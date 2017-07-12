|
Финансы / Сергей Тыхенко: Куда же идут наши деньги! (Сегодня, 11:19)
Все чаще и все большее количество людей задаются этим вопросом. И это, как я считаю, хорошо и правильно. Только небезразличные люди «крутят» наш земной шар.Поэтому о бюджете. Бюджете нашего города.
Обрисую схематично «Доходы/расходы», цифры округляю.
Информация на 2017 год.
ДОХОДЫ
Составляют почти 930 млн. грн на 2017год.
Источники пополнения:
Собственные доходы -427 млн грн
Внешние (субвенции и дотации) – 503 млн грн.
Основные источники наших доходов:
Налог на доходы физ. лиц – почти 64%
Плата за землю - 18%
Единый налог – почти 9%
Акцизный налог - почти 7%
Налог на недвижимость – 1,2% и другие.
Картина достаточно неплохая. Поступление в местный бюджет вышеуказанных налогов – и есть результат бюджетной децентрализации.
Переходим к РАСХОДАМ
Значительная составляющая расходов СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ( т.е. пособия).
Больше половины суммы доходов из внешних источников (прибл. 60%) уходит на социальные выплаты по всевозможным видам пособий. Около 310 млн грн.
Осталось 930-310 = 620 млн грн
Самая большая статья расходов – это зарплаты и содержание работников бюджетной сферы: чиновников, учителей, врачей, работников культуры, тренеров и т.д.
Около 460 млн грн. Внимание! 75% (Семьдесят пять!!!)
Осталось 620-460 = 160 млн грн
Хочу выделить также сумму компенсации перевозчикам за «льготников».
Это около 5 млн грн.
Итак, имеем в реальном распоряжении из почти миллиарда грн всего 155 млн грн.
67 млн грн пойдут на текущие и капитальные расходы соц. сферы ( ремонт и закупки для школ, садиков, больниц ,библиотек ,культурных и спортивных объектов).
Бюджет УЖКХ составляет 88 млн грн.
Из них,
Программы финансирования КП Горавтодор-1 и КП МЖТИ – почти 9 млн грн;
Оплата электроэнергии по уличному освещению – 5,5 млн грн;
Ремонты сетей уличного освещения -3,6 млн грн;
Планируем ремонт жилфонда на 13,2 млн грн;
Планируем ремонт дорог на 40 млн.
Остаток на разные другие виды работ.
Вот такая картина.
Кажется, немало. Дорог на 40 млн!
Только 1 м кв дороги при текущем ремонте стоит 300-320 грн,а капитальный – 1000-1200 грн.
А 1 кв.м. кровли стоит 300-310 грн.
Проинвентаризировано 198 км,а всего в городе 440 км дорог из которых 90% исчерпали свой ресурс.
И 850 многоэтажных жилых домов, которые требуют ремонта
А делать нужно ВСЕ и одновременно:
и дороги, и тротуары, и кровли, и водопровод, и стадион, и парки и т.д, и т.д., и т.д. что и подтверждают комментарии никопольчан в Фейсбуке.
Мой пост ни к чему не обязывает и не призывает. Просто информация для интересующихся.
twitter, facebook, Google +, livejournal, ц.укр, Канал на youtube
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Финансы » Просмотров: 0 » Комментариев:0
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
• Личный кабинет
• Новости по разделам
• Мы в соцсетях
• Популярное
• Обзоры
ГС" Дніпропетровська обласна асоціація об'єднань учасників АТО", під патронатом Дніпропетровської ОДА, проводить соціологічне опитування щодо соціального забезпечення АТОвців.
Всего на сайте: 43
Пользователей: 0
Гостей: 43
|
На правах рекламмы Полезно
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
влажность:
давление:
ветер:
Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
Copyright © WEBoss.Net & Delphi
События Все события в городе и не только
28 червня 1996 Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України - першу Конституцію незалежної української держави.
Спорт Живая лента всего мира
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
Показать все теги