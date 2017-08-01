Как фермеры задержали уничтожителей леса и урожая (фото, видео) 

Нікопольський об’єднаний міський військовий комісаріат інформує, що з 11 по 20 вересня 2017 року відбудуться навчальні збори з військовозобов’язаними призначеними до складу загону оборони міста Нікополь.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Любимый,верный,преданный. http://24tv.ua/ru/v_ukraine_budut_nadolgo_sazhat_za_izdevatelstvo_nad_zhivotnym i_poroshenko_podpisal_zakon_n847988 а это для тех кто не знает что такое любовь верность преданность.
Если каждый будет тут пилить ,то фермерам и не останется...Это одиночка. От поворота на Шевченково до Лошкаревского работают более умело . Там целая бригада по осени создается ,в жилетках )) ...Программа якобы по зачистке посадки вдоль трассы..На самом деле вырезается мама не горюй...
Если ферик повернул против Фисака, это настораживает. Видать готовят для города очередную пакость. Хорошего от них не жди. Суди о них по делам. А дела для города у них не ахти. Это и земельный налог, который они категорически отказываются платить на равных. И нищенские зарплаты, а это снова налоги, которые недополучает город. Это и детишки рабочих, с которых они дерут три шкуры за пионерлагерь. Это и вопрос о плавательном бассейне, который заболтали. И я так думаю, что не будет у нас никакого. Это и улица имени 50-летия Куцина (всю жизнь мечтали). Да и взять по мелочам. Делали плитку перед КСК, зажлобились кинуть пару метров до дороги (что бы было по людски). Противно смотреть. И я вот уверен, что Славовна указывала на это (она человек цельный, и такую мелочёвку вряд ли пропустила бы). Но сэмэновыч сказал, что хватит с них и так, не облезут. Вот к бабки не ходи. А Элетрометаллургов от автовокзала до кольца? По неписанным законам её всю жизнь ферик помогал делать (мы это помним, улицу в честь него и назвали). А теперь дела нема. Видать идут тёрки. Также и с дорогой на Старозаводское (мотаются туда-сюда какие то гамновозы). Разбили на ухнарь. Так что Никополь не ведись в очередной раз. А то посадят на трон какого то кирилова. И оглянутся не успеем.
Что-то не вяжется с юридической логикой--по закону выбирают всем народом голов и депутатов, а отзывают единицы. В старину так и делали--собирали казаки сход, проворовавшегося или струсившего атамана--на цугундер, а нового выбирают. Ну так и сейчас логичнее требовать выборов, а там как народ скажет, и никакой буквоед не придерется.
Хотя, я предпочел бы не ствол, а гранату для экономии времени. Вопрос только в том, успеет ли сбежать начальник горгаза если начнется революция. Интуиция подсказывает что к нему первому народ зайдет на "дружескую" беседу. Да и крысы эти конторские вместе с поддакивающими им бестолковыми придурками, не способными нормально газовую плиту почистить, кран поменять, но лихо перекрывающими краны в подъездах и квартирах уж очень, видно, довольны своей работой, хамят и упиваются властью над другими людьми. Но все может измениться в один момент. И будут они потом проситься и ныть что только команды выполняли. Слушать никто не станет как и они не слушают сейчас.
Судя по комментариям вроде взрослый человек, а в сказки верите)) или это самовнушение? "Да как поднимется народ, да как возьмете вы гранату, да как побегут опричники горгаза и сам начальник как начнет умолять и т.д. и т.п." ВЫ САМИ В ЭТО ВЕРИТЕ?! Никто ничего делать не будет, никто никуда не побежит и гранаты у вас нет (даже если бы была, вы бы ее не использовали). А реальность такова, что НАГИБАЕТ горгаз всех, ладно бы пассивных нагибал - это их судьба, но и активных нагибает, которые с этим явно не согласны! И главное - давно горгаз уже нагибает и все понимают, что нет на него законной управы. Все только жалуются в комментариях и грозят кулачками (т.е. сказки сочиняют и самовнушением занимаются). А горгаз в это время вполне физически всех имеет.
Вобщем есть мысли на это счет: 1. Нужно признать, что горгаз ВРАГ, который действует НЕЗАКОННЫМИ методами и соответственно относится к нему нужно, как К ВРАГУ. 2. Ситуация с вымогательством и отключениями СЕРЬЕЗНАЯ, поэтому мораль и нравственность в решении этого вопроса на время отставляем в сторону. 3. Решение законными методами это тоже самое, что ночью, в темном переулке писать заявление в суд на гопника, который дубасит тебя битой (вам отключили газ зимой, а вы пытаетесь добитья справедливости в суде). 4. Воевать нужно используя другие методы - УМНЫЕ И ДЕЙСТВЕННЫЕ!!!. Имеется ввиду не граната и не мордобой - толку от этого не будет, только последствия.
Исходя из всего написанного, хочу спросить ваше мнение. КТО ТАКОЙ ГОРГАЗ? Это только начальник или также его подчиненные, которые исполняют это ГРЯЗНУЮ НЕЗАКОННУЮ РАБОТУ? Не начальник же едет к вам и отключает стояк и не начальник вас посылает и врет на горячей линии, и не начальник врет и ломится в ваши квартиры зимой, чтобы под предлогом утечки опечатать вам счетчик! Почему мы не говорим о сотрудниках горгаза, которые знают "что делают" и все равно это делают?
Вопрос они невинные овечки которым тоже "надо семью кормить" или наши враги, как и горгаз??? У кого какие мнения на этот счет?
Если там журавлёв значит понятно партия видёрников хочет поставить саюка -видёрника и потом вперёд рыги вернулись. я НЕ ЗА ФИСАКА НО ПРОТИВ ПУСТОМЕЛЬ-СМЕЩАЕМ ФИСАКА АВТОМАТОМ СТАЁТ СЕКРЕТАРЬ САЮК А ЭТО НЗФ ТВАРИ И ТОГДА ГОРОДУ будет полный крендец.
Полностью поддерживаю. НЗФ у себя пусть сначала срачЪ приберут, а потом лезут в город. Руководители хреновы, по миллиону там уже небось зарплаты себе поделали. Да и уже это проходили когда Токаря выгнали и Фисак вскарабкался в кресло мэра. Хватит допускать до власти кого попало. Секретаря тоже нужно гнать в шею вместе с мэром.
У нас тоже такое творили в доме. Под предлогом утечки газа опломбировали стояк. И тоже требовали чтобы все по стояку были дома, но в этот день не пришли, а пришли на следующий. Им нужен был предлог залезть в каждую квартиру и опломбировать счетчик если есть долг. А остальные непонятно чего должны были сутки сидеть без газа. Но по закону с этим отрепьем воевать бесполезно. Судов нет и власти нет. Есть только барыги на всех уровнях. Поэтому только воевать как на картинке. Хотя, я предпочел бы не ствол, а гранату для экономии времени. Вопрос только в том, успеет ли сбежать начальник горгаза если начнется революция. Интуиция подсказывает что к нему первому народ зайдет на "дружескую" беседу. Да и крысы эти конторские вместе с поддакивающими им бестолковыми придурками, не способными нормально газовую плиту почистить, кран поменять, но лихо перекрывающими краны в подъездах и квартирах уж очень, видно, довольны своей работой, хамят и упиваются властью над другими людьми. Но все может измениться в один момент. И будут они потом проситься и ныть что только команды выполняли. Слушать никто не станет как и они не слушают сейчас. И на самом деле это очень плохо. Так и начинаются противостояния в обществе. Но в нашей стране развелось слишком много опричников и лакеев, прислуживающих власти. И народ на них в случае чего отыграется так же, как и на чиновниках. Тут ничего не поделаешь.
Если там журавлёв значит понятно партия видёрников хочет поставить саюка -видёрника и потом вперёд рыги вернулись. я НЕ ЗА ФИСАКА НО ПРОТИВ ПУСТОМЕЛЬ-СМЕЩАЕМ ФИСАКА АВТОМАТОМ СТАЁТ СЕКРЕТАРЬ САЮК А ЭТО НЗФ ТВАРИ И ТОГДА ГОРОДУ будет полный крендец.
Ежегодно День Металлурга Украины празднуется в третье воскресенье июля. И в 2017 году этот получается 16 июля. Металлург – это очень тяжелая и мужественная профессия, поэтому подобный праздник очень важен для всех людей, которые работают в этой сфере.
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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