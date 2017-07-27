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Информация / Нікопольський військкомат збирає військовозобов’язаних загону оборони міста Нікополь на навчальні збори! (Сегодня, 09:22)

Нікопольський об’єднаний міський військовий комісаріат інформує, що з 11 по 20 вересня 2017 року відбудуться навчальні збори з військовозобов’язаними призначеними до складу загону оборони міста Нікополь.  

       Загін оборони формується з оголошенням загальної мобілізації або введенням воєнного стану та виконує завдання по охороні та обороні важливих об’єктів життєзабезпечення міста Нікополь та Нікопольського району. Загін охорони виконує завдання в межах територіальної одиниці де він створений (Нікопольський район).

       Навчальні збори сплановано провести у м. Нікополь, навчальні стрільби на військовому полігоні у м. Кривий Ріг.
       Метою проведення зборів є підвищення рівня фахової підготовки, злагодженості дій підрозділів та підвищення бойового вишколу.
       Термін проведення зборів 10 днів.
     
 У 2017 році військовозобов’язаним при проходження навчальних зборів передбачені відповідні пільги та соціальні гарантії.
       Військовозобов’язаному  компенсується:
      - середньомісячна заробітна плата на підприємстві за той час що він перебував на зборах;
      -  забезпечується проїзд до місця проведення зборів та в зворотному напрямку;
      -    добові за кожен день перебування на зборах.
       
Військовозобов’язаному на весь період виконання обов'язків на зборах гарантується:
  • збереження робочого місця;
  • державне страхування, безкоштовне медичне забезпечення. 
       У період зборів військовозобов’язаний має можливість зустрітися зі своїми товаришами, удосконалити свої військові навички, практично виконати стрільби з бойової зброї, метання гранат тощо.

       За детальною інформацією зверніться до Нікопольського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: вул. І. Сірка 39, тел. 5-13-21       
                                    ТВО військового комісара
                                                                                  Нікопольського ОМВК
підполковник Брисін О.В.

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Информация » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    Нікопольський об’єднаний міський військовий комісаріат інформує, що з 11 по 20 вересня 2017 року відбудуться навчальні збори з військовозобов’язаними призначеними до складу загону оборони міста Нікополь.  
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    • Emelya 27.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (20)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      появилась бы на карте Украинская империя

      Что хорошего в империи? Даже если б она не развалилась, как остальные, так-же и были бы в ней кэривныкы, барыги и те кто для них пашет. Чтоб народу жилось нормально в стране, ей не обязательно быть империей.
    • Emelya 26.07.2017
      С-400 СНОВА ОБЛАЖАЛСЯ (ВИДЕО) (5)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Снарядов и патронов хватает и их производство не так сложно наладить.

      Ну если наладить, если савецких запасов хватает, не смотря на то, что их столько лет продавали, взрывали, стреляли, если не отсырел порох в их пороховницах, тогда я спокоен. А завод, на строительство которого пару недель назад верховный главнокомандующий решил выделить 1,4млрд. грн., может производить боеприпасы по стандартам НАТО, в НАТО их продавать и приносить прибыль оставшемуся на второй срок.
    • Русскоязычный бандеровец 26.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (20)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Если бы не тупость бездарного реестрового полководца Б.Хмельницкого то никакой Речи Посполитой бы не было уже в 1848 году.

      Да, безусловно 1648 год. Стыдно даже случайно такие описки допускать.

      Цитата: Emelya
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      появилась бы на карте Украинская империя

      А себя мы видим особой, приближённой к императору или хотя-бы паном, но никак не холопом, крипаком. Я тоже иногда думкой богатею.

      Ну, вообще-то я тогда еще не родился и не мог быть никем из вышеперечисленных персонажей.
    • Александр Рыбаков 26.07.2017
      С-400 СНОВА ОБЛАЖАЛСЯ (ВИДЕО) (5)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Снарядов и патронов хватает и их производство не так сложно наладить. А вот то , что возобновить производство ракетных систем аналогичных С 400 , будет очень сложно -это так. Но возможно.
    • Emelya 26.07.2017
      Виктор Артеменко: Ответ, работ ... (1)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Можно таких "работников" по старинке называть погаными ментами?
    • Emelya 26.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (20)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      появилась бы на карте Украинская империя

      А себя мы видим особой, приближённой к императору или хотя-бы паном, но никак не холопом, крипаком. Я тоже иногда думкой богатею.
    • Русскоязычный бандеровец 26.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (20)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Петрович
      А бендеровец - это мерзко
      Цитата: Виктор Артеменко
      Я бы так не расставлял акценты.

      Мерзко или нет, спросите у поляков.

      Мне как-то по фигу что думают о нас поляки. Волынская резня им не понравилась? А нам операция "Висла" не по душе и те несколько веков что нас Речь Посполитая гнобила и с грязью смешивала безуспешно пытаясь искоренить в нас все украинское. Им наш Бандера не нравится? А нам их Пилсудский. Сколько людей столько и мнений. Но лично для меня Польша такой же враг как и Россия. Если бы не тупость бездарного реестрового полководца Б.Хмельницкого то никакой Речи Посполитой бы не было уже в 1848 году. А несколькими годами позже и Московии не стало бы. Но наши подходили под стены, ныли что чужого нам не надо только нас не трогайте, подписывали мир и уходили. А через год-два отгребали по полной от одних и от других. Если бы не тупость казацкой старшины, а также рабское мышление и ограниченность гетманов Хмельницкого и Выговского то появилась бы на карте Украинская империя. Но мы себе что тогда не тех лидеров выбирали что сейчас. Вот и сидим у разбитого корыта.
    • Emelya 26.07.2017
      С-400 СНОВА ОБЛАЖАЛСЯ (ВИДЕО) (5)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      к сожалению, возможно фейк
      Сожаление может вызвать то, что в Украине не производят не только подобное С-400, но даже снаряды и патроны.
    • Emelya 26.07.2017
      Сбор подписей у исполкома: Зач ... (7)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Может кто-нибудь из непроголосовавших пояснит, почему отказались на аукционе продавать? И ещё интересно: Ленина и бабло за него, уже попилили?
    • Emelya 26.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (20)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Алексей Вайс
      бендеровец - это мерзко.

      Наверно "бендеровец" - житель города Бендеры, а "бандеровец" - тот, кто считает героем чувака, сдриснувшего за границу к тем, с кем якобы боролся.
      Цитата: Виктор Артеменко
      Мерзко это рАссея

      Думаю, мерзко, когда "кэривныкы" города, области, страны заботятся только о своих карманах и креслах. Где бы это не было.
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