Нікопольський військкомат збирає військовозобов’язаних загону оборони міста Нікополь на навчальні збори!

Нікопольський об’єднаний міський військовий комісаріат інформує, що з 11 по 20 вересня 2017 року відбудуться навчальні збори з військовозобов’язаними призначеними до складу загону оборони міста Нікополь.
Загін оборони формується з оголошенням загальної мобілізації або введенням воєнного стану та виконує завдання по охороні та обороні важливих об’єктів життєзабезпечення міста Нікополь та Нікопольського району. Загін охорони виконує завдання в межах територіальної одиниці де він створений (Нікопольський район).
Навчальні збори сплановано провести у м. Нікополь, навчальні стрільби на військовому полігоні у м. Кривий Ріг.
Метою проведення зборів є підвищення рівня фахової підготовки, злагодженості дій підрозділів та підвищення бойового вишколу.
Термін проведення зборів 10 днів.
У 2017 році військовозобов’язаним при проходження навчальних зборів передбачені відповідні пільги та соціальні гарантії.
Військовозобов’язаному компенсується:
- середньомісячна заробітна плата на підприємстві за той час що він перебував на зборах;
- забезпечується проїзд до місця проведення зборів та в зворотному напрямку;
- добові за кожен день перебування на зборах.
Військовозобов’язаному на весь період виконання обов'язків на зборах гарантується:
Нікопольський об’єднаний міський військовий комісаріат інформує, що з 11 по 20 вересня 2017 року відбудуться навчальні збори з військовозобов’язаними призначеними до складу загону оборони міста Нікополь.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Что хорошего в империи? Даже если б она не развалилась, как остальные, так-же и были бы в ней кэривныкы, барыги и те кто для них пашет. Чтоб народу жилось нормально в стране, ей не обязательно быть империей.
Снарядов и патронов хватает и их производство не так сложно наладить.
Ну если наладить, если савецких запасов хватает, не смотря на то, что их столько лет продавали, взрывали, стреляли, если не отсырел порох в их пороховницах, тогда я спокоен. А завод, на строительство которого пару недель назад верховный главнокомандующий решил выделить 1,4млрд. грн., может производить боеприпасы по стандартам НАТО, в НАТО их продавать и приносить прибыль оставшемуся на второй срок.
Мне как-то по фигу что думают о нас поляки. Волынская резня им не понравилась? А нам операция "Висла" не по душе и те несколько веков что нас Речь Посполитая гнобила и с грязью смешивала безуспешно пытаясь искоренить в нас все украинское. Им наш Бандера не нравится? А нам их Пилсудский. Сколько людей столько и мнений. Но лично для меня Польша такой же враг как и Россия. Если бы не тупость бездарного реестрового полководца Б.Хмельницкого то никакой Речи Посполитой бы не было уже в 1848 году. А несколькими годами позже и Московии не стало бы. Но наши подходили под стены, ныли что чужого нам не надо только нас не трогайте, подписывали мир и уходили. А через год-два отгребали по полной от одних и от других. Если бы не тупость казацкой старшины, а также рабское мышление и ограниченность гетманов Хмельницкого и Выговского то появилась бы на карте Украинская империя. Но мы себе что тогда не тех лидеров выбирали что сейчас. Вот и сидим у разбитого корыта.
Ежегодно День Металлурга Украины празднуется в третье воскресенье июля. И в 2017 году этот получается 16 июля. Металлург – это очень тяжелая и мужественная профессия, поэтому подобный праздник очень важен для всех людей, которые работают в этой сфере.
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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