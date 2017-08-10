ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ – ТВІЙ КВИТОК У МАЙБУТНЕ!

Нікопольський об’єднаний міський військовий комісаріат продовжує відбір кандидатів на військову службу за контрактом на посади солдатського, сержантського, старшинського та офіцерського складу Збройних Сил України. Нікопольський об’єднаний міський військовий комісаріат продовжує відбір кандидатів на військову службу за контрактом на посади солдатського, сержантського, старшинського та офіцерського складу Збройних Сил України.

Військова служба за контрактом це:

можливість вибору місця (частини) проходження військової служби;

гарантоване грошове забезпечення та його підвищення в ході просування по службі.

На даний час заробітна платня складає від 7000 до 12000 грн/міс;

гарантоване речове забезпечення формою одягу;

вищій ніж у цивільному секторі розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за вислугою років;

можливість отримання вищої освіти за освітньо- кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у ВНЗ за рахунок держави без відриву від служби;

можливість прийняття участі у миротворчому контингенті НАТО за кордоном, зарплатня 1000-1200 євро;

безкоштовне проживання у гуртожитках;

соціальний пакет (медичне обслуговування, пільги);

щорічна відпустка від 30 діб та відпустка за сімейними обставинами до 10 діб.

З метою укладання контрактів для служби в частинах Збройних Сил України запрошуються громадяни України віком від 18 до 60 років.

З собою мати:

військовий квиток або (тимчасове посвідчення, посвідчення про приписку до призивної дільниці)

паспорт,

ідентифікаційний код,

трудову книжку,

документи про освіту.

За детальною інформацією зверніться до Нікопольського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: вул. І. Сірка 39, тел. 5-13-21

Нікопольський ОМВК

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