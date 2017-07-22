Никопольский горвоенкомат: О проведении учебных сборов с территориальной обороной города (видео) 

Уважаемые читатели! Приглашаю в не так давно созданную в ФБ группу под названием "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане". Название говорит само за себя и рад буду видеть в ней всех любителей животных.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Добрый день! Сегодня посмотрел видео и очень удивился. Человек, которого я не знаю говорит какую-то чушь о моих голосованиях за деньги. Он, наверное, не знает, что я не депутат городского совета. Было бы побольше свободного времени, обратился бы в суд, выиграл дело, получил бы ущерб и отправил деньги реальным участникам войны. Первый раз "проморгаю".
В этом детском филиале при открытии больничного родителю ребенка необходимо было ехать в тот же день в поликлинику на рынке. И это когда ребенок больной и больничный береться для того чтобы быть с ним дома, а не мотаться по городу. И подобную практику врачи филиала не могли изменить годами. Так лучше сразу в поликлинику ехать на прием.
Это второй репортаж за два дня,очень плохой сигнал того что детей в школе и дома взрослые не научили как правильно переходить проезжую часть,очень хотелось что бы этот материал посмотрели родители детей которых отпускают гулять на улицу и не провели ликбез о том как правильно переходить дорогу. P.S.Уважаемые депутаты Никопольского горсовета я думаю для Вас не составит большого труда сделать предупреждения на банерах по городу как для родителей так и для детей которых не научили как правильно переходить пешеходный переход а если и подключите нац полицию цены Вам не будет.
Соціальну допомогу в Україні роздаватимуть за реєстром Україна пообіцяла МВФ створити єдину базу одержувачів соціальної допомоги. Це дозволить виявити шахраїв і тих, хто насправді не потребує підтримки держави. Для бюджету це означатиме мільярдні заощадження.
Цитата: dw.com
"За фактами незаконного оформлення документів та соціальних виплат слідчими органами внесена значна кількість кримінальних проваджень, деякі вже засуджені до позбавлення волі", - повідомили DW в СБУ.
Висловлюють сподівання, що створення єдиного реєстру громадян, які справді потребують допомоги з боку держави, дозволить припинити незаконні виплати. "Реєстр має допомогти припинити виплати "мертвим душам", людям, котрі отримують допомогу неправомірно. В ньому має бути чітко вказано, хто і що отримує", - говорить DW заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні Павло Кухта.
Нескончаемый креатив от никопольских мед. реформаторов. Когда же он уже прекратиться??? Приплели сюда и ещё недоделанную детскую больницу, как будто она является решением в вопросе закрытия филиала поликлиники… Латентный геноцид! Для взрослых нет работы, для детей и стариков нет медицинского обслуживания. Горько смотреть на этот упадок.
Ну, я думаю что тот подставной согласился принять чужую награду не по своей воле. А не сказал при вручении правду потому что не хотел иметь проблемы на работе. Добровольно-принудительно пришел как обычно бюджетники на митинги за власть приходят. И я не верю что родственники того, кого не отпустили с работы не знали что он не придет. Не каменный век. Наверняка он им позвонил и сказал. А может и заранее их предупредили что так будет. А мы народ терпеливый. Мычим как всегда до последнего чтобы работу не потерять, стабильность, мир мнимый не нарушить в стране пока не доведут до ручки тарифами и хамским отношением. А потом революции... Но поскольку и на это ума не хватает у нас, у народа то мы и власть смещаем так что на смену приходят другие уроды еще похуже. А работодатели-помещики вообще те же остаются. Потому что народ готов валить власть, но не готов брать ее в свои руки, многие не готовы не то что убить урода, своровавшего миллионы, а и пнуть его ногой какая-то внезапно просыпающаяся дебильная христианская мораль не позволяет. Мол, мы ж не такие как они, надо по закону, а то Бог накажет и т.д. Не каждый ведь даже на Майдане смог себя пересилить и ударить беркутовца. Не говоря уже о том, чтобы после Майдана прийти на родной завод зайти в родной горгаз и немножко спустить на землю тех, кто считает себя белыми людьми, а нас всех быдлом. Потому и засели там наверху порошенки(вальцманы), геращенки, аваковы и кононенки. Эти христианские нормы морали были нам вбиты в голову еще при царе для покорности что любая власть от Бога, а холопы должны работать и не ныть. А при совке этот идиотизм набрал больших масштабов только Бога заменили Партией. Когда боялись сказать слово поперек даже самому мелкому чиновнику, начальнику тем более. А если человек в форме, пусть даже несчастный железнодорожник(в фильме "Вокзал для двоих" это четко высмеяно)то надо обязательно перед ним пресмыкаться. Он же в форме, неважно в какой. А сейчас наша власть снова поменяла акценты. Теперь мы не должны ее скидывать потому что мы ж сердобольные патриоты, мы ж не хотим устроить бардак и спровоцировать Путина. Поэтому мы должны терпеть и смотреть на рожи самодовольные розенблатов, игрушечных комбатов-контрабандистов дейдеев и придурков-голодранцев вроде Ляшка и Лозового, которые благодаря популизму на крови народа из дерьма поднялись и стали миллионерами. А если градус недовольства накаляется то Вальцман периодически созванивается с Путиным и они договариваются что нужно усилить немножко обстрел украинских позиций. Потом выходит Турчинов, надувает щеки и говорит что нужно срочно всем залезть под одеяло и не выходить на акции протеста. А то Хуйло уже войска стягивает. А народ мычит, платит по новым тарифам и смотрит дальше NewsOne и 112-й, которые по темникам работают. Ну, и награды вместо себя позволяет получать чтобы с работы не уволили. А по морде начальство бить нельзя, полиция арестует. А нападать на полицию - значить идти против существующего порядка, власти. А власть - она ж от Бога. К тому же если власть свергнуть - путин зайдет. Замкнутый круг... Только они обречены жить всегда хорошо, мы мы всегда паршиво пока не отбросим глупую мораль и внутренние запреты. P.S. Это многие хотели бы сказать, но боятся показаться дураками или боятся осуждения. А мне по фигу.
Ежегодно День Металлурга Украины празднуется в третье воскресенье июля. И в 2017 году этот получается 16 июля. Металлург – это очень тяжелая и мужественная профессия, поэтому подобный праздник очень важен для всех людей, которые работают в этой сфере.
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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