Просто аккуратненький скверик в Старой части Никополя (видео) 

Цитата: MyCity

Почему мы не говорим о сотрудниках горгаза, которые знают "что делают" и все равно это делают?



Вопрос они невинные овечки которым тоже "надо семью кормить" или наши враги, как и горгаз??? У кого какие мнения на этот счет?

Так я ж о сотрудниках все уже сказал. Читайте выше. С начальником приходилось иметь дело. Это он их всех так и воспитал что народ - быдло, которое надо нагибать, мол, все равно ничего не сделают, помычат и заплатят. Выхоленная рожа, которая(уверен на все 100%) уссытся не то что при виде гранаты, а при виде обычного дрына. Просто у таких как он в мозгах не заложено, что нужно делать если быдло(на их языке - потребители или абоненты, как они там нас обзывают)вдруг взбунтуется и снимет с него "неприкосновенность" прямо в кабинете. Вы осуждаете мои методы, но своих не предлагаете, при этом подчеркивая что заявление на гопника в темном углу писать бесполезно. Так какой выход? Умные и действенные методы это какие? А насчет сказок, а вы верили что в конце 2013 такие события будут? А я их предсказывал еще в 2010-м. Тогда тоже многие знакомые так реагировали, мол, ты что, зек уже навсегда, и дети наши при нем выростут, свыкнемся как-то. А потом очень удивились. Вот и теперь впереди нас ждут смутные, но очень интересные времена. Властимущие, чиновники, олигархи и их прислуга назовут это беззаконием, беспределом, фашизмом, а я бы назвал это прямым народовластием на определенное время(а потом, после завершения войны, будут выборы и все как положено). И там уже не нужно будет никаких запутанных процедур, решений продажных судов. В каждом городе местные жители знают в лицо и знают где живут те, кто долгое время гадил им на голову. А про гранату это я так сказал... Это было бы слишком дорогое удовольствие для тех, ничтожеств что управляют нашим городом, горгазом, водоканалом и пр. Полкирпича им хватит как и беркутне в свое время. Я конечно ожидал их немного раньше - в феврале 2016, но Вальцман тогда успел сыграть на опережение и спасти свою шкуру. Да все к лучшему. То были говно, а не повстанцы. Хорошо что их перекупили и все увидели их истинное лицо. Менять барыг на жуликов нет смысла. Обстановка в обществе накаляется и универсальный бред, придуманный в марте 2014 году на 40 день Майдана чушкой Викой Сюмар "низзя, а то путин войска введет" уже не действует, а вызывает лишь смех или раздражение т.к. он их давно ввел и не выведет пока мы их не вышвырнем с нашей земли что при этой власти невозможно. Лидеры скоро проявятся, народ долго к чему-то особо призывать не нужно будет, всех и так достало. И тогда сказка станет реальностью. А пока нужно чуть подождать.