившись, наконец, стать сторонником московского царя, он самостоятельно ходил на крымцев, взял Аккерман и Чигирин, "очень многих полонил", а затем, призванный князем Трубецким и гетманом Беспалым, в течение нескольких лет "чинил промысел" над крымскими улусами. В 1663 г. Серко сделался кошевым атаманом Запорожского войска и одержал ряд блестящих побед над крымцами, поляками и Петром Дорошенко при Перекопе, в Капустяной долине, близ Умани и др., причем он один из первых стал присоединять к казакам отряды калмыков. В 1664 г., не доверяя гетману Брюховецкому , возвратился в Сечь, но на следующий же год вышел оттуда и по-прежнему поражал татар, тем самым защищая от них малороссиян.
Пан Рибаков наводить цитати з джерела "Большой Русский Биографический Словарь". Ось як там пишуть про проект: "Основу настоящего словаря составляют статьи из Энциклопедического Словаря (ЭС) издательства Брокгауз и Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря (НЭС). Он включает уникальные и актуальные до сих пор статьи-биографии российских деятелей, а также материалы тома “Россия”. " Тобто, це адаптована версія переписаного москалями в Петербурзі Енциклопедичного словника Брокгауза. Організатори наголошують на актуальності більшості статей, причому Україна в них називається не інакше, як Малоросія, а українці - малороси. Совпадєніє?
Урочистості з нагоди другої річниці заснування Національної поліції відбулися 4 серпня у міському відділі поліції.
Зі святом працівників правоохоронних органів привітали: нікопольський міський голова Андрій Фісак, помічник народного депутата України Андрія Шипка - Тетяна Мороз, керівництво Нікопольського району, голова міського відділу поліції Євген Кравцов, голова спілки ветеранів МВС Нікополя Яків Дрозд, духовенство міста.
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