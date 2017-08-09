 Уікенд по-покровськи: робимо життя яскравішим

Місто змінюється не лише зовнішнє, воно міняється у ставленні до рідного дому, бажанні наповнювати кожен день новими емоціями. Масштабні перевтілення Покрова стали потужним поштовхом до втілення нових ініціатив.
Місце зустрічі – дитячий майданчик
Цікава розважально-ігрова програма для малечі всіх вікових категорій стала приємним подарунком вечора п’ятниці.
Дітвора брала участь у веселому квесті, іграх та вікторинах, танцювала, розгадувала ребуси – відпочивала з вогником.
Цукерки та сувеніри лише додавали настрою, який веселим сміхом розповсюджувався майданчиком.
До розваг залучали не лише дітей, а й їхніх батьків, які не могли встояти перед спокусою забути про буденні справи та поринути у перегони.
Винагорода – підтримка малечі, була варта того.
Перша розважальна програма була сприйнята на «Ура», організатори пообіцяли, що такі зустрічі стануть регулярними.
Сьогодні у парку - кіно
Ще одне починання – кіно під відкритим небом.
Цієї суботи перший сеанс відбувся у зоні тихого дозвілля центрального парку.
На зелених газонах, демократично і надзвичайно затишно, було розгорнуто імпровізований кіномайданчик, до якого запросили усіх бажаючих.
Дорослому глядачу запропонували до перегляду фільм «Отаман», присвячений річниці від дні смерті кошового отамана Запорозької Січі Івана Сірка. Малечі один з останніх взірців вітчизняної мультіндустрії, фільм «Котигорошко».
Таку ідею одразу оцінили містяни, висловлюючи захват від можливості поєднати вечірній відпочинок з переглядом кіно.
Це розширює географію паркового відпочинку, де тепер можна займатися спортом, просто спілкуватися і навіть замовити фільм до перегляду.
-Досягнуто саме тієї мети, яку ми перед собою ставили, реконструюючи парк, - зазначив міський голова Олександр Шаповал, - щоб ми йшли далі шляхом розвитку, впроваджуючи цікаві громадські ініціативи. Однією з таких є кіно під відкритим небом, ще одна ознака сучасного паркового простору.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Серко или Сирко (Иван Дмитриевич, умер в 1680 г.) - популярнейший кошевой атаман запорожского войска, родом из казацкой слободы Мерефы Слободской Украины (нынешней Харьковской губернии). В 1654 г., будучи полковником, не захотел принять присяги на подданство московскому государю и удалился в Запорожье, где пробыл в неизвестности до 1659 г. Решившись, наконец, стать сторонником московского царя, он самостоятельно ходил на крымцев, взял Аккерман и Чигирин, "очень многих полонил", а затем, призванный князем Трубецким и гетманом Беспалым, в течение нескольких лет "чинил промысел" над крымскими улусами. В 1663 г. Серко сделался кошевым атаманом Запорожского войска и одержал ряд блестящих побед над крымцами, поляками и Петром Дорошенко при Перекопе, в Капустяной долине, близ Умани и др., причем он один из первых стал присоединять к казакам отряды калмыков. В 1664 г., не доверяя гетману Брюховецкому , возвратился в Сечь, но на следующий же год вышел оттуда и по-прежнему поражал татар, тем самым защищая от них малороссиян.
Пан Рибаков наводить цитати з джерела "Большой Русский Биографический Словарь". Ось як там пишуть про проект: "Основу настоящего словаря составляют статьи из Энциклопедического Словаря (ЭС) издательства Брокгауз и Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря (НЭС). Он включает уникальные и актуальные до сих пор статьи-биографии российских деятелей, а также материалы тома “Россия”. " Тобто, це адаптована версія переписаного москалями в Петербурзі Енциклопедичного словника Брокгауза. Організатори наголошують на актуальності більшості статей, причому Україна в них називається не інакше, як Малоросія, а українці - малороси. Совпадєніє?
"Розділяй і властвуй" - прадавня військова стратегія. Москалі завжди вели війну проти українців на повне знищення. Там, де не виходило силою - вони діяли віроломством і підкупом. Ми дуже добре пам'ятаємо історію, на відміну від тих, хто за п'ятак готовий продатися ворогу та співати під його дудку.
Московія, Московське князівство та сучасна Росія - для нас одне й теж саме, бо москаль як був москалем, так ним і залишиться. Це утворення на протязі сторічч несло загрозу для незалежної України. Вони завжди вважали українців нікчемами та вказували, що робити. І у всі віки на Україні вистачало запроданців, які допомагали москалям у цьому. Звичайно, для Росії, особливо зараз, дуже вигідно, щоб ми згадали, як козаки чубилися з поляками та татарами. Маніпуляції масовою свідомістю за допомогою перекручування історії та підкреслення вирваних з контексту окремих історичних фактів - улюблена російська техніка. Але ж ми не дурні, і в каструлях не спимо. Українці зараз, як ніколи, чудово розуміють, хто справжній ворог.
Враховуючи критику напів-п'ятої колони, до наступного свята підготуємо реконструкцію бою Івана Сірка 1668 року, як полковника Зміївського полку, коли він на Слобожанщині у Зміїві, Красному Куті, на Торських соляних заводах вщент рубав московських заброд та їхніх посіпак.[/quote]
Помилован он был русским царем до или после 1668 года ?
В 1668 г. Серко перешел на сторону Дорошенко, "воевал" украинские города, идя "против бояр и воевод", и в то же время не переставал теснить крымцев. В 1670 г., снова верный московскому царю, Серко выжег Очаков и нанес несколько поражений недавнему союзнику своему. В 1672 г., по смерти гетмана Демьяна Многогрешного , Серко стал домогаться гетманства, но вместо того попал в Тобольск, сосланный туда царем Алексеем Михайловичем . Скоро, однако, он был вновь поставлен во главе запорожских казаков, с которыми в 1673 г. взял Арслан, Очаков и др. В том же году Серко выдал Москве лжецаревича Симеона Алексеевича и получил от царя богатое "пожалование", но, не получая удовлетворения некоторых своих просьб, стал сноситься с поляками, от которых ничего не добился; снова сделался приверженцем московского царя и склонил на его сторону Петра Дорошенко. В 1675 г. Серко жестоко отомстил султану турецкому и крымским татарам за разграбление Сечи, получил от султана богатый выкуп за пленных и написал ему "смехотворное" письмо, эпизод с которым послужил темой для известной картины И.Е. Репина "Запорожцы". В последние годы жизни Серко уже не изменял Москве и неустанно поражал крымцев. Отличавшийся необыкновенной храбростью и в то же время великодушием и добротой, Серко тотчас же после смерти стал предметом легенд, стихов и т. п. Его именем татары унимали кричащих детей; равного ему не находили никого, и память о нем сохранилась в Малороссии до сих пор. В деревне Капыловке, Екатеринославской губернии, ему поставлен памятник, описанный Д. Эварницким в "Историческом Вестнике" (1887, № 7). Тому же автору принадлежит и подробная его биография: "Иван Дмитриевич Сирко, главный кошевой атаман запорожских низовых казако
Посвятили реконструкцию боя с русскими памяти Кошевого атамана
Там же написано "Реконструкція бою козаків з москалями 1618 року"!!! Какими русскими??? Русские и Российская империя появились в 1721 году указом Петра 1, а именно после победы в северной войне))) А ранее было Московское царство, Московия, соответственно бой с москалями)))
Запорожским казакам за участие в войне против Русского царства была выплачена плата от польского короля — 20 тысяч золотых и 7 тысяч штук сукна[источник не указан 1861 день], а Сагайдачный со своим 20-тысячным войском отправился в Киев, где его было «проголошено Гетманом над Киевской Украиной и Гетманом всего войска Запорозького». Сагайдачный, «… мучимый укорами совести, от имени всего Войска Запорожского просил иерусалимского патриарха Феофана „об отпущении греха разлития крови христианской в Москве“, на что патриарх Феофан „…бранил казаков за то, что они ходили на Москву, говоря, что они подпали проклятию, указывая для этого то основание, что русские — христиане“»[
Реконструкция битвы с противником под российскими флагами посвящённая памяти кошевого атамана Ивана Сирка который с российскими войсками не воевал ?
Враховуючи критику напів-п'ятої колони, до наступного свята підготуємо реконструкцію бою Івана Сірка 1668 року, як полковника Зміївського полку, коли він на Слобожанщині у Зміїві, Красному Куті, на Торських соляних заводах вщент рубав московських заброд та їхніх посіпак.
Пятая колонна в головах у тех , кто в кастрюлях спит . И это не критика , это подсказка,, что кошевой атаман воевал с поляками и крымчанами , читаем историю .
Это, увы..стало главной ошибкой у нас: " Характерно, что в отличие от Никополя и Марганца, где в рамках децентрализации людям просто выдавалась материальная помощь, и они были вынуждены самостоятельно решать обогрева жилищ, в Покрове работа прошла комплексно. А учитывая тот факт, что основной упор был сделан на оснащение газовыми конвекторами, а не электроотоплением, городу удалось избежать проблем с энергоснабжением в зимний период. В отличие от того же Марганца, где в рамках децентрализации было установлено большое количество систем электроотопления, что привело к большой нагрузке на сети и перебои с электричеством..." Плюс у них много котелен на твердотопливные и это тоже уменьшение нагрузки на электросети и бюджет города! Надеемся, что на ошибках учаться..
Посвятили реконструкцию боя с русскими памяти Кошевого атамана
Там же написано "Реконструкція бою козаків з москалями 1618 року"!!! Какими русскими??? Русские и Российская империя появились в 1721 году указом Петра 1, а именно после победы в северной войне))) А ранее было Московское царство, Московия, соответственно бой с москалями)))
Урочистості з нагоди другої річниці заснування Національної поліції відбулися 4 серпня у міському відділі поліції.
Зі святом працівників правоохоронних органів привітали: нікопольський міський голова Андрій Фісак, помічник народного депутата України Андрія Шипка - Тетяна Мороз, керівництво Нікопольського району, голова міського відділу поліції Євген Кравцов, голова спілки ветеранів МВС Нікополя Яків Дрозд, духовенство міста.
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