Нашему Амбулю "Канзасу" сегодня ТРИ года

Цитата: Русскоязычный бандеровец

Хотя, я предпочел бы не ствол, а гранату для экономии времени. Вопрос только в том, успеет ли сбежать начальник горгаза если начнется революция. Интуиция подсказывает что к нему первому народ зайдет на "дружескую" беседу. Да и крысы эти конторские вместе с поддакивающими им бестолковыми придурками, не способными нормально газовую плиту почистить, кран поменять, но лихо перекрывающими краны в подъездах и квартирах уж очень, видно, довольны своей работой, хамят и упиваются властью над другими людьми. Но все может измениться в один момент. И будут они потом проситься и ныть что только команды выполняли. Слушать никто не станет как и они не слушают сейчас.

Судя по комментариям вроде взрослый человек, а в сказки верите)) или это самовнушение? "Да как поднимется народ, да как возьмете вы гранату, да как побегут опричники горгаза и сам начальник как начнет умолять и т.д. и т.п." ВЫ САМИ В ЭТО ВЕРИТЕ?! Никто ничего делать не будет, никто никуда не побежит и гранаты у вас нет (даже если бы была, вы бы ее не использовали). А реальность такова, что НАГИБАЕТ горгаз всех, ладно бы пассивных нагибал - это их судьба, но и активных нагибает, которые с этим явно не согласны! И главное - давно горгаз уже нагибает и все понимают, что нет на него законной управы. Все только жалуются в комментариях и грозят кулачками (т.е. сказки сочиняют и самовнушением занимаются). А горгаз в это время вполне физически всех имеет.Вобщем есть мысли на это счет:1. Нужно признать, что горгаз ВРАГ, который действует НЕЗАКОННЫМИ методами и соответственно относится к нему нужно, как К ВРАГУ.2. Ситуация с вымогательством и отключениями СЕРЬЕЗНАЯ, поэтому мораль и нравственность в решении этого вопроса на время отставляем в сторону.3. Решение законными методами это тоже самое, что ночью, в темном переулке писать заявление в суд на гопника, который дубасит тебя битой (вам отключили газ зимой, а вы пытаетесь добитья справедливости в суде).4. Воевать нужно используя другие методы - УМНЫЕ И ДЕЙСТВЕННЫЕ!!!. Имеется ввиду не граната и не мордобой - толку от этого не будет, только последствия.Исходя из всего написанного, хочу спросить ваше мнение. КТО ТАКОЙ ГОРГАЗ? Это только начальник или также его подчиненные, которые исполняют это ГРЯЗНУЮ НЕЗАКОННУЮ РАБОТУ? Не начальник же едет к вам и отключает стояк и не начальник вас посылает и врет на горячей линии, и не начальник врет и ломится в ваши квартиры зимой, чтобы под предлогом утечки опечатать вам счетчик! Почему мы не говорим о сотрудниках горгаза, которые знают "что делают" и все равно это делают?Вопрос они невинные овечки которым тоже "надо семью кормить" или наши враги, как и горгаз??? У кого какие мнения на этот счет?