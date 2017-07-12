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Финансы / Сергей Тыхенко: Куда же идут наши деньги! (Сегодня, 11:19)

Все чаще и все большее количество людей задаются этим вопросом. И это, как я считаю, хорошо и правильно. Только небезразличные люди «крутят» наш земной шар.Поэтому о бюджете. Бюджете нашего города.

Обрисую схематично «Доходы/расходы», цифры округляю.
Информация на 2017 год.

ДОХОДЫ
Составляют почти 930 млн. грн на 2017год. 
Источники пополнения: 
Собственные доходы -427 млн грн
Внешние (субвенции и дотации) – 503 млн грн.
Основные источники наших доходов:
Налог на доходы физ. лиц – почти 64%
Плата за землю - 18%
Единый налог – почти 9%
Акцизный налог - почти 7%
Налог на недвижимость – 1,2% и другие.
Картина достаточно неплохая. Поступление в местный бюджет вышеуказанных налогов – и есть результат бюджетной децентрализации.

Переходим к РАСХОДАМ
Значительная составляющая расходов СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ( т.е. пособия).
Больше половины суммы доходов из внешних источников (прибл. 60%) уходит на социальные выплаты по всевозможным видам пособий. Около 310 млн грн.
Осталось 930-310 = 620 млн грн
Самая большая статья расходов – это зарплаты и содержание работников бюджетной сферы: чиновников, учителей, врачей, работников культуры, тренеров и т.д.
Около 460 млн грн. Внимание! 75% (Семьдесят пять!!!) 
Осталось 620-460 = 160 млн грн
Хочу выделить также сумму компенсации перевозчикам за «льготников».
Это около 5 млн грн.

Итак, имеем в реальном распоряжении из почти миллиарда грн всего 155 млн грн.
67 млн грн пойдут на текущие и капитальные расходы соц. сферы ( ремонт и закупки для школ, садиков, больниц ,библиотек ,культурных и спортивных объектов).

Бюджет УЖКХ составляет 88 млн грн.
Из них, 
Программы финансирования КП Горавтодор-1 и КП МЖТИ – почти 9 млн грн;
Оплата электроэнергии по уличному освещению – 5,5 млн грн;
Ремонты сетей уличного освещения -3,6 млн грн;
Планируем ремонт жилфонда на 13,2 млн грн;
Планируем ремонт дорог на 40 млн.
Остаток на разные другие виды работ.
Вот такая картина.
Кажется, немало. Дорог на 40 млн! 
Только 1 м кв дороги при текущем ремонте стоит 300-320 грн,а капитальный – 1000-1200 грн. 
А 1 кв.м. кровли стоит 300-310 грн. 
Проинвентаризировано 198 км,а всего в городе 440 км дорог из которых 90% исчерпали свой ресурс. 
И 850 многоэтажных жилых домов, которые требуют ремонта
А делать нужно ВСЕ и одновременно:
и дороги, и тротуары, и кровли, и водопровод, и стадион, и парки и т.д, и т.д., и т.д. что и подтверждают комментарии никопольчан в Фейсбуке.

Мой пост ни к чему не обязывает и не призывает. Просто информация для интересующихся.

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Финансы » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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