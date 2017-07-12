Сергей Тыхенко: Куда же идут наши деньги!

Все чаще и все большее количество людей задаются этим вопросом. И это, как я считаю, хорошо и правильно. Только небезразличные люди «крутят» наш земной шар. Поэтому о бюджете. Бюджете нашего города.





Обрисую схематично «Доходы/расходы», цифры округляю. Обрисую схематично «Доходы/расходы», цифры округляю.

Информация на 2017 год.





ДОХОДЫ

Составляют почти 930 млн. грн на 2017год.

Источники пополнения:

Собственные доходы -427 млн грн

Внешние (субвенции и дотации) – 503 млн грн.

Основные источники наших доходов:

Налог на доходы физ. лиц – почти 64%

Плата за землю - 18%

Единый налог – почти 9%

Акцизный налог - почти 7%

Налог на недвижимость – 1,2% и другие.

Картина достаточно неплохая. Поступление в местный бюджет вышеуказанных налогов – и есть результат бюджетной децентрализации.





Переходим к РАСХОДАМ

Значительная составляющая расходов СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ( т.е. пособия).

Больше половины суммы доходов из внешних источников (прибл. 60%) уходит на социальные выплаты по всевозможным видам пособий. Около 310 млн грн.

Осталось 930-310 = 620 млн грн

Самая большая статья расходов – это зарплаты и содержание работников бюджетной сферы: чиновников, учителей, врачей, работников культуры, тренеров и т.д.

Около 460 млн грн. Внимание! 75% (Семьдесят пять!!!)

Осталось 620-460 = 160 млн грн

Хочу выделить также сумму компенсации перевозчикам за «льготников».

Это около 5 млн грн.





Итак, имеем в реальном распоряжении из почти миллиарда грн всего 155 млн грн.

67 млн грн пойдут на текущие и капитальные расходы соц. сферы ( ремонт и закупки для школ, садиков, больниц ,библиотек ,культурных и спортивных объектов).





Бюджет УЖКХ составляет 88 млн грн.

Из них,

Программы финансирования КП Горавтодор-1 и КП МЖТИ – почти 9 млн грн;

Оплата электроэнергии по уличному освещению – 5,5 млн грн;

Ремонты сетей уличного освещения -3,6 млн грн;

Планируем ремонт жилфонда на 13,2 млн грн;

Планируем ремонт дорог на 40 млн.

Остаток на разные другие виды работ.

Вот такая картина.

Кажется, немало. Дорог на 40 млн!

Только 1 м кв дороги при текущем ремонте стоит 300-320 грн,а капитальный – 1000-1200 грн.

А 1 кв.м. кровли стоит 300-310 грн.

Проинвентаризировано 198 км,а всего в городе 440 км дорог из которых 90% исчерпали свой ресурс.

И 850 многоэтажных жилых домов, которые требуют ремонта

А делать нужно ВСЕ и одновременно:

и дороги, и тротуары, и кровли, и водопровод, и стадион, и парки и т.д, и т.д., и т.д. что и подтверждают комментарии никопольчан в Фейсбуке.





Мой пост ни к чему не обязывает и не призывает. Просто информация для интересующихся.





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