Никопольский военком о призыве, сборах обороны, представителях местной власти и др. (видео) 

дійшло майже до Москви

На початку квітня 1617 року королевич Владислав вирушив із Варшави в похід до Москви з метою отримати корону московського царя, якою на той час володів обраний 21 лютого 1613 року Земським Собором Михайло Романов

Умови для участі військ Сагайдачного в поході були такими:



Розширення козацької території у Речі Посполитій;

Свобода православної віри в Україні;

Збільшення реєстрового козацького війська;

Визнання Річчю Посполитою адміністративної й судової автономії України.



Річ Посполита отримала білоруські й українські землі, які до того були під владою Москви — Смоленську, Чернігівську та Новгород-Сіверську, всього 29 міст. Король Речі Посполитої офіційно зберіг за собою право претендувати на московський трон.

За свою участь у московському поході запорожці отримали грошову винагороду в розмірі 20 000 золотих та 7000 штук сукна

Сагайдачний прийняв титул «гетьмана України»

Перешёл по ссылке, любезно предоставленной автором и прочитал, что не "майже", а штурмовали Москву вместе с поляками и литовцами. И ещё:Сил у поляков было мало, решили привлечь запорожцев.Повоевали, что получилось:Получается, тогда решили пойти под "крышу" Варшавы, заодно подзаработать, а позже решили пойти под "крышу" Москвы и остались на какое-то время. Потом поляки забрали Западную Украину, а Сталин вернул.