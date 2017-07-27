Нікопольський військкомат збирає військовозобов’язаних загону оборони міста Нікополь на навчальні збори!

Цитата: Александр Петрович



Цитата: Виктор Артеменко Я бы так не расставлял акценты.

Мерзко или нет, спросите у поляков. А бендеровец - это мерзкоМерзко или нет, спросите у поляков.

Мне как-то по фигу что думают о нас поляки. Волынская резня им не понравилась? А нам операция "Висла" не по душе и те несколько веков что нас Речь Посполитая гнобила и с грязью смешивала безуспешно пытаясь искоренить в нас все украинское. Им наш Бандера не нравится? А нам их Пилсудский. Сколько людей столько и мнений. Но лично для меня Польша такой же враг как и Россия. Если бы не тупость бездарного реестрового полководца Б.Хмельницкого то никакой Речи Посполитой бы не было уже в 1848 году. А несколькими годами позже и Московии не стало бы. Но наши подходили под стены, ныли что чужого нам не надо только нас не трогайте, подписывали мир и уходили. А через год-два отгребали по полной от одних и от других. Если бы не тупость казацкой старшины, а также рабское мышление и ограниченность гетманов Хмельницкого и Выговского то появилась бы на карте Украинская империя. Но мы себе что тогда не тех лидеров выбирали что сейчас. Вот и сидим у разбитого корыта.