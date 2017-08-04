Особенно в последнее время в нашем городе происходят ситуации которые умом ну просто не понять. А я сталкиваюсь еще и с проблемой что не знал в какую рубрику разместить тот или иной материал. Возьмите, к примеру, любую сессию исполкома. Это что "Политика"? -Нет. "Экономика" или "Жизнь города"? - Тоже нет. Там этим и не пахнет. Тогда что? Вот и решил создать рубрику (группу) "Никополь, палата №7". По моему самое подходящее определение.
В данной группе давайте будем размещать то что не поддается логике простого Никопольчанина, и смешные отмазки представителей городской власти и их подтанцовке. Хотя смеху мало, нам здесь жить
И так, Добро Пожаловать в палату №7. Здесь вас ждет, жестокая терапия, холодный душ, теплый чай, цианид только в рафинаде и наше радушие. Пациент безнадёжен. Если врач сказал в морг, значит — в морг? Больной будет сопротивляться, но Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила...
И так, Добро Пожаловать в палату №7. Здесь вас ждет, жестокая терапия, холодный душ, теплый чай, цианид только в рафинаде и наше радушие. Пациент безнадёжен. Если врач сказал в морг, значит — в морг? Больной будет сопротивляться, но Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила...
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Извините может не в тему. На сайте газеты "ГОРОД Никополь" хочу создать рубрику - "Совок непобедим" или "Никополь - палата №7". Просто не знал куда разместить этот материал. Работников полиции искренне поздравляю
Справедливость на майдане делали активные люди со всей Украины в Киеве. Возможно они же и наведут когда нибудь порядок в общей системе монополистов (опять же в Киеве), но у нас-то проблема назрела в Никополе. Никопольчане в подавляющем большинстве пассивные ждуны и воевать готовы только на диване. Посмотрите кол-во просмотров этой статьи - Просмотров: 1306 а комментаторов аж 4 человека - что еще раз подтверждает пассивность нашего населения.
Теперь переходим к сути и продолжаем. Я ничего не писала о дальнейшем плане борьбы, т.к. интересовало мнение населения о том КТО ТАКОЙ ГОРГАЗ. Вы написали ваше мнение, ждуны как всегда промолчали, значит будем считать что наши враги все кто работает в горгазе. Исходя из этого предлагаю следующее: 1. Создаем сайт, группу ВК или на фейсбуке (нужно решить где именно) для решения проблем (по сути борьбы) с горгазом. 2. На сайте пишем советы, и фиксируем все противоправные действия работников горгаза. Чтобы вся картина была видна в одном месте, а не на разных сайтах, где она уже давно забылась и потерялась. 3. Добавляем всех работников горгаза на сайт, чтобы видеть этих уродов в лицо. Приехал стоят опломбировать - его сфоткали и выложили с описанием что он конкретно натворил, а другие еще и адрес + его семейное положение + его страницу в соц.сетях добавят. Нужно чтобы эти "крысы" понимали, что их рожу и адрес будут видеть и по городу таким "крысам" ходить не безопасно. 4. Рожу директора горгаза + адрес также в студию - многие захотят узнать как этот "приятный человек" выглядит и где он живет)). 5. На сайте сразу выясним, кто активный - тому помогаем. Ждуны свои проблемы пусть сами решают. 6. Уже есть юрист который готов давать практические советы и рекомендации. Есть ребята, которые оформят и будут вести сайт/группу.
Теперь можно обсудить подробнее все вышесказанное и написать свои замечания.
Проблема может быть в том что и группу будут посещать два десятка человек т.к. о ней мало кто будет знать. Но пункты мне нравятся. Только опять-таки какова конечная цель? Ну будем мы их знать в лицо, ну придет обматерит их кто нибудь в соц сети или при встрече или тумаков надает, а они будут посылать и в полицию жаловаться. Вот другое дело если собирать инфу чтобы знать где их искать в революционное неспокойное время - это да. А так дальше порицания и осуждения не пойдет. А им по фигу. Опричники чувствуют поддержку системы и потому ведут себя нагло, и боятся только прямого физического воздействия или такой возможности в будущем.
Да...Никополь не Покров...увы! У нас решение о помощи членам семей погибших воинов и на эту сессию не попало.. Но главное, что в Покрове, все происходит не под давлением, а по инициативе Городского головы и Городского совета!
Справедливость на майдане делали активные люди со всей Украины в Киеве. Возможно они же и наведут когда нибудь порядок в общей системе монополистов (опять же в Киеве), но у нас-то проблема назрела в Никополе. Никопольчане в подавляющем большинстве пассивные ждуны и воевать готовы только на диване. Посмотрите кол-во просмотров этой статьи - Просмотров: 1306 а комментаторов аж 4 человека - что еще раз подтверждает пассивность нашего населения.
Теперь переходим к сути и продолжаем. Я ничего не писала о дальнейшем плане борьбы, т.к. интересовало мнение населения о том КТО ТАКОЙ ГОРГАЗ. Вы написали ваше мнение, ждуны как всегда промолчали, значит будем считать что наши враги все кто работает в горгазе. Исходя из этого предлагаю следующее: 1. Создаем сайт, группу ВК или на фейсбуке (нужно решить где именно) для решения проблем (по сути борьбы) с горгазом. 2. На сайте пишем советы, и фиксируем все противоправные действия работников горгаза. Чтобы вся картина была видна в одном месте, а не на разных сайтах, где она уже давно забылась и потерялась. 3. Добавляем всех работников горгаза на сайт, чтобы видеть этих уродов в лицо. Приехал стоят опломбировать - его сфоткали и выложили с описанием что он конкретно натворил, а другие еще и адрес + его семейное положение + его страницу в соц.сетях добавят. Нужно чтобы эти "крысы" понимали, что их рожу и адрес будут видеть и по городу таким "крысам" ходить не безопасно. 4. Рожу директора горгаза + адрес также в студию - многие захотят узнать как этот "приятный человек" выглядит и где он живет)). 5. На сайте сразу выясним, кто активный - тому помогаем. Ждуны свои проблемы пусть сами решают. 6. Уже есть юрист который готов давать практические советы и рекомендации. Есть ребята, которые оформят и будут вести сайт/группу.
Теперь можно обсудить подробнее все вышесказанное и написать свои замечания.
Если ферик повернул против Фисака, это настораживает. Видать готовят для города очередную пакость. Хорошего от них не жди. Суди о них по делам. А дела для города у них не ахти. Это и земельный налог, который они категорически отказываются платить на равных. И нищенские зарплаты, а это снова налоги, которые недополучает город. Это и детишки рабочих, с которых они дерут три шкуры за пионерлагерь. Это и вопрос о плавательном бассейне, который заболтали. И я так думаю, что не будет у нас никакого. Это и улица имени 50-летия Куцина (всю жизнь мечтали). Да и взять по мелочам. Делали плитку перед КСК, зажлобились кинуть пару метров до дороги (что бы было по людски). Противно смотреть. И я вот уверен, что Славовна указывала на это (она человек цельный, и такую мелочёвку вряд ли пропустила бы). Но сэмэновыч сказал, что хватит с них и так, не облезут. Вот к бабки не ходи. А Элетрометаллургов от автовокзала до кольца? По неписанным законам её всю жизнь ферик помогал делать (мы это помним, улицу в честь него и назвали). А теперь дела нема. Видать идут тёрки. Также и с дорогой на Старозаводское (мотаются туда-сюда какие то гамновозы). Разбили на ухнарь. Так что Никополь не ведись в очередной раз. А то посадят на трон какого то кирилова. И оглянутся не успеем.
Все верно. Но что теперь Фисака терпеть и ничего не делать? Кирилов не депутат. Как его поставят? Только через выборы. На так надо головой народу думать за кого голосовать. А вот секретарем могут какого-нибудь РЫГа из Выродження поставить и управлять без выборов как это было с Фисаком.
Почему мы не говорим о сотрудниках горгаза, которые знают "что делают" и все равно это делают?
Вопрос они невинные овечки которым тоже "надо семью кормить" или наши враги, как и горгаз??? У кого какие мнения на этот счет?
Так я ж о сотрудниках все уже сказал. Читайте выше. С начальником приходилось иметь дело. Это он их всех так и воспитал что народ - быдло, которое надо нагибать, мол, все равно ничего не сделают, помычат и заплатят. Выхоленная рожа, которая(уверен на все 100%) уссытся не то что при виде гранаты, а при виде обычного дрына. Просто у таких как он в мозгах не заложено, что нужно делать если быдло(на их языке - потребители или абоненты, как они там нас обзывают)вдруг взбунтуется и снимет с него "неприкосновенность" прямо в кабинете. Вы осуждаете мои методы, но своих не предлагаете, при этом подчеркивая что заявление на гопника в темном углу писать бесполезно. Так какой выход? Умные и действенные методы это какие? А насчет сказок, а вы верили что в конце 2013 такие события будут? А я их предсказывал еще в 2010-м. Тогда тоже многие знакомые так реагировали, мол, ты что, зек уже навсегда, и дети наши при нем выростут, свыкнемся как-то. А потом очень удивились. Вот и теперь впереди нас ждут смутные, но очень интересные времена. Властимущие, чиновники, олигархи и их прислуга назовут это беззаконием, беспределом, фашизмом, а я бы назвал это прямым народовластием на определенное время(а потом, после завершения войны, будут выборы и все как положено). И там уже не нужно будет никаких запутанных процедур, решений продажных судов. В каждом городе местные жители знают в лицо и знают где живут те, кто долгое время гадил им на голову. А про гранату это я так сказал... Это было бы слишком дорогое удовольствие для тех, ничтожеств что управляют нашим городом, горгазом, водоканалом и пр. Полкирпича им хватит как и беркутне в свое время. Я конечно ожидал их немного раньше - в феврале 2016, но Вальцман тогда успел сыграть на опережение и спасти свою шкуру. Да все к лучшему. То были говно, а не повстанцы. Хорошо что их перекупили и все увидели их истинное лицо. Менять барыг на жуликов нет смысла. Обстановка в обществе накаляется и универсальный бред, придуманный в марте 2014 году на 40 день Майдана чушкой Викой Сюмар "низзя, а то путин войска введет" уже не действует, а вызывает лишь смех или раздражение т.к. он их давно ввел и не выведет пока мы их не вышвырнем с нашей земли что при этой власти невозможно. Лидеры скоро проявятся, народ долго к чему-то особо призывать не нужно будет, всех и так достало. И тогда сказка станет реальностью. А пока нужно чуть подождать.
Любимый,верный,преданный. http://24tv.ua/ru/v_ukraine_budut_nadolgo_sazhat_za_izdevatelstvo_nad_zhivotnym i_poroshenko_podpisal_zakon_n847988 а это для тех кто не знает что такое любовь верность преданность.
Если каждый будет тут пилить ,то фермерам и не останется...Это одиночка. От поворота на Шевченково до Лошкаревского работают более умело . Там целая бригада по осени создается ,в жилетках )) ...Программа якобы по зачистке посадки вдоль трассы..На самом деле вырезается мама не горюй...
Если ферик повернул против Фисака, это настораживает. Видать готовят для города очередную пакость. Хорошего от них не жди. Суди о них по делам. А дела для города у них не ахти. Это и земельный налог, который они категорически отказываются платить на равных. И нищенские зарплаты, а это снова налоги, которые недополучает город. Это и детишки рабочих, с которых они дерут три шкуры за пионерлагерь. Это и вопрос о плавательном бассейне, который заболтали. И я так думаю, что не будет у нас никакого. Это и улица имени 50-летия Куцина (всю жизнь мечтали). Да и взять по мелочам. Делали плитку перед КСК, зажлобились кинуть пару метров до дороги (что бы было по людски). Противно смотреть. И я вот уверен, что Славовна указывала на это (она человек цельный, и такую мелочёвку вряд ли пропустила бы). Но сэмэновыч сказал, что хватит с них и так, не облезут. Вот к бабки не ходи. А Элетрометаллургов от автовокзала до кольца? По неписанным законам её всю жизнь ферик помогал делать (мы это помним, улицу в честь него и назвали). А теперь дела нема. Видать идут тёрки. Также и с дорогой на Старозаводское (мотаются туда-сюда какие то гамновозы). Разбили на ухнарь. Так что Никополь не ведись в очередной раз. А то посадят на трон какого то кирилова. И оглянутся не успеем.
Урочистості з нагоди другої річниці заснування Національної поліції відбулися 4 серпня у міському відділі поліції.
Зі святом працівників правоохоронних органів привітали: нікопольський міський голова Андрій Фісак, помічник народного депутата України Андрія Шипка - Тетяна Мороз, керівництво Нікопольського району, голова міського відділу поліції Євген Кравцов, голова спілки ветеранів МВС Нікополя Яків Дрозд, духовенство міста.
На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305