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Политика / Сбор подписей у исполкома: Зачем столько охраны и полиции у входа? Кого боимся? Женщин? (фото, видео) (Вчера, 13:43)

 Сбор подписей у исполкома: Зачем столько охраны и полиции у входа? Кого боимся? Женщин? (фото, видео)
Сбор подписей у исполкома: Зачем столько охраны и полиции у входа? Кого боимся? Женщин? (фото, видео)
Сбор подписей у исполкома: Зачем столько охраны и полиции у входа? Кого боимся? Женщин? (фото, видео)
Сбор подписей у исполкома: Зачем столько охраны и полиции у входа? Кого боимся? Женщин? (фото, видео)
Сбор подписей у исполкома: Зачем столько охраны и полиции у входа? Кого боимся? Женщин? (фото, видео)

Сбор подписей у исполкома: Зачем столько охраны и полиции у входа? Кого боимся? Женщин?
 
 
Сбор подписей у исполкома: Зачем столько охраны и полиции у входа? Кого боимся? Женщин? (фото, видео)
  • 0

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Политика » Просмотров: 2038 » Комментариев:4

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    • Hаписал: Вчера, 14:15 medveditca, Комментариев: 159, Новостей: 3 Пользователь offline
    Виктор, а не могли бы вы отсканировать листовку, а то на фото практически не читается как и что крадут Фисак и депутаты.


    --------------------
    Клавиатуры не горят...
    • 0

    Hаписал: Вчера, 14:31 Виктор Артеменко, Комментариев: 1672, Новостей: 4826 Пользователь offline
    medveditca, отсканировал и поставил под видео


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • 0

    Hаписал: Вчера, 15:10 Махновец, Комментариев: 108, Новостей: 0 Пользователь offline
    7 миллионов гривен - это порядка 2000 тонн металла по нынешним ценам. Я видел в своей жизни кучу металлолома такого веса. Зрелище хоть и красивое, но не очень впечатляющее.
    К чему я это пишу? Да к тому что даже если 120 километров трубопроводов измельчить и сложить в одну кучу, это будет маленькая Говерла по-никопольски! Так что наш "голова" с подельниками вообще страх потерял и берега попутал! Пора заканчивать с этими негодяями!
    • 0

    Hаписал: Вчера, 21:54 Иван Скиф, Комментариев: 5, Новостей: 0 Пользователь offline
    Разбег в цифрах между де юре и де факто 1,5$ляма уверен ради такого куша жалеть ни кого не будут все не угодные под откос,фаворит пира всего очевиден.
    • 0

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    • Русскоязычный бандеровец 25.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (5)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Очень правильное решение. Только не пойму, зачем было так долго ждать.Я ведь говорил сразу после избрания(и до избрания тоже, кстати) этого туриста из Вишневого что мэра из него не выйдет.Что он сделал за время своего пребывания на посту? Добил централизованное отопление в городе, о чем так мечтал еще Старун, попытавшись под момент еще и выселить скорую из их здания что я считаю верхом цинизма.А котельные начал строить тогда когда отопительный сезон должен был уже начаться.Собачий приют - отдельная тема. Куда девались деньги непонятно, а собак в городе до сих пор больше, чем людей.Непонятные маневры с карантином.Его никак не хотели отменять(когда все сроки вышли), лишая возможности людей торговать мясом в то время как супермаркеты торговали вовсю. При этом мэре в Никополе начался процесс уничтожения зеленых насаждений по методике партии БПП(смотрите в других городах где мэры от этой партии) и принципу "после нас хоть потоп".То что сделано с деревьями по дороге от автовокзала до 8 квартала я считаю преступлением против города, которому еще должна быть дана оценка.И не нужно спихивать на ДТЕКи и пр. наемные организации. Без разрешения городского головы в городе ничего не происходит. Это всем известно.Проводам деревья там не мешали. Мешали только тому, кто дал такую команду - сделать вместо деревьев то, что, о чем многие догадываются но стесняются говорить вслух. Через несколько лет эти обрубки будут уничтожены паразитами и засохнут. А все потому что президент у нас барыга и его команда на местах такие же барыги и готовы распродать все, даже деревья. А фраза, сказанная одним деятелем: "зато деткам тепло" странно, учитывая что замечены деревья были во дворе тех организаций, где деток нет. Освещение есть только на центральных улицах. Вот почему-то в районе парка Пушкина, например, темно. Экономят? Только вот в районе Кристалла часто свет включен днем. И хоть бы хны. И еще такая фишка при этой власти появилась.Свет на дороге то гаснет то появляется. Причем по какой-то хитроумной комбинации. То на том столбе гаснет, то на этом. И это не поломка. Там явно так отрегулировано. Нагрелось - погасло. И не только на дорогах, а и во дворах так. Опять экономия. Получается в момент внезапного наступления тьмы машины должны столкнуться, а потом появиться свет чтобы можно было оценить масштабы аварии. Про футбол вообще молчу. Привезли нам непонятно кого, назвали их "Никополь" и сказали, мол, все, футбол в городе возрожден, платите 20 грн. А нам-то нужна своя городская команда, а не залетная какая-то.
      Отдельно хотел остановиться на истерии, которую городская власть устроила со стихийными рынками в угоду АТБ и Варусу. Бездельники в полицейской форме ходят и гоняют старушек, которые банку малины и ведро яблок вынесли продать, угрожают штрафами. И все это не потому что власть за народ переживает, а потому что разогнав рынки (которые все равно были до Фисака и будут после него)хочет нас загнать в супермаркеты. Чтобы мы там и фрукты и овощи и молоко и рыбу и мысо покупали. С мясом были маневры в виде африканской чумы, которой-то и не было. С рыбой вообще смехотворище.
    • Виктор Артеменко 24.07.2017
      С-400 СНОВА ОБЛАЖАЛСЯ (ВИДЕО) (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Неудачных пусков в ВКС РФ, достаточно много.... но конкретно этому видео два года и оно не о пуске С 400, Это видео о неудачном пуске ЗРК С300 в Китае. https://m.youtube.com/watch?v=cNrhyOiMyLk

      К сожалению Вы прав. Впредь буду внимательней
    • Палыч 24.07.2017
      Как и кто в Никополе строит хр ... (1)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Насколько все-таки приятнее строить храмы в городе, а не котеджи, аптеки и блиндажи!
    • Иван Скиф 24.07.2017
      Сбор подписей у исполкома: Зач ... (4)
      Иван Скиф-С„РѕС‚Рѕ
      Разбег в цифрах между де юре и де факто 1,5$ляма уверен ради такого куша жалеть ни кого не будут все не угодные под откос,фаворит пира всего очевиден.
    • Александр Рыбаков 24.07.2017
      С-400 СНОВА ОБЛАЖАЛСЯ (ВИДЕО) (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Неудачных пусков в ВКС РФ, достаточно много.... но конкретно этому видео два года и оно не о пуске С 400, Это видео о неудачном пуске ЗРК С300 в Китае. https://m.youtube.com/watch?v=cNrhyOiMyLk
    • Махновец 24.07.2017
      Сбор подписей у исполкома: Зач ... (4)
      Махновец-С„РѕС‚Рѕ
      7 миллионов гривен - это порядка 2000 тонн металла по нынешним ценам. Я видел в своей жизни кучу металлолома такого веса. Зрелище хоть и красивое, но не очень впечатляющее.
      К чему я это пишу? Да к тому что даже если 120 километров трубопроводов измельчить и сложить в одну кучу, это будет маленькая Говерла по-никопольски! Так что наш "голова" с подельниками вообще страх потерял и берега попутал! Пора заканчивать с этими негодяями!
    • Виктор Артеменко 24.07.2017
      Сбор подписей у исполкома: Зач ... (4)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      medveditca, отсканировал и поставил под видео
    • medveditca 24.07.2017
      Сбор подписей у исполкома: Зач ... (4)
      medveditca-С„РѕС‚Рѕ
      Виктор, а не могли бы вы отсканировать листовку, а то на фото практически не читается как и что крадут Фисак и депутаты.
    • Довбуш 24.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (5)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      ВИКТОР ты молодец -Фисак лёг под громацьку силу И ДОНЦА -ГДЕ КАП РЕМОНТ ПР ЭЛЕКТРОМЕТАЛУРГОВ С ЛИВНЁВКОЙ НИЧЕГО НЕ ДЕЛВЕТСА В ГОРОДЕ
    • Виктор Артеменко 24.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (5)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Иван Скиф
      только мера мудрого и хозяйского не хватает.
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