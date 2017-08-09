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город Покров / Реформа системы ЖКХ. Опыт Покрова (Вчера, 19:35)

В  Украине еще много сфер жизнедеятельности, где есть над чем плодотворно работать.  Но никто не сможет поспорить, что система  ЖКХ одна из убыточных, коррумпированных, неэффективных сфер  в независимости от того функционируют она в крупном мегаполисе или маленьком городке в несколько десятков тысяч жителей.
 
 Реформа системы ЖКХ. Опыт Покрова

Часто, коммунальные предприятия напоминают тот самый чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко, поскольку от их работы продолжают зависеть тысячи людей. Поэтому любые попытки что-то изменить в этой сфере  вызывают в обществе большие социально-экономические противоречия. В итоге, вместо кардинальных реформ власти вынуждены  субсидировать убыточные коммунальные предприятия, вливая в них миллионные дотации из бюджетов. Это напоминает ситуацию, когда вместо требуемой операции и лечения пациенту просто дают обезболивающее — вроде как помогает, но проблема никуда не уходит и регулярно возвращается.
 
Но подобная ситуация не может длиться вечно. Рано или поздно систему нужно менять и реформировать. И, как это ни странно, достаточно удачным примером этой работы может послужить маленький горняцкий город, совсем недавно носившим название Орджоникидзе, а впоследствии переименованный в Покров. Буквально за последние два года в нем сделали очень многое, чтобы радикально реформировать и улучшить ситуацию в таких базовых вопросах, как теплоснабжение, водоснабжение и обслуживание жилого фонда. Но начнем по порядку.

Теплосети. Как сбросить мертвый груз и не замерзнуть
Центральное отопление... Это словосочетание некогда звучало музыкой в советские времена, но стала настоящим проклятием в условиях рыночной экономики и суровой украинской действительности. Даже самые строгие критики нынешнего руководства города признают, что на начало 2015-2016-го года централизованное теплоснабжение в лице КП «Орджоникидзетеплоэнерго» было, по сути дела, живым трупом.  Теплосети были фактическим банкротом, задолженность населения за услуги централизованного теплоснабжения  составляли астрономическую сумму в 23,4 млн.грн.
 
Общие долги предприятия за газ и другие энергоносители превышали 100 миллионов гривен. По некоторым оценкам потери теплоносителя при транспортировке достигали  70%, то есть фактически грели  не дома, а землю и воздух. Ежегодно, для того чтобы запустить котельную и худо-бедно начать отопительные сезон,  выделялись миллионы далеко не лишних гривен из бюджетов всех уровней. И это притом, что,  наконец  2016-го года  из 16 600 квартир города 84% (13 683) имели индивидуальное отопление.
 
То есть, фактически прожигая миллионы бюджетных денег, центральное отопление охватывало менее 20% квартир Покрова. При этом качество такого отопления  было чисто номинальным из категории «лишь бы батареи не разморозились». Худо-бедно пережив отопительный сезон 2015 и начала 2016-го, город уже в конце марта был вынужден остановить отопительный сезон, поскольку так и не удалось получить необходимые лимиты газа. Более того, уже тогда стало известно, что без погашения задолженности лимиты на газ на следующий сезон город  не получит. О чем честно рассказал мэр города Александр Шаповал. И не откладывая вопрос в долгий ящик,  в городе срочно утвердили программу децентрализации отопления. 
 
И это означало, что за оставшееся до отопительного сезона время, кстати сказать, не такое уж и большое, городу было необходимо решить сложнейшую задачу — обеспечить отоплением несколько тысяч  квартир, не имеющие автономного отопления, а также те  социальные объекты, которые продолжали обогреваться от центральной котельной, в том числе общеобразовательная школа № 5, городская больница, Дом пионеров, городское ПТУ и т.д.  Сама программа децентрализации включала в себя целый комплекс мероприятий, начиная от поиска средств на реализацию программы, инвестора.
 
Одновременно были созданы рабочие группы, которые напрямую работали с горожанами.  Одна работала с теми, кто хотел самостоятельно установить в своем жилье автономное отопление и эти люди могли подойти в исполком получить все необходимые разрешительные документы по принципу «единого окна». Вторая группа осуществляла квартальный обход и информировала потребителей теплосетей о прекращении предоставления услуг теплоснабжения, параллельно разъясняя людям о возможности перейти на  индивидуальное отопление.
 
Также они составляли базу данных тех, кто был не в состоянии самостоятельно установить индивидуальное отопление и нуждался в помощи. Параллельно  шла работа по выявлению квартир, где были открыты счета в «Орджоникидзетеплоэнерго», но никто не проживал.  В конечном итоге, по данным управления жилищно-коммунального хозяйства в городе насчитывалось почти 3 тысячи квартир, зависящих от централизованного теплоснабжения. Из них 1920 человек имели право на установку отопления за счет материальной помощи от города, 300 человек приняли решение устанавливать автономку самостоятельно. А 610 квартир оказались брошены или их владельцев было невозможно установить.    
 
После длительного анализа вариантов (например, по техническим причинам пришлось отказаться от идеи массовой установки электроотопления) было принято решение о том, что в квартирах граждан, которые относятся к социально незащищенным слоям населения, будут установлены газовые конвектора. А такие объекты как школы, больница и другие будут отапливаться построенными твердотопливными мобильными котельными.
 
Здесь стоит подчеркнуть, что реальное подтверждение финансирования удалось получить только в конце июля 2016-го года, когда сессия Днепропетровского областного совета выделила деньги в виде субвенции на реализацию программы децентрализации. А фактические работы по установке конвекторов и строительства котельных стартовали уже осенью. Информация о ходе реализации программы больше напоминала сводку боевых действий. Естественно, при таком масштабе работ не обошлось без срывов, задержек  и других проблем. Поэтому за процессом шел круглосуточный контроль со стороны руководства города. 
 
На конец октября 2016  было установлено только 300 индивидуальных обогревательных приборов социально незащищенным жителям города, еще в 441 квартире шли монтажные работы.
 
Еще более напряженной была ситуация с модульными котельными. На тот момент были смонтированы и велись пуско-наладочные работы на модульных котельных Дома творчества детей и юношества, спортивной школы, школы искусств, управления образования. Городской музей и ряд филиалов библиотек переводились на электрическое отопление. В тот же  период шла стройка самой большой твердотопливной котельной на территории больничного городка. Она должна была обеспечивать теплом больницу, среднюю школу №5 и детский сад №17, здание полиции и гимнастического зала ДЮСШ, горисполком,  три общежития. Серьезное беспокойство вызывало строительство котельной по  обогреву  местного ПТУ.  
 
Обе эти котельные были готовы примерно на 50%. Кульминационным моментом стало событие, когда мэр города Александр Шаповал встретился с родителями учеников школы № 5 и сообщил, что котельная заработает до 1 декабря, пообещав, что если этого не случится, придет в школу ,и будет в ней находится вместе со всеми. Характерно, то, что здание исполкома было подключено к отоплению в последнюю очередь и действительно, часть сессионных заседаний  того периода прошла  не в основном сессионном зале, который было невозможно обогреть, а в маленьком зале заседаний.
 
Данное  обещание Александр Шаповал сдержал и с 1 декабря тепло в школу, больницу и другие объекты было подано. Впрочем, ситуация с котельной ПТУ оказалась более сложной в связи с задержками со стороны подрядчиков она заработала гораздо позже и студентам все же пришлось уходить на вынужденные каникулы. Но в итоге училище все же получило полноценную котельную и учебный процесс там возобновился
 
Тем не менее, уже в первой декаде декабря  по данным местного УЖКХ  в городе было установлено 1 628 бесплатных конвекторов. Еще 310 семей, которые имели право на бесплатные обогревательные приборы, отказались от них, и устанавливают индивидуальное отопление за собственные средства. С начала 2016-го года года жители самостоятельно установили электрическое отопление в 788 квартирах, а еще в 6 квартирах – газовое. То есть, к концу года большая часть индивидуального жилого фона, который зависел от центрального теплоснабжения, была обеспечена системами автономного отопления.
 
Подводя итоги можно сказать, что пускай и не без шероховатостей  и трудностей, но с программой децентрализации Покров справился. И вполне успешное прохождение отопительного сезона 2016-2017 доказало, что глобальную задачу в виде «как сбросить мертвый груз центрального отопления и не замерзнуть» маленький горняцкий город с успехом решил. Решил в крайне короткие сроки, путем действительно титанических усилий. Но тем самым обеспечив себе не только нормальное отопление, но и освободив немалые средства, которые раньше шли на поддержку убыточных теплосетей.
 
Характерно, что в отличие от Никополя и Марганца, где в рамках децентрализации людям просто выдавалась материальная помощь, и они были вынуждены самостоятельно решать обогрева жилищ, в Покрове работа прошла комплексно. А учитывая тот факт, что основной упор был сделан на оснащение газовыми конвекторами, а не электроотоплением, городу удалось избежать проблем с энергоснабжением в зимний период. В отличие от того же Марганца, где в рамках децентрализации было установлено большое количество систем электроотопления, что привело к большой нагрузке на сети и перебои с электричеством.

Водоканал. Как Покров сумел начал выполнять стратегические работы
Функционирование местного водоканала для города было всегда сложным вопросом с очень и очень долгой  печальной историей.  Для того, чтобы понять глубину проблемы, достаточно привести яркие примеры: насосно - фильтровальная станция водоканала введена в эксплуатацию в 57 году, канализационно - насосная станция - в 67 году.  
 
В очередной  раз  обострилась проблема летом 2016-го года, когда жители целых районов начали жаловаться на качество воды. Именно тогда на сессии городского совета были озвучены базовые проблемы предприятия. В частности, изношенность сетей, которая составляла на тот момент 74,4%. По оценкам специалистов,  всего городу требовалось заменить 225 км водопроводных и 108 км канализационных сетей. Но главной причиной проблем была названа изношенность системы фильтров, состоявшего из шести блоков.
 
Озвученная информация действительно шокировала. Оказалось, что два фильтра досыпали фильтрующим материалом еще в бородатых 1987-1989 годах. Еще два – не в таких далеких 1994-1996. По двум остальным фильтрам информации на водоканале не было вообще, и неизвестно, досыпалось ли туда что-то вообще. И это речь идет только о досыпке, а не о перезагрузке фильтрующего материала. 
 
Комментируя сложившуюся ситуацию, мэр города Александр Шаповал не скрывал, что проблема есть, она крайне серьезная, поскольку существует не один год. Но уже тогда были сделаны первые шаги к ее решению. Александр Шаповал четко заявил депутатам: «На следующий год у нас первоочередной задачей будет Горводоканал, чтобы вывести наше предприятие на должный уровень».
 
По его словам, на тот момент  у города были разработанные проекты реконструкции и модернизации водоканала общим объемом до 50 миллионов гривен. В частности, проекты  по модернизации канализационно-насосной станции, были также разработаны проекты и пройдена экспертиза по фильтрам, замене водоводов, в том числе самых критичных участков водоводов в старой части города. Акцент в программе был сделан и на  установке современного оборудования, что позволило бы улучшить качество воды, уменьшит ее расходы и сократит энергозатраты.
 
Важно то, что слова мэра Покрова оказались не просто обещаниями. В 2017-м году дело действительно сдвинулось с мертвой точки. 
 
В конце июня появилась и была подтверждена информация о том, что началась реализация комплекса мероприятий по реконструкции канализационной насосной станции и блока фильтров и отстойников насосно-фильтровальной станции. Впервые за полвека, благодаря средствам из областного бюджета, город получил возможность провести столь масштабные работы. Уже 27 июня исполнительный комитет горсовета утвердил проектно-сметную документацию по реконструкции очистных сооружений канализации на сумму более 33 миллиона гривен.
А вскоре стартовали сами работы.
 
Можно долго рассуждать о том, благодаря чему и кому удалось достичь такого результата, но факт остается фактом - еще никогда местный водоканал не получал десятки миллионов гривен на модернизацию. Важной составляющей успеха можно считать и то, что Покров своевременно подготовил и защитил эти проекты, конкретно указав, что и для чего планируется сделать и какой результат будет достигнут. В конечном итоге, в течение двух лет город получил  необходимые для этого ресурсы. К слову сказать,  здесь оправдана мудрость, что под лежачий камень – вода не течет. Именно активная и последовательная работа позволили достичь результата и начать выполнять действительно стратегические задачи. 

Управляющая компания вместо ЖЭО. Радикальные изменения в вопросе обслуживания многоквартирных домов Покрова
Пожалуй, самым  дискуссионным вопросом за последний период  в Покрове, стало появление управляющей компании по обслуживанию многоквартирных домов вместо ЖЭО.
Но для начала необходимо разобраться с его предысторией.
 
А началась она еще в  2016-м году, когда парламент страны принял решение о том, что с 1 июля 2016-го года коммунальные жилищно-эксплуатационные объединения ликвидируют. Предусматривалось, что жильцы  многоквартирных  домов должны или создать  Объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) или же обслуживать дома будет управляющая компания, которую им назначат местные органы власти.
 
Естественно, что такое новаторство было воспринято неоднозначно. Народ  массово не торопился принимать разваленное наследство. Не нашлось и кандидатов на роль управляющей компании. Все немного поуспокоились,  когда парламент отменил тотальную ликвидацию ЖЭО. Верховная Рада приняла законопроект, которым разрешила им предоставлять услуги по содержанию многоквартирных домов до назначения их управляющих. Согласно принятого тогда закона, если в течение года с момента принятия закона жильцы не создадут себе ОСМД или не найдут управляющую компанию, то управляющих назначат местные власти путем конкурса. В таком случае цену на услуги по управлению многоквартирным домом тоже определят на конкурсе.
 
В итоге в Покрове ситуация выглядела так — в период с лета 2016 по лето 2017-го здесь появилось около двух десятков ОСМД, объединяющих относительно небольшое количество домов. Стоит отметить, что эти объединения не остались без помощи местных властей города. В частности, городским советом была принята  программа поддержки таких объединений, которая предусматривала участие бюджетных средств в  финансировании капитальных ремонтов. Но львиную долю домов продолжало обслуживать ЖЭО.
 
Вот только продолжаться так до бесконечности по объективным причинам не могло.
 
Решением исполнительного комитета Покровской городского совета от 7 июля этого года, по результатам проведенного конкурса по назначения управляющего многоквартирного дома в г. Покров, управляющим многоквартирных домов, в которых не созданы ОСМД, назначено общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Сервис ЛТД». Уже  1 августа с этой организацией заключены соответствующие договора о предоставлении услуг по управлению домами по адресам, и размером платы за содержание домов.
 
Дискуссий и споров насчет этого решения было довольно много. Как и обвинений в адрес руководства города,  мол «специально загубили ЖЭО, конкурс выиграла своя компания и т.д.».  Наибольший резонанс вызвал тот факт, что тарифы управляющей компании по сравнению с тарифами ЖЭО  возросли  примерно на 50%. Но если абстрагироваться от «благородного возмущения» и «теорий заговора», то ситуация не кажется чем-то из ряда вон выходящей. 
 
Во-первых, необходимо сразу опровергнуть миф о « процветающем и благополучном ЖЭО, которое могло сохранять низкие тарифы и работой которого все были довольны». Естественно, ничего подобного и в помине не было. Так, долги населения за услуги ЖЕО только в период с 01.09.2015 до 01.02.2016 года на 8,6% на 720,9 тыс. и составляли на тот момент свыше 9 миллионов гривен. Насчет низкого тарифа — руководство предприятия неоднократно заявляло, что тариф не пересматривался фактически с 2011-го года и реально не  покрывал  фактической себестоимости затрат на обслуживание домов. В итоге и хваленое «качество» услуг ЖЭО, которое давно стало плохой притчей для жителей города.
 
Но самым «милым» фактом оказалось даже не это, а неоднозначные манипуляции с этим коммунальным предприятием прошлого руководства города. Если разобраться, то  по большому счету они  могут вполне претендовать на полноценное уголовное дело. Комментируя ситуацию на последней сессии городского совета, мэр города Александр Шаповал приоткрыл завесу этой тайны: «Нам всем жалко ЖЭО. Но давайте посмотрим, что осталось «висеть» на предприятии. Это 10 миллионов гривен долга по налогу на добавленную стоимость(НДС), которая образовалась с 2006-го года по 2015-й. А образовался он из-за того, что ЖЭО заключало договора с подрядными организациями, не являющимися  плательщиками НДС. Соответственно, весь НДС полностью ложился на предприятие. Любой, кто хоть немножко разбирается что такое НДС и налогообложение, может понять к чему  это вело. Это то, что есть на сегодняшний день. В 2015-м году руководством города и руководством ЖЭО было подписано полностью все имущество движимое и недвижимое было передано в налоговый залог. В итоге  все имущество, которое в роде как есть в ЖЭО, в том числе недвижимость, оно полностью заложено. Налоговая служба не может его реализовать без нашего согласия, но и мы ничего не можем с ним сделать. Это было 12 сентября 2015-го года. Почему это было сделано — мы это узнали в течение полугода, поскольку этих бумаг даже не видели. Обнаружился  это факт , когда мы начали разбираться в структуре ЖЭО и его финансово-хозяйственной деятельности».
 
Ситуация, когда за 2 месяца до выборов  бывшее руководство города и ЖЭО в лице Ивана Цупрова и Любовь Яблуновской фактически отдает в залог имущество одного из самых крупных коммунальных предприятий, мягко говоря, вызывает много неудобных вопросов. И здесь стоит вспомнить, что в период с 2006-го о 2015-й год сама политика городских властей в отношении коммунальных предприятий (особенно в части накопления задолженностей по НДС и налогу на прибыль, а также по ЕСВ) по большому счету превращала их в живых банкротов с многомиллионными долгами, регулярно арестовываемыми счетами и заложенным имуществом.  
 
В этой ситуации, к 2016-му году ЖЭО уже  не могло полноценно выполнять функции обслуживания домов в городе, превратившись в типичного «пациента», требующего регулярных вливаний из бюджета. Простой пример, дотации из местного бюджета на зарплату для работников предприятия в 2016-м году составили более 3 миллионов гривен. В этом году на эти цели из бюджета пришлось потратить уже 2,4 миллиона гривен. О какой эффективной работе в таких условиях вообще может идти речь?
 
Появление управляющей компании действительно важное событие для города. И как все новое вызывает немало вопросов и беспокойства. Да и рост тарифов мера естественно далеко не популярная. Но, если разобраться, далеко не все так страшно, как может казаться. Во-первых, компания «Универсал-Сервис ЛТД» стала победителем открытого конкурса  проходившего  исключительно по нормативам установленных Постановлением Кабинета Министров. Ее владельцем является известный в городе предприниматель  Олег Колпакчи.  Компания вовсе не фирма-однодневка, на рынке уже 20 лет, она занимается консалтинговой деятельностью, управляет предприятиями и ведет бухгалтерский учет, обслуживает порядка 40 клиентов. 
 
Уже сейчас компания приступила к обслуживанию домов и  реализации  ряда инновационных проектов в виде установки светодиодных систем освещения, и перехода систем водоснабжения домов на пластиковые трубы. Телефонные номера служб,  существовавшие  в ЖЭО компания «Универсал-Сервис ЛТД» переводит себе. В офисе фирмы будет своя диспетчерская, абонентская служба, место для приема граждан.
 
Предприятие приобрело необходимую технику. По словам Олега Колпакчи он на данный момент инвестирует в данную работу до 3 миллионов гривен собственных средств. Кроме того, в компании заявили о готовности принять к себе на работу тех сотрудников ЖЭО, которые готовы работать по новым правилам с гарантированием стабильной  заработной  платы.  
 «Мы видим, что за эти годы город сильно изменился, а вот жилищный фонд нет. Моя цель – чтобы жилищный фонд также изменился в лучшую сторону» – подчеркнул Олег Колпакчи в одном из своих выступлений.
 
Конечно, никто не говорит о полном альтруизме, поскольку любое предприятие нацелено на эффективную работу и получение прибыли.  Но теперь жильцы домов смогут  четко понимать,  за что они платят и требовать соответствующего качества услуг. Да, старый тариф на квартплату от ЖЭО был ниже, но этот как раз тот случай, когда «дешевая рыбка давала вонючую юшку». Теперь же, появилась надежда, что вместо того чтобы по двадцать раз ставить хомут на проржавевшую насквозь трубу как это делалось раньше при обслуживании дома ЖЭО, теперь эту самую трубу будут просто менять на новую.  Тем более, что  для населения сохраняются все права на получение субсидий и прочих льгот согласно действующего законодательства. Новая управляющая компания только начала свою работу и говорить о ее результатах пока преждевременно. Насколько она справится со своей задачей и будут ли достигнуты амбициозные цели– покажет только время.
 
Как справедливо прокомментировал этот вопрос Александр Шаповал: «Договор с управляющей компанией заключен всего лишь на год. Никто не заключал долгосрочных договоров и не монополизировал рынок. Тем более, что при желании каждый дом может объединиться в ОСМД и у нас есть примеры уже существующих ОСМД, которые с поддержкой от местной власти успешно функционируют. Так что альтернатива ест,ь и ее никто не отменял».

Послесловие

«Не разбив яиц – не пожаришь яичницу», – гласит известная поговорка. Опыт Покрова в плане реформирования неэффективной системы жилищно-коммунального обслуживания сам по себе вызывает немалый интерес. Да, никто не говорит, что все проходит легко и безболезненно. Реформы сами по себе такая вещь, при которой абсолютно все довольными быть не могут.  Но нельзя пожизненно поддерживать неэффективную и убыточную систему, которая мертвым грузом висела на городе. Рано или поздно возникает необходимость ее менять и начинать строит что-то новое. Покров сегодня решился на этот сложный шаг, и действительно проводит эти реформы. Насколько успешно и результативно – жизнь покажет.
 
Получается что в Покрове все происходящее четко характеризует известная поговорка «Глаза бояться, руки делают», а в Никополе, к сожалению, не менее известная но другая «Собаки лают, караван идет». Вот и вся разница. Тем не менее мы намерены подготовить максимально объективный сравнительный материал. Скоро
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: город Покров » Просмотров: 225 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Вчера, 22:15 Копчик С., Комментариев: 3029, Новостей: 42 Пользователь offline
    Это, увы..стало главной ошибкой у нас: " Характерно, что в отличие от Никополя и Марганца, где в рамках децентрализации людям просто выдавалась материальная помощь, и они были вынуждены самостоятельно решать обогрева жилищ, в Покрове работа прошла комплексно. А учитывая тот факт, что основной упор был сделан на оснащение газовыми конвекторами, а не электроотоплением, городу удалось избежать проблем с энергоснабжением в зимний период. В отличие от того же Марганца, где в рамках децентрализации было установлено большое количество систем электроотопления, что привело к большой нагрузке на сети и перебои с электричеством..." Плюс у них много котелен на твердотопливные и это тоже уменьшение нагрузки на электросети и бюджет города! Надеемся, что на ошибках учаться..
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      Затопська січ-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Серко или Сирко (Иван Дмитриевич, умер в 1680 г.) - популярнейший кошевой атаман запорожского войска, родом из казацкой слободы Мерефы Слободской Украины (нынешней Харьковской губернии). В 1654 г., будучи полковником, не захотел принять присяги на подданство московскому государю и удалился в Запорожье, где пробыл в неизвестности до 1659 г. Решившись, наконец, стать сторонником московского царя, он самостоятельно ходил на крымцев, взял Аккерман и Чигирин, "очень многих полонил", а затем, призванный князем Трубецким и гетманом Беспалым, в течение нескольких лет "чинил промысел" над крымскими улусами. В 1663 г. Серко сделался кошевым атаманом Запорожского войска и одержал ряд блестящих побед над крымцами, поляками и Петром Дорошенко при Перекопе, в Капустяной долине, близ Умани и др., причем он один из первых стал присоединять к казакам отряды калмыков. В 1664 г., не доверяя гетману Брюховецкому , возвратился в Сечь, но на следующий же год вышел оттуда и по-прежнему поражал татар, тем самым защищая от них малороссиян.


      Пан Рибаков наводить цитати з джерела "Большой Русский Биографический Словарь". Ось як там пишуть про проект: "Основу настоящего словаря составляют статьи из Энциклопедического Словаря (ЭС) издательства Брокгауз и Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря (НЭС). Он включает уникальные и актуальные до сих пор статьи-биографии российских деятелей, а также материалы тома “Россия”. " Тобто, це адаптована версія переписаного москалями в Петербурзі Енциклопедичного словника Брокгауза. Організатори наголошують на актуальності більшості статей, причому Україна в них називається не інакше, як Малоросія, а українці - малороси. Совпадєніє?
    • Затопська січ 09.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (14)
      Затопська січ-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Петрович
      Александр Михайлович не тратьте силы, кастрюля одета по самые глаза и уши, Вас не слышно.

      О, ще один москалик з'явився! А пан Рибаков казав, що п'ята колона "... в головах у тех, кто в кастрюлях спит...".
    • Александр Петрович 09.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (14)
      Александр Петрович-С„РѕС‚Рѕ
      Александр Михайлович не тратьте силы, кастрюля одета по самые глаза и уши, Вас не слышно.
    • Затопська січ 09.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (14)
      Затопська січ-С„РѕС‚Рѕ
      "Розділяй і властвуй" - прадавня військова стратегія. Москалі завжди вели війну проти українців на повне знищення. Там, де не виходило силою - вони діяли віроломством і підкупом. Ми дуже добре пам'ятаємо історію, на відміну від тих, хто за п'ятак готовий продатися ворогу та співати під його дудку.
    • Затопська січ 09.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (14)
      Затопська січ-С„РѕС‚Рѕ
      Московія, Московське князівство та сучасна Росія - для нас одне й теж саме, бо москаль як був москалем, так ним і залишиться. Це утворення на протязі сторічч несло загрозу для незалежної України. Вони завжди вважали українців нікчемами та вказували, що робити. І у всі віки на Україні вистачало запроданців, які допомагали москалям у цьому. Звичайно, для Росії, особливо зараз, дуже вигідно, щоб ми згадали, як козаки чубилися з поляками та татарами. Маніпуляції масовою свідомістю за допомогою перекручування історії та підкреслення вирваних з контексту окремих історичних фактів - улюблена російська техніка. Але ж ми не дурні, і в каструлях не спимо. Українці зараз, як ніколи, чудово розуміють, хто справжній ворог.
    • Александр Рыбаков 08.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (14)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Враховуючи критику напів-п'ятої колони, до наступного свята підготуємо реконструкцію бою Івана Сірка 1668 року, як полковника Зміївського полку, коли він на Слобожанщині у Зміїві, Красному Куті, на Торських соляних заводах вщент рубав московських заброд та їхніх посіпак.[/quote]

      Помилован он был русским царем до или после 1668 года ?

      В 1668 г. Серко перешел на сторону Дорошенко, "воевал" украинские города, идя "против бояр и воевод", и в то же время не переставал теснить крымцев. В 1670 г., снова верный московскому царю, Серко выжег Очаков и нанес несколько поражений недавнему союзнику своему. В 1672 г., по смерти гетмана Демьяна Многогрешного , Серко стал домогаться гетманства, но вместо того попал в Тобольск, сосланный туда царем Алексеем Михайловичем . Скоро, однако, он был вновь поставлен во главе запорожских казаков, с которыми в 1673 г. взял Арслан, Очаков и др. В том же году Серко выдал Москве лжецаревича Симеона Алексеевича и получил от царя богатое "пожалование", но, не получая удовлетворения некоторых своих просьб, стал сноситься с поляками, от которых ничего не добился; снова сделался приверженцем московского царя и склонил на его сторону Петра Дорошенко. В 1675 г. Серко жестоко отомстил султану турецкому и крымским татарам за разграбление Сечи, получил от султана богатый выкуп за пленных и написал ему "смехотворное" письмо, эпизод с которым послужил темой для известной картины И.Е. Репина "Запорожцы". В последние годы жизни Серко уже не изменял Москве и неустанно поражал крымцев. Отличавшийся необыкновенной храбростью и в то же время великодушием и добротой, Серко тотчас же после смерти стал предметом легенд, стихов и т. п. Его именем татары унимали кричащих детей; равного ему не находили никого, и память о нем сохранилась в Малороссии до сих пор. В деревне Капыловке, Екатеринославской губернии, ему поставлен памятник, описанный Д. Эварницким в "Историческом Вестнике" (1887, № 7). Тому же автору принадлежит и подробная его биография: "Иван Дмитриевич Сирко, главный кошевой атаман запорожских низовых казако
    • Александр Рыбаков 08.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (14)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Benny Hill
      Цитата: Александр Рыбаков
      Посвятили реконструкцию боя с русскими памяти Кошевого атамана

      Там же написано "Реконструкція бою козаків з москалями 1618 року"!!! Какими русскими???
      Русские и Российская империя появились в 1721 году указом Петра 1, а именно после победы в северной войне))) А ранее было Московское царство, Московия, соответственно бой с москалями)))


      Запорожским казакам за участие в войне против Русского царства была выплачена плата от польского короля — 20 тысяч золотых и 7 тысяч штук сукна[источник не указан 1861 день], а Сагайдачный со своим 20-тысячным войском отправился в Киев, где его было «проголошено Гетманом над Киевской Украиной и Гетманом всего войска Запорозького». Сагайдачный, «… мучимый укорами совести, от имени всего Войска Запорожского просил иерусалимского патриарха Феофана „об отпущении греха разлития крови христианской в Москве“, на что патриарх Феофан „…бранил казаков за то, что они ходили на Москву, говоря, что они подпали проклятию, указывая для этого то основание, что русские — христиане“»[
    • Александр Рыбаков 08.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (14)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Затопська січ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Реконструкция битвы с противником под российскими флагами посвящённая памяти кошевого атамана Ивана Сирка который с российскими войсками не воевал ?


      Враховуючи критику напів-п'ятої колони, до наступного свята підготуємо реконструкцію бою Івана Сірка 1668 року, як полковника Зміївського полку, коли він на Слобожанщині у Зміїві, Красному Куті, на Торських соляних заводах вщент рубав московських заброд та їхніх посіпак.


      Пятая колонна в головах у тех , кто в кастрюлях спит . И это не критика , это подсказка,, что кошевой атаман воевал с поляками и крымчанами , читаем историю .
    • Копчик С. 08.08.2017
      Реформа системы ЖКХ. Опыт Покр ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Это, увы..стало главной ошибкой у нас: " Характерно, что в отличие от Никополя и Марганца, где в рамках децентрализации людям просто выдавалась материальная помощь, и они были вынуждены самостоятельно решать обогрева жилищ, в Покрове работа прошла комплексно. А учитывая тот факт, что основной упор был сделан на оснащение газовыми конвекторами, а не электроотоплением, городу удалось избежать проблем с энергоснабжением в зимний период. В отличие от того же Марганца, где в рамках децентрализации было установлено большое количество систем электроотопления, что привело к большой нагрузке на сети и перебои с электричеством..." Плюс у них много котелен на твердотопливные и это тоже уменьшение нагрузки на электросети и бюджет города! Надеемся, что на ошибках учаться..
    • Benny Hill 08.08.2017
      Реконструкція бою козаків з мо ... (14)
      Benny Hill-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Посвятили реконструкцию боя с русскими памяти Кошевого атамана

      Там же написано "Реконструкція бою козаків з москалями 1618 року"!!! Какими русскими???
      Русские и Российская империя появились в 1721 году указом Петра 1, а именно после победы в северной войне))) А ранее было Московское царство, Московия, соответственно бой с москалями)))
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