Вопросы и предложение от пациента палаты№7: Что делать с Никопольскими активистами?

Совсем недавно в сети появилось множество голосований по вопросу: "Нужны ли городу такие активисты?" где моментально налетевшая свора тролей и просто людей из подтанцовки сразу, авторитетно, заявляли - НЕТ! И при чем пофамильно, те. переходя на личности, что говорит о высокой компетентности и конечно же не предвзятости самого опроса.









Начнем с того что не вам, уважаемые представители, расставлять акценты кто есть кто. А если вы говорите о некомпетентности Никопольских активистов то скажу так: - Если народ заслуживает и терпит таких своих представителей, то эти представители других активистов просто не заслуживают. Какие представители власти, такие и активисты.





Просто они, активисты, немножко вам мешают типа жить. Лезут везде, и так что словооборот "Собака лает - караван идет" все больше становиться под угрозой что та собака, тому каравану лапки то по откусывает. Вот и появляются подобные опросы, вот и появляются публикации с попытками сделать из них полных, дурачков, неадекватов и т.д.





Говорят что это люди из другого лагеря, да нет - из другого мира. Как и большинство Никопольчан которые видят что на самом деле происходит в городе. Не в кабинетах, а в городе.





Как минимум вреда от деятельности активистов для людей то нет. Сразу поправлюсь, под словом "люди" я имею ввиду простых работяг Никопольчан, а не тех с кем решается их благополучие и комфорт, т.е. его отсутствие, в пользу того же "Каравана".





На самом деле мне тоже многое не нравиться в активистах города: - Переход на личности, поведение, оскорбления, иногда провокации и т.д. (в чем и сам признаю - грешен). Но вы прежде чем судить, поставьте зеркало перед собой. И как уже говорил вреда именно людям от активистов то ни какого, и денег с бюджета на их деятельность не выделено. А почему?





А вы спросили у людей (налогоплательщиков) куда бы они хотели что б вы направили их деньги - тем кто лает и не дает "каравану" идти, типа раскачивает яхту, или туда где удобно "каравану"? Вашему "каравану".





Сколько из бюджета выделено на "Муниципальную полицию"? Правильно, примерно 1,2 мл.грн. А какие ее функции, ну кроме тех что б гонять бабушек с пучком укропа и охранять "белый дом" от собак - активистов? Не знаете? И я не знаю. И почему у них хотя бы на логотипе нет метлы и собачьей головы? Ведь: "Чтобы выделиться, опричники носили особые кафтаны, а также привязывали к своим седлам собачьи головы и метлы." (цитата: "Кто такие опричники и где они обитают сегодня?").





Я был недавно в военкомате где обсуждался вопрос обороны города, так вот были представители ассоциации ветеранов АТО, самообороны города, Правый Сектор и другие кто из бюджета не получает ни копейки. А где же славная Муниципальная Полиция, или оборона города не входит в их планы?





Это силовой, так сказать, блок, а возьмите информационный. Скажите мне с какого ... налогоплательщики оплачивают пиар и отмазки того самого "каравана"? Включите любой выпуск программы "Никополь Сегодня". Опять же сколько денег из бюджета, т.е. из кармана граждан идет на то что б они видели как у нас все хорошо, а активисты - дурачки.





Уважаемые, если вы из кабинетов не выходите в город, то люди там живут. Почему не сказать сколько денег выделенных областным бюджетом не было освоено, без отмазок, причина и так понятна, а город превращается в свалку.





Почему не дать слово в программе "Никополь Сегодня", оплачиваемой за деньги Никопольчан, тому же Журавлеву или Кирилову? Без ваших подводочек, в равных долях.





Может стоит спросить у налогоплательщиков и выделять столько же денег ( в общем прим. 2 мил.грн.) на поддержку деятельности активистов? Так и у людей будет выбор мнения, сами смогут определиться кто есть кто, и квалификация тех же активистов поднимется. Только вашему "каравану" это не надо.





Вопросов еще много, у пациента платы №7 Виктора Артеменко, но сейчас хотелось бы получить пояснения хотя бы на эти. Хотя кто меня услышит? "Собака лает, караван идет"!?!





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