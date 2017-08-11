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Жизнь города / Виктор Артеменко: Считаю что этого организма необходимо высчитать и как минимум взять на контроль (видео) (Вчера, 15:15)

Виктор Артеменко: Считаю что этого организма необходимо высчитать и как минимум взять на контроль (видео) 
Виктор Артеменко: Считаю что этого организма необходимо высчитать и как минимум взять на контроль (видео) 

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 1354 » Комментариев:0

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    • Emelya 11.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (18)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      , как же так получается ...?

      Не только атаманы Сирко, Махно и другие, но и целые страны создавали союзы с одними против других и через время объединялись с бывшими врагами против бывших друзей. И, думаю, всегда находились бившие себя пяткой в грудь и доказывавшие, что Икс - враг на веки вечные и мы с Игреком ему покажем, а через несколько лет те-же личности хвалили Икса и проклинали Игрека.
    • Музыченко 10.08.2017
      Что будет если Горгаз не перес ... (3)
      Музыченко-С„РѕС‚Рѕ
      Не понятно каке отношение ко всему имеет упомянутое дважды Днепроэнерго...

      ПАО "Днепроэнерго" — энергогенерирующая компания, производитель электро- и теплоэнергии.
    • Александр Рыбаков 10.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (18)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Перешёл по ссылке http://sku-vz.com.ua/ivan-sirko/ и ,, , удивился ...."В 1658-1659 годы Иван Сирко и Иван Богун переходят в оппозицию к гетману Выговскому, посему во время Конотопской битвы Сирко с Богуном сражаются против войск Выговского,",, как же так получается ...?
    • Emelya 09.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (18)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      дійшло майже до Москви
      Перешёл по ссылке, любезно предоставленной автором и прочитал, что не "майже", а штурмовали Москву вместе с поляками и литовцами. И ещё:
      На початку квітня 1617 року королевич Владислав вирушив із Варшави в похід до Москви з метою отримати корону московського царя, якою на той час володів обраний 21 лютого 1613 року Земським Собором Михайло Романов
      Сил у поляков было мало, решили привлечь запорожцев.
      Умови для участі військ Сагайдачного в поході були такими:

      Розширення козацької території у Речі Посполитій;
      Свобода православної віри в Україні;
      Збільшення реєстрового козацького війська;
      Визнання Річчю Посполитою адміністративної й судової автономії України.
      Повоевали, что получилось:
      Річ Посполита отримала білоруські й українські землі, які до того були під владою Москви — Смоленську, Чернігівську та Новгород-Сіверську, всього 29 міст. Король Речі Посполитої офіційно зберіг за собою право претендувати на московський трон.
      За свою участь у московському поході запорожці отримали грошову винагороду в розмірі 20 000 золотих та 7000 штук сукна
      Сагайдачний прийняв титул «гетьмана України»
      Получается, тогда решили пойти под "крышу" Варшавы, заодно подзаработать, а позже решили пойти под "крышу" Москвы и остались на какое-то время. Потом поляки забрали Западную Украину, а Сталин вернул.
    • MyCity 09.08.2017
      Что будет если Горгаз не перес ... (3)
      MyCity-С„РѕС‚Рѕ
      В этот раз горгаз испугался и газ дал. Эти жильцы отстояли, потому что были вместе радикально настроены. Но это не решение проблемы. Что делать тем, кто столкнется с беспределом горгаза в одиночку и без поддержки? Таких в Никополе подавляющее большинство. Что делать им?
    • Александр Рыбаков 09.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (18)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Такое впечатление , что тут однополчане кошевого атамана и личные писари ,, ,Есть словоблудие , а есть исторические факты. http://sku-vz.com.ua/ivan-sirko/
    • Виктор Артеменко 09.08.2017
      Что будет если Горгаз не перес ... (3)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Как сообщили жильцы дома - газ дали
    • Затопська січ 09.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (18)
      Затопська січ-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Серко или Сирко (Иван Дмитриевич, умер в 1680 г.) - популярнейший кошевой атаман запорожского войска, родом из казацкой слободы Мерефы Слободской Украины (нынешней Харьковской губернии). В 1654 г., будучи полковником, не захотел принять присяги на подданство московскому государю и удалился в Запорожье, где пробыл в неизвестности до 1659 г. Решившись, наконец, стать сторонником московского царя, он самостоятельно ходил на крымцев, взял Аккерман и Чигирин, "очень многих полонил", а затем, призванный князем Трубецким и гетманом Беспалым, в течение нескольких лет "чинил промысел" над крымскими улусами. В 1663 г. Серко сделался кошевым атаманом Запорожского войска и одержал ряд блестящих побед над крымцами, поляками и Петром Дорошенко при Перекопе, в Капустяной долине, близ Умани и др., причем он один из первых стал присоединять к казакам отряды калмыков. В 1664 г., не доверяя гетману Брюховецкому , возвратился в Сечь, но на следующий же год вышел оттуда и по-прежнему поражал татар, тем самым защищая от них малороссиян.


      Пан Рибаков наводить цитати з джерела "Большой Русский Биографический Словарь". Ось як там пишуть про проект: "Основу настоящего словаря составляют статьи из Энциклопедического Словаря (ЭС) издательства Брокгауз и Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря (НЭС). Он включает уникальные и актуальные до сих пор статьи-биографии российских деятелей, а также материалы тома “Россия”. " Тобто, це адаптована версія переписаного москалями в Петербурзі Енциклопедичного словника Брокгауза. Організатори наголошують на актуальності більшості статей, причому Україна в них називається не інакше, як Малоросія, а українці - малороси. Совпадєніє?
    • Затопська січ 09.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (18)
      Затопська січ-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Петрович
      Александр Михайлович не тратьте силы, кастрюля одета по самые глаза и уши, Вас не слышно.

      О, ще один москалик з'явився! А пан Рибаков казав, що п'ята колона "... в головах у тех, кто в кастрюлях спит...".
    • Александр Петрович 09.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (18)
      Александр Петрович-С„РѕС‚Рѕ
      Александр Михайлович не тратьте силы, кастрюля одета по самые глаза и уши, Вас не слышно.
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