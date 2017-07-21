   Борис Кривчик: ПРОМОВКА ПРО ВОВКА

Довелось мне по жизни быть депутатом горсовета у истоков славных дел—в самом начале 90-х. Тогда нас было не очень много—открыто взбунтовавшихся против московских заговорщиков ГКЧП и братьев-депутатов, но мы таки сорвали сессию, уже готовую привычно принять порабощение Украины по приказу сверху (тогда так понималась демократия), ну а потом уже народ сказал веское слово в своем выборе свободы.

Украинский язык для нас, многоязычных, стал тогда одним из символов свободы, и не потому, что мы делили языки на «нужные» и «лишние», ничего особенного не имели и против русского языка (ну, язык и язык), просто нам, потомкам вольных казаков, воспитанных «бунтарскими шестидесятыми», было западло смотреть, как какая-то Москва нагло навязывает свой язык путем унижения других. Таковы извечные замашки извечного врага.

Дел тогда было выше крыши—надо было срочно строить и новое общество, и новое государство, и новые отношения между ними, и новые деньги, новую армию, да много еще чего, а тут еще бестолковый Л.Кравчук путался под ногами, суетясь все отдать и распродать, так что тут не до атрибутики было. Что касается языка, казалось бы, чего уж проще? Взяли парочку схожих с нами государств, которые в этом деле собаку съели еще до потопа, списали у них страничку, где коротко сказано, что, скажем, в Китае главным языком считается китайский, во Франции—французский, в Англии—английский и т.п. И все.

Нам бы принять такое же, и вперед, строить Украину, а то и так отстали от нормального мира. Но! В каждом обществе находятся борзые бараны, которые, сорвавшись, уже не тормозят, пока не навернутся рогами о новые ворота, или бетонный столб, чтобы потом изумиться «Тю! Кажись, опять не на ту путю!». Тогдашние бараны взялись жевать и мусолить тему мовы на свой манер, пытаясь жизнь подмять под недолугий закон, а не наоборот, как принято по логике человеческой. Нового велосипеда, само собой, они не изобрели (не тот IQ), но свинью под будущий конфликт заложили полновесную. К полному удовольствию врагов Украины.

Хромой на обе ноги «Закон о языках» нуждался в поддержке низов, чтобы сохранить хотя бы мину приличия, потому верха обратились за поддержкой к местным депутатам. Докатилось и до Никополя, но обсуждение вопроса на сессии особого энтузиазма не встретило. Свое отношение мне дали выразить в довольно резком выступлении: «Хлопцы! Чи вам повылазило, что мы обсуждаем бред собачий, когда страна рушится, промышленность валится, бандиты за власть хватаются, а будущее туманом скрыто?! Это же отвлекающий манер. Или тупость. Сколько же мозгов надо, чтобы понять—приказом тут не отделаться, и сколько бы законов о мове мы ни принимали, жестоких и распрекрасных, ЧЕЛОВЕК ВСЕ РАВНО БУДЕТ ДУМАТЬ И ГОВОРИТЬ НА ТОМ ЯЗЫКЕ, НА КАКОМ ОН РАЗГОВАРИВАЛ С МАТЕРЬЮ В ДЕТСТВЕ. И никто этого не изменит, это природа. Так что перевоспитание целого народа надо начинать с матерей, а это дело не одного поколения. И торопить бесполезно, это вам не математика, где можно быстренько сложить и умножить, как тонко подметил профессор Хасс, что даже если собрать до кучи 9 беременных женщин, они за месяц не родят и одного ребенка. А если подменять естественные процессы искусственными, человечество скоро докатится до колбасы из бумаги, безалкогольного пива и резиновых женщин. Но это уже будут не совсем человеки».

Чтобы глубже понять проблему, давайте зададим себе несколько вопросов и задумаемся.

Канадский город Торонто славится тем, что его центральная улица тянется на 1000 км. Она, как принято в мегаполисах, разбита на кварталы—ирландский, латинский, негритянский, итальянский и т.п. со своими языками и обычаями. Есть там и украинский квартал, в нем обитают и наши земляки-никопольчане, мои приятели. Так вот (с их слов), за много лет проживания они не видели ни одного (!) конфликта между кварталами ни по каким поводам. Неужели государство Украина (где воюют то за землю, то за мову) хуже государства Канада?

Или, скажем, цыган и евреев тыщи лет гоняли по всей земле, но ни один из них и ныне не забыл родного языка, а мы все воюем за свой язык, не найдя других способов его сбережения. Неужели украинцы и в этом бестолковее других наций, более древних?

Спартак, наверное, никогда не вошел бы в историю, если бы начал восстание рабов с войны за их языки. Понимал, что без свободы ничего другого путного не достичь. Неужели украинцы через 2 тыщи лет подзабыли об этом? А вот норвеги—нет. Добились сввободной и обеспеченной жизни—и проблема языка сгинула сама собой. Так может и нам великий поход за родным языком начать с такого же?

А присмотритесь, кто аж из шкуры лезет продемонстрировать свою преданность «Закону про мовы»? Это которые напоказ спят в вышиванках, быстренько научились козырять безукоризненным украинским произношением, французский коньяк закусывают исключительно украинским борщом, а красную икру заморскую намазывают только на галушки. Ба! Да тут цвет казачества—прямой потомок Тараса Бульбы, оберегатель державных кордонов, настенный атаман Яценюк, наказной казачий атаман Гройсман, махровый хохол, казак в 10-м поколении Насиров, янтарная опора казачества Розенблат, лихой казацкий джигит Новинский, избранный единогласно всем оппомайданом ВР кошевой атаман Бойко. За ними нет никаких побед на поле брани, впрочем, как нет и на мирной ниве, на них иногда уголовного клейма негде ставить, а они упорно лезут без мыла в патриоты, пытаясь укрыть свои черные дела за «патриотичными» словесами. Увы, пока они правят нами. За державу обидно, а пуще за соловьиную мову, она явно не для таких создана.

Все эти искривления в жизни происходят от искривления сознания людского, когда люди не ведают, что творят, говоря по простому, не знают, с какого конца редьку едят. Посмотрели в святое писание, а там написано, что «Вначале было СЛОВО. И слово это было—Бог». Но не все люди поняли, что кроется за этой фразой, да и лень было вникать. А это просто Бог сделал подарок людям—дал им речь, пусть общаются. Вначале это был один язык для всех, для облегчения общения, но люди этого не поняли и начали применять единый язык для договорняков.

Договорились до Вавилонской башни, пока однажды Бог не заглянул туда и ужаснулся—все строительство держалась на коррупции (вон аж откуда ноги растут у заразы!). В наказание Бог разделил людей по разным языкам и верам, башня рухнула, тут уже не до общения было, а люди продолжали применять язык явно не по назначению—кто как личную иконку для моления, а кто как кувалду или «Град» по своим соседям. И второй дар Бога не поняли люди, он дал им ВЕРУ, чтоб те через нее ообщались с Богом, а люди не поняли простой вещи, что вер много, а Бог все равно един, потому с крестовых походов и завоевания Америки до нынешнего АТО молотят друг друга ради получения прибыли, приспособив веру как часть бизнесплана.

И такие заскоки будут иметь место, пока люди не поставят свое видение мира с головы на ноги. И их еще можно научить видеть мир простым для понимания, скажем, скрипка Страдивари—это для получения наслаждения от музыки, а не для битья орехов, Язык—это всего лишь средство общения между людьми, а Вера—средство общения человека с Богом, но не самцель. Не надо искать в этом тайну промысла Божьего, это людям все равно недоступно, надо просто принимать или нет. И ради Бога, не вздумайте вмешивать государство в тонкие отношения человека с Богом и его дарами, бесполезно, потому как за всю видимую историю человечества постулат «С Господнею стихией земным царям не совладать» не давал сбоев ни разу.

Борис Кривчик

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