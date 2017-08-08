 Нікопольські волонтери дарують шанс на життя безпритульним собакам

Нещодавно Верховна Рада України ухвалила законопроект про зміни до законодавства щодо гуманного ставлення до тварин. Штраф за жорстоке поводження з тваринами збільшили в десятки разів. А знущання над тваринами, вчинене з особливою жорстокістю каратимуть позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.





Найбільше від жорстокого поводження страждають безпритульні тварини. В Нікополі функціонує «Притулок для безпритульних тварин», що перебуває на балансі КП «Міськавтодор-1». Тут волонтери намагаються дати друге життя покинутим песикам. Екскурсію територією притулку провела керівник благодійного фонду «Нікопольський притулок для тварин – «Шанс на життя» Олена Омельченко.

Фонд було створено з метою нагодувати, вилікувати, а іноді і врятувати життя собакам, що опинилися на вулиці. Останнім часом благодійний фонд розпочав ще й активний пошук господарів для чотирилапих жителів притулку. З травня поточного року вже знайшли новий дім майже 90 собак. На сьогодні тут налічується близько 180 собак, разом із цуценятами. Всі вони привиті від сказу і простерилізовані за кошти міського бюджету.

Як зазначає Олексій Савченко, директор КП «Міськавтодор-1», регулювати популяцію безпритульних собак міста можна виключно стерилізуючи якомога більшу їх кількість. Саме тому міська влада почала співпрацювати із волонтерами та серйозно зайнялась цим питанням.

Крім того, бюджет міста забезпечує заробітну плату працівників та усі комунальні послуги. Звичайно, значну частину витрат притулку покривають волонтери за рахунок збору коштів від небайдужих громадян.

Собаки мають усі умови комфортного проживання: прийом їжі двічі на день, дотримання питного режиму у літню спеку, водні процедури та чистоту у вольєрах. Також, облагороджується загальна територія притулку – відбувається покіс трави і своєчасний вивіз сміття.

Майже кожна собака у притулку має свою трагічну історію. Сьогодні тут на люблячу родину чекає собачка Фортуна. До волонтерів вона потрапила із повністю роздробленою лапкою, яку не вдалося врятувати, тому Фортуна живе на трьох та не помічає цього. Життєрадісна і ласкава тваринка стане гарним та вірним другом.

Ще одна цікава дівчинка-песик на ім’я Паті бажає знайти сім’ю. Вона дуже тендітна та особлива. Собачка має надчутливу, м’яку шерсть і взимку не витримає перебування на вулиці, тож шукає теплий дім. Паті завжди посміхається і дарує гарний настрій всім довкола.

Ви, звичайно, можете купити породистого цуцика, але найбільше любові, вдячності та вірності можна побачити саме в очах цих чотирилапих безхатченків. Подаруйте дім тваринці, яка чекає на люблячого господаря!

«Притулок для безпритульних тварин» запрошує вас за адресою вул. Херсонська 541(б) з 9 до 18 години. Запевняємо, що візит до притулку та знайомство з його товариськими, активними та ласкавими жителями надовго залишаться у вашому серці. Завітайте та переконайтеся в цьому самі!





Прес-служба міської ради

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