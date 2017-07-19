Як приклад, у приватному секторі Нікополя зареєстрованих мешканців(наприклад дорослих сина та/ або доньку) за довідкою від квартальної зараховують як тих, що не мешкають і батьки мають змогу отримати субсидію без них. Але на фактичну адресу проживання цих дітей ці данні не скеровуються і вони є "мертвими душами", що також за їх фактичним місцем проживання дозволяє іншим членам їх родин отримувати субсидію без них.
У Нікополі тільки "КУБ ЛДФ" при знятті обліку людини з місця платні субсидії вимагає довідку про нове місце фактичного проживання. Тому враховуючи вище наведене люди оплачують у КУБ ЛДФ за місцем реєстрації паспортів у помешканні всіх членів родини, а наприклад, субсидії на газ отримують без врахування дітей за двома адресами так, як вони не враховані ні у приватному секторі, ні за місцем фактичного проживання.
Але якщо буде зроблено єдиний реєстр отримувачів субсидії, то ця схема стане неможливою. Тобто якщо за даними КУБ ЛДФ людина сплачує за вивіз сміття, то і у МіськГазі будуть рахувати дитину при розгляді розміру субсидії.
З повагою, Юрій
Кабмин создаст единый реестр получателей субсидий
Кабинет министров Украины принял решение до конца 2017 года создать единый реестр получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании правительства.
"Речь идет о создании единого реестра получателей субсидий, который будет в распоряжении у Минсоцполитики", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
По его словам, это решение является важным для верификации субсидий. Премьер подчеркнул, что реестр будет создан до конца года.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Нескончаемый креатив от никопольских мед. реформаторов. Когда же он уже прекратиться??? Приплели сюда и ещё недоделанную детскую больницу, как будто она является решением в вопросе закрытия филиала поликлиники… Латентный геноцид! Для взрослых нет работы, для детей и стариков нет медицинского обслуживания. Горько смотреть на этот упадок.
Ну, я думаю что тот подставной согласился принять чужую награду не по своей воле. А не сказал при вручении правду потому что не хотел иметь проблемы на работе. Добровольно-принудительно пришел как обычно бюджетники на митинги за власть приходят. И я не верю что родственники того, кого не отпустили с работы не знали что он не придет. Не каменный век. Наверняка он им позвонил и сказал. А может и заранее их предупредили что так будет. А мы народ терпеливый. Мычим как всегда до последнего чтобы работу не потерять, стабильность, мир мнимый не нарушить в стране пока не доведут до ручки тарифами и хамским отношением. А потом революции... Но поскольку и на это ума не хватает у нас, у народа то мы и власть смещаем так что на смену приходят другие уроды еще похуже. А работодатели-помещики вообще те же остаются. Потому что народ готов валить власть, но не готов брать ее в свои руки, многие не готовы не то что убить урода, своровавшего миллионы, а и пнуть его ногой какая-то внезапно просыпающаяся дебильная христианская мораль не позволяет. Мол, мы ж не такие как они, надо по закону, а то Бог накажет и т.д. Не каждый ведь даже на Майдане смог себя пересилить и ударить беркутовца. Не говоря уже о том, чтобы после Майдана прийти на родной завод зайти в родной горгаз и немножко спустить на землю тех, кто считает себя белыми людьми, а нас всех быдлом. Потому и засели там наверху порошенки(вальцманы), геращенки, аваковы и кононенки. Эти христианские нормы морали были нам вбиты в голову еще при царе для покорности что любая власть от Бога, а холопы должны работать и не ныть. А при совке этот идиотизм набрал больших масштабов только Бога заменили Партией. Когда боялись сказать слово поперек даже самому мелкому чиновнику, начальнику тем более. А если человек в форме, пусть даже несчастный железнодорожник(в фильме "Вокзал для двоих" это четко высмеяно)то надо обязательно перед ним пресмыкаться. Он же в форме, неважно в какой. А сейчас наша власть снова поменяла акценты. Теперь мы не должны ее скидывать потому что мы ж сердобольные патриоты, мы ж не хотим устроить бардак и спровоцировать Путина. Поэтому мы должны терпеть и смотреть на рожи самодовольные розенблатов, игрушечных комбатов-контрабандистов дейдеев и придурков-голодранцев вроде Ляшка и Лозового, которые благодаря популизму на крови народа из дерьма поднялись и стали миллионерами. А если градус недовольства накаляется то Вальцман периодически созванивается с Путиным и они договариваются что нужно усилить немножко обстрел украинских позиций. Потом выходит Турчинов, надувает щеки и говорит что нужно срочно всем залезть под одеяло и не выходить на акции протеста. А то Хуйло уже войска стягивает. А народ мычит, платит по новым тарифам и смотрит дальше NewsOne и 112-й, которые по темникам работают. Ну, и награды вместо себя позволяет получать чтобы с работы не уволили. А по морде начальство бить нельзя, полиция арестует. А нападать на полицию - значить идти против существующего порядка, власти. А власть - она ж от Бога. К тому же если власть свергнуть - путин зайдет. Замкнутый круг... Только они обречены жить всегда хорошо, мы мы всегда паршиво пока не отбросим глупую мораль и внутренние запреты. P.S. Это многие хотели бы сказать, но боятся показаться дураками или боятся осуждения. А мне по фигу.
Только узнал, что гр. Кириллов предоставил не полное видео. А где же как Кириллов показывает всем "корочку антикорупционного комитета"? А где же как пять разъяренных баб во главе с Кирилловым вламываются в дом к председателю,в её отсутствие и доводят доприступа 80летнего отца? Или у гр. Кириллов однобокая правда?
не ремонтують, погано, ремонтують - теж погано!!!??? люди! чого вам треба??? треба користуватись моментом що вам на халяву поклали трубу і ви за це навіть копійки не заплатили. то ж беріть швиденько підключайтесь, поки траншеї не закопали.
Бездомных животных как источника инфекций и повышенной опасности на улицах наших городов быть не должно. Если уж мы вроде как идем в Европу то пора становится цивилизованными. И вот эти маразматические изречения, вроде "собака не должна сидеть в клетке, она должна бегать" или "собаку после стерилизации надо выпустить на той улице где взяли, иначе у нее будет стресс" лишены здравого смысла. Стресс на всю жизнь может случиться у ребенка, которого такая псина покусает за то что он посмел зайти на детскую площадку, которую она считает своей территорией. Конечно, бродячая собака не должна быть в клетке. Согласен. Это не гуманно. Поэтому она после пребывания определенного срока в приюте должна либо стать домашней как в США и Европе или ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ. Вот это гуманно. И также считают в США и во многих странах Европы куда мы стремимся.
А что касается травли - это отдельная тема. Сегодня он на дворнягу натравил - завтра на пенсионера натравит, который сделает ему замечание чтобы не выгуливал псину прямо под окнами. Я вообще выступаю за то, чтобы приравнять все без исключения бойцовские породы собак к оружию. И чтобы завести соответствующую породу человек должен сначала пройти все необходимые экспертизы(заодно и психиатрическую) и получить соответствующее разрешение на приобретение такого животного. А некоторые невменяемые породы вроде кавказцев и питбулей вообще внести в черный список. А то у нас попривыкали некоторые чудики покупать собак определенных пород потому что это модно. А как воспитывать их не имеют ни малейшего представления. И во время прогулки это заметно когда фактически собака выгуливает хозяина. Но пока депутатам некогда такой фигней заниматься. Они сегодня пилили бюджет перед поездкой на моря, а для баранов устроили шоу с Добкиным, который уже третий год как сидеть должен и которого Луцик даже после разрешения на взятие под стражу арестовывать на 72 часа отказался. А завтра-послезавтра ему назначат залог, откупится и поедет отдыхать.
даною статтею влада заздалегідь піклується про самовідвід, так як можливо закупила неякісну вакцину. так що раптом щось станеться, то нам скажуть що нас попередили, і в усьому винні батьки. а гавняна, за три копійки куплена і тричі "відкочена" вакцина,, ну просто ні при чому, і хто її купував - сущий ангел!!!... [quote=самостійне придбання комбінованого препарату в аптеці, дотримуючись усіх норм та правил зберігання й транспортування. [/quote] в аптеки й завезли з порушенням, а батьки винні будуть.
Ежегодно День Металлурга Украины празднуется в третье воскресенье июля. И в 2017 году этот получается 16 июля. Металлург – это очень тяжелая и мужественная профессия, поэтому подобный праздник очень важен для всех людей, которые работают в этой сфере.
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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